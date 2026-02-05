ETV Bharat / offbeat

- ప్రస్తుత రోజుల్లో పెరిగిన మరమరాల విక్రయం - డిమాండ్​కు తగినట్లుగా కల్తీ చేసి సరఫరా చేస్తున్న అక్రమార్కులు - కల్తీ మరమరాలు తింటే అనారోగ్యమంటున్న నిపుణులు

How to Check Adulterated Puffed Rice
How to Check Adulterated Puffed Rice (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 5, 2026 at 1:41 PM IST

How to Check Adulterated Puffed Rice: మరమరాలనే పలు ప్రాంతాల్లో పేలాలు, బొరుగులు, బొంగు పేలాలు, ముర్ముర్లు, మురీలు అని పిలుస్తారు. పేరు ఏదైనా కానీ ఒకప్పుడు దేవాలయాలకు వెళ్లిన వారు మాత్రమే వీటిని కొనుగోలు చేసేవారు. కానీ ప్రస్తుతం చాలా మంది వీటిని కొని రకరకాల రెసిపీలు చేస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా ఉగ్గాని, వడలు, ముంత మసాలా అంటూ ఎన్నెన్నో వెరైటీలు ప్రిపేర్​ చేసుకుని తింటున్నారు. అయితే, మరమరాల విక్రయం పెరగడంతో దీనిని అవకాశంగా తీసుకుని చాలా మంది కల్తీ చేస్తున్నారు. ఇలా కల్తీ చేసిన బొరుగులను వాడటం వల్ల అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయని చెబుతున్నారు ఫుడ్​ సేఫ్టీ అండ్​ స్టాండర్డ్స్​ ఆథారిటీ ఆఫ్​ ఇండియా(fssai) అధికారులు! కల్తీ చేసిన మరమరాలను గుర్తించేందుకు కొన్ని చిట్కాలు సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

మరమరాలు ఎలా తయారు చేస్తారు? : నార్మల్​గా మరమరాలు చేయడానికి ఎక్కువ శాతం ఉప్పుడు బియ్యం ఉపయోగిస్తారు. నార్మల్​ రైస్​తో కూడా బొరుగులు తయారు చేస్తారు. బియ్యాన్ని అధిక పీడనానికి గురిచేయడం ద్వారా ఈ మరమరాలు రెడీ అవుతాయి. సాధారణ బియ్యం కన్నా ఈ మరమరాలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. వీటిలో ఎన్నో పోషకాలు దాగి ఉన్నాయని, తరచుగా తీసుకోవడం వల్ల చక్కటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

మరమరాలను ఎలా కల్తీ చేస్తారు : ప్రస్తుతం వీటి వాడకం పెరగడంతో చాలా మంది మరమరాలను కల్తీ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా తెల్లగా, మరింత పెద్దగా కనిపించడానికి రకరకాల పద్ధతులు ఫాలో అవుతున్నారు. అందులో ప్రధానమైనది యూరియా వినియోగం! అవును, మరమరాలు తెల్లగా అవ్వడానికి తయారీ సమయంలో యూరియా కలుపుతారట. అలాగే, మురికిగా లేదా పసుపు రంగులో ఉండే బియ్యాన్ని బ్లీచ్ చేసి, తళతళలాడే తెలుపు రంగులోకి మార్చడానికి, లావుగా కనిపించడానికి సోడియం హైడ్రోసల్ఫైట్ అనే రసాయనాన్ని కలుపుతారట.

కల్తీ ఎలా గుర్తించాలి: మరమరాలు స్వచ్ఛమైనవా? లేదంటే కల్తీ జరిగినవా? అని తెలుసుకునేందుకు ఎఫ్​ఎస్​ఎస్​ఏఐ ఓ చిట్కా చెబుతోంది.

  • కొన్ని మరమరాలను టెస్ట్​ ట్యూబ్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • ఆ టెస్ట్​ ట్యూబ్​లోకి 5ml వాటర్​, అర టీస్పూన్​ సోయాబీన్​ పౌడర్​ను యాడ్​ చేసుకోవాలి. సోయా బీన్​ పౌడర్​ బదులు కందిపొడిని కూడా యూజ్​ చేయవచ్చు.
  • ఆ తర్వాత ట్యూబ్​ను కనీసం రెండుమూడు నిమిషాల పాటు పైకి కిందకు అనుకుంటూ షేక్​ చేయాలి.
  • 5 నిమిషాల తర్వాత రెడ్​ లిట్మస్​ పేపర్​ను ట్యూబ్​లో ఉంచాలి. ఓ అర నిమిషం తర్వాత లిట్మస్​ పేపర్​ను తీసి చూడాలి.
  • ఆ పేపర్​ అనేది ఎటువంటి రంగు మారకుండా ఉండే అవి స్వచ్ఛమైన మరమరాలు అని చెబుతున్నారు. అలా కాకుండా లిట్మస్​ పేపర్​ అనేది నీలం రంగులోకి మారితే ఆ బొరుగులు యూరియాతో కల్తీ జరిగినట్లు అని వివరిస్తున్నారు.

  • నార్మల్​గా మరమరాలను నీటిలో వేసి కడిగినప్పుడు అవి కాస్త మురికిగా మారుతాయి. కానీ నీరు మురికిగా మారడంతోపాటు ఘాటైన కెమికల్​ వాసన వస్తే అవి కల్తీ జరిగినట్లు గుర్తించాలని చెబుతున్నారు.
  • మరమరాలను అరచేతిలో వేసుకుని గట్టిగా నలపాలి. ఆ సమయంలో చేతికి తెల్లటి పౌడర్ లేదా జిగురు లాంటి పదార్థం అంటుకుంటే అందులో కల్తీ ఉన్నట్లు అనుమానించాలట.
  • నార్మల్​గా మరమరాలు తింటే బియ్యం వాసనతో, కొంచెం తియ్యగా ఉంటాయి. కానీ యూరియా లేదా హైడ్రోస్ కలిపినవి తింటే అవి కాస్త చేదుగా, ఘాటుగా ఉంటాయని.. అలాంటప్పుడు అవి కల్తీ జరిగినట్లు గుర్తించాలని అంటున్నారు.

