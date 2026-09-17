'రైడ్' బుక్ చేస్తున్నారా? - ఇకపై అదనంగా చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు!
- టిప్ ఇవ్వకుంటై రైడ్ క్యాన్సిల్ చేస్తారా? - రూ.10లక్షల ఫైన్ విధించిన 'సీసీపీఏ' - రైడ్ బుకింగ్కు ముందే టిప్లు వద్దు - క్యాబ్ అగ్రిగేటర్లకు స్పష్టం చేసిన ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 4:50 PM IST
Advance Tipping : ముందుగా టిప్ ఇస్తేనే రైడ్ ఓకే చేస్తారా? అదనంగా ఇవ్వకపోతే రైడ్ క్యాన్సిల్ చేయడం కరెక్టేనా? అంటూ ఉబర్, ఓలా, ర్యాపిడో, నమ్మయాత్రి ప్లాట్ఫామ్స్పై ప్రభుత్వం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ మేరకు ఆయా సంస్థలకు నోటీసులు జారీ చేస్తూ ప్రయాణికుల నుంచి అదనంగా వసూలు చేసే 'అడ్వాన్స్ టిప్పింగ్' ఫీచర్కు తక్షణమే స్వస్తి పలకాలని స్పష్టం చేసింది. ఇదే విషయమై ర్యాపిడోపై రూ.10 లక్షల జరిమానా విధించింది.
చార్జీల విషయంలో స్పష్టతను సూచిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం క్యాబ్, బైక్- ట్యాక్సీ అగ్రిగేటర్లయిన ఉబర్, ఓలా, ర్యాపిడో, నమ్మయాత్రి ప్లాట్ఫామ్స్కు ఆదేశాలిచ్చింది. ముందస్తు టిప్ వంటి పద్ధతులు వినియోగదారులను తప్పుదోవ పట్టించడమే కాకుండా, అనైతిక వ్యాపార పద్ధతుల కిందకు వస్తాయని వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ కార్యదర్శి నిధి ఖరే స్పష్టం చేశారు. ముందస్తు టిప్లపై నేషనల్ కన్జూమర్ హెల్ప్లైన్కు పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదులు వచ్చాయని ఆయన వెల్లడించారు.
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టిప్ ఇస్తేనే రైడ్ దొరుకుతుందన్నట్లుగా వినియోగదారులను ఒత్తిడికి గురిచేయడం నిబంధనలకు విరుద్ధమని పేర్కొన్నారు. సమగ్ర విచారణ అనంతరం ఈ పద్ధతులను పూర్తిగా నిలిపివేయాలని ఆదేశించినట్లు వెల్లడించారు. టిప్ ఇవ్వడం పూర్తిగా వినియోగదారుడి ఇష్టంపై ఆధారపడి ఉంటుందని, ప్రయాణం ముగిసిన తర్వాత అందించిన సేవలు నచ్చితేనే టిప్ గురించి ఆలోచిస్తారని పేర్కొన్నారు.
ర్యాపిడోపై రూ.10 లక్షల జరిమానా
రైడ్ బుకింగ్, ముందస్తు టిప్ విషయమై రోపెన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీసెస్ (ర్యాపిడో)పై సీసీపీఏ రూ.10 లక్షల జరిమానా విధించింది. రైడ్ బుకింగ్ జరుగుతుండగానే యాప్లో చార్జీలపై అదనంగా జోడించే ప్రయత్నాన్ని తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. 'ధర ఎంత ఎక్కువ ఉంటే, రైడ్ దొరికే అవకాశం అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది, కెప్టెన్లు రూ.60 వద్ద అంగీకరించడం లేదు, రూ.10, రూ.20, రూ.30 అదనంగా చెల్లించడానికి ప్రయత్నించండి' వంటి సందేశాలు చూపించడంపై సెంట్రల్ కన్జూమర్ ప్రొటెక్షన్ అధారిటీ (సీసీపీఏ) ఆగ్రహించింది. మొదట ఒక ఛార్జీ చూపించి, రైడ్ బుక్ చేసిన తర్వాత తిరిగి ఆ ధరకు పైలట్లు రావడం లేదంటూ ఎక్కువ డబ్బులు అడగడం ఆందోళనను, రైడ్ దొరకదనే భయాన్ని కలిగిస్తుందని పేర్కొంది. ఇది డార్క్ ప్యాటర్న్స్ కిందకు వస్తుందని స్పష్టం చేస్తూ ఫైన్ విధించింది.
బుకింగ్ సమయంలోనే దూరం, సమయం, ట్రాఫిక్, టోల్స్, డ్రైవర్కు చెల్లించాల్సిన చార్జీ మొత్తాన్ని చూపిస్తారు కాబట్టి, ప్రయాణం మొదలుకాకముందే మళ్లీ అదనంగా అడగడాన్ని ఎలా సమర్థించుకుంటారని ప్రశ్నించింది.
ఉబర్, ఓలా సంస్థలు అనుసరిస్తున్న అడ్వాన్స్ టిప్పింగ్, డైనమిక్ ప్రైసింగ్ విధానాలపైనా సీసీపీఏ విచారణ చేపట్టింది. డార్క్ ప్యాటర్న్స్ నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించాలని నోటీసులు జారీ చేసింది.
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