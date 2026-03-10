ETV Bharat / offbeat

హానికరమైన రసాయనాలతో కూరగాయల కల్తీ! - FSSAI టిప్స్​తో నకిలీవి గుర్తించండి!​

-నిగనిగలాడే కూరగాయలు కొనే వారికి ఫుడ్​ సేఫ్టీ అండ్​ స్టాండర్డ్స్​ ఆఫ్​ ఇండియా అలర్ట్​ - మలాకైట్​ గ్రీన్​ అనే రసాయనంతో పచ్చని కూరగాయలు కల్తీ - గుర్తించకపోతే అనారోగ్య సమస్యలు!

Adulteration in Green Vegetables
Adulteration in Green Vegetables (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 10, 2026 at 3:38 PM IST

2 Min Read
Adulteration in Green Vegetables: కూరగాయల్లో విటమిన్లు, ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఖనిజాలు వంటి వివిధ రకాల పోషకాలు ఉంటాయి. దీంతో వీటిని తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడటంతో పాటు ఎన్నో ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అందుకే చాలా మంది తమ డైట్​లో కూరగాయలు, ఆకుకూరలను చేర్చుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మార్కెట్​కు వెళ్లినప్పుడు తాజావి, నిగనిగలాడేవి కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అయితే మీకు తెలుసా? కూరగాయల నిగారింపు వెనుక కల్తీ ఉందని. మీరు విన్నది నిజమే. కొనుగోలుదారులను ఆకర్షించేందుకు చాలా మంది కూరగాయలను కల్తీ చేస్తున్నారు. అందుకే వాటిని కొనేటప్పుడు, ఉపయోగించేటప్పుడు చెక్​ చేయడం మంచిదంటున్నారు. అందుకోసం FSSAI కొన్ని టిప్స్​ సూచిస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

నేటి రోజుల్లో ప్రతిదీ కల్తీయే. తినే తిండి నుంచి తాగే నీటి వరకు కల్తీకి కాదేది అనర్హం అన్నట్లు తయారైంది పరిస్థితి. బయట ఏదీ తినాలన్నా భయమే. అందుకే చాలా మంది బయట ఫుడ్​ను దూరం పెట్టడంతో పాటు తాజా కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పండ్లను తమ ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటున్నారు. అయితే దీనిని కూడా దుకాణదారులు వాళ్లకు అనుకూలంగా మార్చుకుని కల్తీ చేసేస్తున్నారు. కూరగాయలు తాజాగా కనిపించేందుకు.. మలాకైట్ గ్రీన్, కాపర్ సల్ఫేట్, రోడమైన్ బి, కాల్షియం కార్బైడ్ లాంటి రసాయనాలతో కల్తీ చేస్తున్నారని అధికారులు చెబుతున్నారు.

మలాకైట్ గ్రీన్ అంటే ఏమిటి: మలాకైట్ గ్రీన్ అనేది ఒక టెక్స్‌టైల్ డై అని నిపుణులు అంటున్నారు. దీనిని చేపలకు యాంటీప్రొటోజోల్, యాంటీ ఫంగల్ మందుగా ఉపయోగిస్తారని చెబుతున్నారు. ఇది జల జీవులపై ఏర్పడే ఫంగల్ దాడులు, ప్రోటోజోవాన్ ఇన్ఫెక్షన్లు, ఇతర వ్యాధులను నియంత్రిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. అయితే మిరపకాయలు, బఠాణీలు, పాలకూర వంటి కూరగాయలు పచ్చగా కనిపించేలా చేయడానికి కూడా దీనిని ఉపయోగిస్తున్నారని.. ఈ రంగు కలిపిన ఆహారాలు తింటే అనేక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని చెబుతున్నారు.

కూరగాయల్లో మలాకైట్​ గ్రీన్​ను కనిపెట్టేందుకు FSSAI టిప్స్​:

మొదటి పద్ధతి:

  • ఓ కాటన్​ బాల్​ను నీరు లేదా వెజిటేబుల్​ ఆయిల్​ ముంచాలి. కావాలనుకుంటే లిక్విడ్ పారాఫిన్‌లో ముంచిన దూదిని అయిన తీసుకోవచ్చు.
  • ఆయిల్​ లేదా వాటర్​లో డిప్​ చేసిన కాటన్​ బాల్​తో బెండకాయ పై భాగంపై తుడవాలి.
  • దూది రంగు మారకుంటే అవి తాజావని అర్థం. అదే రంగు మారిందంటే అవి మలాకైట్​ గ్రీన్​తో కల్తీ జరిగినట్లు గుర్తుంచుకోవాలి.

రెండో పద్ధతి:

  • ముందుగా తడిగా ఉన్న తెల్లటి బ్లోటింగ్ పేపర్​ మీద కొన్ని కూరగాయలు ఉంచాలి.
  • కొద్దిసేపటి తర్వాత ఆ పేపర్​ రంగు మారితే అవి మలాకైట్​ గ్రీన్​తో కల్తీ జరిగినట్లు అర్థం. ఎటువంటి కలర్​ లేకపోతే అవి తాజావని గుర్తించాలి.​

బఠానీల్లో కల్తీని గుర్తించడం:

  • ముందుగా ఓ గాజు గ్లాస్​లో కొన్ని బఠానీలు తీసుకుని అవి మునిగేవరకు నీళ్లు పోసుకుని కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
  • అరగంట తర్వాత వాటర్​ రంగు మారితే కల్తీ జరిగినట్లు. అదే కలర్​ మారకుండా నీళ్లు అలానే ఉంటే అవి తాజాగా ఉన్నట్లు అర్థం.
Adulteration in Green Vegetables
Adulteration in Green Vegetables (FSSAI)

