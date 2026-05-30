మార్కెట్లో "కల్తీ సోంపు గింజలు" - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే ఈజీగా కనిపెట్టొచ్చట!
-మార్కెట్లో కల్తీ అవుతోన్న చాలా ఆహార పదార్థాలు - గుజరాత్లో ఆహార భద్రతా తనిఖీల్లో బయటపడిన సోంపు కల్తీ - ఈ టిప్స్ పాటించి కల్తీ సోంపును గుర్తించమంటున్న నిపుణులు!
Published : May 30, 2026 at 7:42 PM IST
How to Find Adulteration in Fennel Seeds: మౌత్ ఫ్రెష్నర్గా మెజార్టీ పీపుల్ సోంపు వాడుతుంటారు. కేవలం నేరుగా తినడం మాత్రమే కాకుండా.. వంటకాలు, స్వీట్ల తయారీలోనూ ఉపయోగిస్తుంటారు. వంటలకు అద్భుతమైన రుచిని అందించే ఈ పదార్థంలో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఎన్నో పోషకాలు ఉన్నాయని.. ఇవి జీర్ణశక్తిని పెంచడంలో, నోటి దుర్వాసనను దూరం చేయడంలో, బరువు తగ్గడానికి, గుండె ఆరోగ్యానికి, నెలసరి సమస్యల్ని దూరం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయంటున్నారు.
అయితే ఇన్ని ప్రయోజనాలు లభించే సోంపు కూడా కల్తీ జరుగుతోందని గుజరాత్ ఆహార భద్రతా విభాగం వెల్లడించింది. ఇటీవలే జరిపిన తనిఖీల్లో సోంపు కల్తీ అయినట్లుగా అధికారులు గుర్తించారట. ఈ నేపథ్యంలోనే మనం కొనే సోంపు అసలైందా? కల్తీనా? కనిపెట్టాలంటే ఈ సింపుల్ చిట్కాలు పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కల్తీ ఎలా జరుగుతుంది: సోంపు చూడటానికి ఆకర్షణీయంగా కనిపించాలని కృత్రిమ రంగులు, రసాయనాలు, గడ్డి గింజలు వంటివి కలిపి కల్తీ చేస్తారని చెబుతున్నారు. అయితే ఇలా కలుషితమైన ఈ గింజల్ని తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా వికారం, వాంతులు, అజీర్తి, గ్యాస్ట్రిక్, కడుపు నొప్పి, మోషన్స్, గొంతులో అలర్జీ.. వంటి దుష్ప్రభావాలు కనిపిస్తాయని చెబుతున్నారు.
సోంపులో కల్తీ ఎలా గుర్తించాలి: కల్తీ అయిన సోంపు తిని అనారోగ్యం బారిన పడటం కంటే.. కొనడానికన్నా ముందే కల్తీని గుర్తించి జాగ్రత్తపడడం మంచిదంటున్నారు. ఇందుకోసం ఈ చిన్న చిన్న చిట్కాలు ఉపయోగపడతాయంటున్నారు.
- అసహజ రంగు, గింజలన్నీ ఒకే రకంగా ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్నట్లయితే.. ఆ సోంపు కల్తీ అయినట్లుగా గుర్తించాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే నేచురల్గా లభించే సోంపు అంతా ఒకే రంగులో ఉండదంటున్నారు.
- కొన్ని సోంపు గింజల్ని అరచేతిలోకి తీసుకొని బాగా నలపాలని చెబుతున్నారు. అలా క్రష్ చేసినప్పుడు చేతులకు రంగు అంటుకుంటే అవి కల్తీ జరిగినట్లు అర్థం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ పద్ధతిలో కూడా ట్రై చేయవచ్చని చెబుతున్నారు. తడి టిష్యూ పేపర్ మీద సోంపు గింజలు వేసి కొద్దిసేపటి తర్వాత చెక్ చేస్తే టిష్యూ కలర్ మారితే కల్తీ అని చెబుతున్నారు. అదీ కాదంటే ఓ గ్లాసు గోరువెచ్చటి నీటిలో ఈ గింజలు వేయాలని.. కొద్దిసేపటి తర్వాత చూస్తే ఆ నీళ్ల రంగు మారితే.. అందులో సింథటిక్ రంగులు కలిపినట్లు అర్థం అని చెబుతున్నారు.
- సహజంగా ఉండే వాసనతో కాకుండా సోంపు వాసన మరీ గాఢంగా, కెమికల్స్ వాసన వస్తున్నట్లయితే అందులో కల్తీ జరిగినట్లుగా గుర్తించాలంటున్నారు. అలాంటి వాటిని ఎంచుకోకూడదంటున్నారు.
- రుచి చూసి కూడా సోంపు కల్తీని గుర్తించవచ్చంటున్నారు. కొన్ని గింజలను నోట్లో వేసుకొని చప్పరించినప్పుడు ఘాటుగా, చేదుగా, సబ్బు రుచి మాదిరిగా నోటికి తగిలితే అది కల్తీ జరిగినట్లు. అలాకాకుండా స్వీట్గా ఉంటే దాన్ని అసలైన సోంపుగా భావించాలంటున్నారు. కాబట్టి సోంపు కొనే విషయంలో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుంటే.. కల్తీ మాయలో పడకుండా జాగ్రత్తపడమని సలహా ఇస్తున్నారు.
కల్తీ రాగులతో డేంజర్లో ఆరోగ్యం - స్వచ్ఛమైనవి గుర్తించడానికి FSSAI టిప్స్!
మీరు వాడే "వంటనూనె" కల్తీది కావొచ్చు - ఇలా ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చంటున్న FSSAI