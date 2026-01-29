ETV Bharat / offbeat

రైతుల కోసం వ్యవ'సాయం' చేసే యాప్స్ ఇవే - పొలం గట్టు పైనుంచి సమస్త సమాచారం!

తెగుళ్ల ఫొటో పంపిస్తే నివారణ సూచనలు - మార్కెట్, ధరల వివరాలూ అందుబాటులో!

agriculture_apps_for_farmers (Getty images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 11:09 AM IST

2 Min Read
AGRICULTURE APPS FOR FARMERS : వాతావరణం ఎలా ఉండబోతుంది? పంటల్లో రకాలు, మార్కెటింగ్, చీడపీడల నివారణకు ఏ మందులు వాడాలి? ఇలా అన్ని సందేహాలను అరచేతిలో ఫోన్ ద్వారా స్వయంగా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది. వ్యవసాయ రంగంలో డిజిటల్‌ సేవలు విస్తృతంగా అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. తాము ఎదుర్కొంటున్న సమస్య లేదా సందేహం గురించి రైతులు పొలం గట్టుపై నిలబడి పరిష్కారం తెలుసుకునేలా సాంకేతిక సేవలు లభిస్తున్నాయి. సామాన్యులకు సైతం అర్థమయ్యేలా సరళమైన తెలుగు భాషలో అనేక యాప్‌లు ఉచితంగా సేవలు అందిస్తున్నాయి. వాతావరణం, భూమి దుక్కి దున్నకం మొదలుకుని విత్తనాల ఎంపిక, పంటను ఆశించే చీడపీడలు, మార్కెటింగ్, బీమా, పంట కోత ఇలా సమగ్ర సమాచారం సెల్​ఫోన్ ద్వారా పొందే అవకాశం ఉంది. అవేంటో తెలుసుకుందామా!

agriculture_apps_for_farmers (Eenadu)

పాడి పంటలు

"పాడిపంటలు" పేరుతో రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ నిర్వహిస్తోన్న యూ ట్యూబ్‌ ఛానల్‌ ఇది. ప్రభుత్వ రాయితీలు, సరికొత్త వాణిజ్య పంటలు, రైతుల విజయగాధలతో పాటు పంటలకు సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారం ఇక్కడ లభిస్తుంది. ఎప్పటికప్పుడు సాగులో చేపట్టాల్సిన యాజమాన్య పద్ధతులపై వీడియోలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. పంటల రకాలు, పంటలను ఆశించే తెగుళ్లు, విత్తన శుద్ధి, నివారణ చర్యల గురించి తెలుసుకోవచ్చు. ఉద్యాన, వ్యవసాయ పంటలు, పాడి పరిశ్రమ, పశువుల పెంపకంలో రైతుల అనుభవాలు వీక్షించే అవకాశం ఉంది.

agriculture_apps_for_farmers (Eenadu)

నా పంట

వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటల సమాచారం "నా పంట" యాప్‌లో లభిస్తుంది. మీకు నచ్చిన పంటపై క్లిక్‌ చేయడం ద్వారా ఆ పంటకు సంబంధించిన వివరాలు, చేపట్టాల్సిన సస్యరక్షణ చర్యల గురించి తెలుసుకోవచ్చు. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ప్రముఖ మార్కెట్లలో ఉన్న ధరలతో పాటు విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగు మందుల సమాచారం లభిస్తుంది. క్రిమిసంహారక మందులు విక్రయించే డీలర్లు, పంట నిల్వ చేసే గోదాములు, వ్యవసాయ పరికరాలు, వాటిని అద్దెకిచ్చే వారి వివరాలు కూడా ఈ యాప్‌లో ఉంటాయి. ఇతర రైతులు, నిపుణులతో చర్చించి సందేహాలను నివృత్తి చేసుకునే సదుపాయం నా పంట యాప్​లో లభిస్తుంది.

agriculture_apps_for_farmers (Eenadu)

ఫార్మర్‌ చాట్‌

ప్రభుత్వం డిజిటల్‌ గ్రీన్‌ ట్రస్ట్‌ సహకారంతో "ఫార్మర్‌ చాట్‌" యాప్‌ను రైతులకు అందుబాటులో తీసుకొచ్చింది. ఈ యాప్‌ ద్వారా వ్యవసాయ, అనుబంధ రంగాలైన పాడి, కోళ్లు, చేపల పెంపకం, తెగుళ్ల నివారణ వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. చిన్న, సన్నకారు రైతులకు తక్కువ ఖర్చుతో నమ్మకమైన సలహాల ద్వారా దిగుబడులను పెంచడంలో ఫార్మర్ చాట్ సహాయపడుతుంది.

agriculture_apps_for_farmers (Eenadu)

అగ్రి సెంట్రల్‌

సాగు చేస్తున్న పంట, తోటకు సంబంధించి తెగుళ్ల ఫొటో తీసి పంపిస్తే చాలు! వాటికి సంబంధించిన వివరాలు నిర్ధారించి తీసుకోవాల్సిన చర్యలను ఈ యాప్‌ ద్వారా అధీకృత నిపుణులు అందిస్తారు. అదే విధంగా మార్కెట్‌లో పంట దిగుబడులు, ధరల వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునే సౌలభ్యం ఉంటుంది. 15 రోజుల వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో కూడా ఈ యాప్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.

