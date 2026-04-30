మార్కెట్​లో కల్తీ "మసాలా దినుసులు" - ఈ టిప్స్​తో నకిలీవి గుర్తించండి!​

హానికరమైన రసాయనాలతో పదార్థాల తయారీ - ఈ చిట్కాలతో ఈజీగా గుర్తించండిలా!

Adulterated Spices Purity Test (Getty Images)
Published : April 30, 2026 at 1:27 PM IST

Adulterated Spices Purity Test : నేటి కాలంలో కాదేది కల్తీకి అనర్హం అన్నట్లుగా ఉంది. మార్కెట్​లో కల్తీ వ్యాపారాలు అధికమైపోయాయి. హానికర పదార్థాలు తయారు చేసి ప్రజల ప్రాణాలతో అక్రమార్కులు చెలగాటమాడుతున్నారు. తద్వారా వీరి దందా మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా సాగుతోంది. దీంతో వారికి అడ్డూ అదుపూ లేకుండా పోతోంది. అధికారులు జరుపుతున్న దాడుల్లో భారీగా కల్తీ పదార్ధాలు పట్టుబడుతున్న విషయం తెలిసిందే. మార్కెట్​లో ఎక్కువగా డిమాండ్​ ఉన్న పదార్థాలే వారి టార్గెట్​.

వంటకు తగిన ఉప్పు ఎంత అవసరమో కర్రీ సరిగ్గా కుదరాలంటే మసాలాలూ అంతే ముఖ్యం. ప్రస్తుతం ప్రతి దాంట్లో కల్తీలు చేస్తుండడంతో ఎంత మసాలాలు వాడినా రుచి రావడం లేదు. పైగా అనారోగ్య సమస్యలూ తలెత్తుతున్నాయి. సుగంధ ద్రవ్యాల్లో ఎక్కువగా యాలకులు, కారం, పసుపు, లవంగాలు, దాల్చినచెక్క, మిరియాలు, ఇంగువతో పాటు అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వంటి వాటిలో కల్తీలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. మరి మీరు కూడా వీటిని ఇంట్లో తెచ్చుకున్నపుడు ఈ చిట్కాలు పాటించి ఇవి నాణ్యమైనవా లేక కల్తీవా? అనే విషయాన్ని గుర్తించవచ్చు. మరి ఆ స్టెప్స్ ఎంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

పసుపు :

  • పసుపును సూడాన్‌ పసుపు, మోటానిల్‌ ఎల్లో రంగు కలిపిన సుద్దపిండితో కల్తీ చేస్తున్నారు. అందుకే ఓ గ్లాసు నీటిలో కొద్దిగా పసుపు వేయాలి. ఇప్పుడు నీరు లేత పసుపులోకి మారితే కల్తీ లేనట్లే. నీరు ముదురు రంగులోకి మారితే మాత్రం కచ్చితంగా కల్తీ అయినట్లు గుర్తించాలి.
కారం :

  • కారంలో సూడాన్‌ ఎరుపు రంగు, ఇటుక పొడి, సుద్దపిండి, మైదాపిండి లాంటివి కలుపుతున్నారు. అందుకే ఓ చిటికెడు కారం పొడిని అర చేతి మీద వేసి కొన్ని నీళ్లు చల్లి చేతితో రుద్దాలి. ఇందులో ఇటుకపొడి కలిపితే వేలికి, చేతికి గరుకుగా చిన్న రాళ్లు తగిలినట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఇలా ఉంటే కల్తీ అయినట్లు గుర్తించాలి.
  • అదేవిధంగా కారాన్ని చేతిలో వేసి నీళ్లు పోసి రుద్దినప్పుడు కాస్త నురగ వస్తే అందులో సబ్బు కణాలు కలిసినట్లు గుర్తించాలి. అలాగే గ్లాసు నీటిలో కొద్దిగా కారం వేసి కలపాలి. కృత్రిమ రంగు ఉంటే కారం నీటిలో వెంటనే కలిసిపోతుంది. కృత్రిమ రంగులు లేకపోతే నీటిలో కరగదు.

మిరియాలు :

  • మిరియాల్లో ఎక్కువగా బొప్పాయి గింజలు కలుపుతుంటారు. అందుకే గ్లాసు​ నీళ్లలో కొద్దిగా మిరియాలు వేయాలి. ఇవి పైకి తేలితే కల్తీ జరిగినట్లు భావించాలి.
జీలకర్ర :

  • జీలకర్ర ఎక్కువ బరువు వచ్చేలా మట్టి, రంపపు పొట్టు వాడుతున్నారు. జీలకర్రను నీటిలో వేసినప్పుడు రంపపుపొట్టు పైకి తేలుతుంది. మట్టి కిందికి చేరుతుంది.

దాల్చిన చెక్క :

  • దాల్చినచెక్కకు బదులు జామచెట్టు బెరడును కలుపుతారు. జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే వాసనలో ఉండే తేడాతో ఇట్టే పట్టేయొచ్చు.

ఇంగువ :

  • ఇంగువలో సబ్బుల తయారీకి వాడే ఒక రకమైన గ్లిజరిన్లను మిక్స్ చేస్తున్నారు. కొద్దిగా ఇంగువను స్పూన్‌లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అగ్గిపుల్ల గీస్తే మంట ప్రకాశవంతంగా వస్తే కల్తీ లేనట్లే. అదే మంట సక్రమంగా రాకపోతే కల్తీ జరిగినట్లు నిర్ధారించాలి.

లవంగాలు :

  • లవంగాల్లో నాణ్యత లేనివి, చిన్న కర్రపుల్లలు మిక్స్ చేస్తున్నారు. నాణ్యత లేనివి స్పష్టంగా తెలిసిపోతాయి.
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు : ఎక్కువగా కల్తీ జరిగే వాటిలో అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒకటి. తక్కువ నాణ్యత ఉన్న అల్లం, వెల్లుల్లిని ప్రమాదకర రంగులతో తయారు చేసి విక్రయిస్తున్నారు. అందుకే అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్​ను నీటిలో కలిపినప్పుడు చిక్కటి రంగు పైకి తేలితే అది కల్తీ జరిగినట్లు గుర్తించాలి.

గరంమసాలాలు, చాట్‌ మసాలాలు: చాట్​మసాలాలు, గరంమసాలాలను నాణ్యత లేని పదార్థాలతో తయారు చేస్తున్నారు. తూకం కోసం మైదాపిండి, వాసన కోసం రసాయనాలు వాడుతున్నారు. వీటిని నీటిలో మిక్స్ చేసినప్పుడు నీళ్లు ముదురు రంగులోకి మారితే కల్తీ జరిగినట్లే.

