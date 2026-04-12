అడవి కాసిన "బంగారం" - మండు వేసవిలో ఆదివాసీ, గిరిజనులకు ఆదాయం!

Published : April 12, 2026 at 3:27 PM IST

vippa pulu : వేసవి మాట వినగానే గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత మనల్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుంది. కానీ, ఆదివాసీ, గిరిజన కుటుంబాలకు వేసవి రాక ఆనందాన్నిస్తుందని మీకు తెలుసా?! ఈ సమయంలో అటవీ ప్రాంతాల ప్రజలు వేసవి రాక కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తుంటారు. మార్చి, ఏప్రిల్, మే నెలల్లో వారికి చేతినిండా ఆదాయం లభించడమే అందుకు కారణం. ఎలాంటి పెట్టుబడి లేకుండానే వారికి ఆదాయం వస్తుంది. పిల్లలు, పెద్దలు, స్త్రీ, పురుషులు అనే తేడా లేకుండా కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరూ ఈ మూడు నెలలు కష్టపడి డబ్బు సంపాదిస్తారు. అడవి తల్లి ఒడిలో విరబూసిన విప్పపూలే అందుకు ఆధారం. ఈ నెలలో విప్పపూలు (మహువా)అధికంగా లభిస్తుంటాయి.

విప్పపువ్వులో పోషకాలెన్నో - మేడారం జాతరలోనూ "విప్పపువ్వు లడ్డూ" ఇవ్వాలనుకున్నాం!

మధ్యప్రదేశ్​లోని బుర్హన్‌పూర్ జిల్లాలోని నేపానగర్, ఖక్నార్, ధుల్కోట్‌ ప్రాంతాల పరిధిలో అడవుల్లో విప్పపూలు అధికంగా లభిస్తుంటాయి. దీంతో ఫిబ్రవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు పెద్ద మొత్తంలో రాలిపోతాయి. బక్రీ గ్రామంలోని దట్టమైన అడవుల్లో మహువా(విప్ప పువ్వు) చెట్ల నుంచి పువ్వులు నీటిలా జాలువారుతున్నాయి. గిరిజన కుటుంబాలు వాటిని సేకరించడానికి ఉదయాన్నే బుట్టలు, ఇతర పాత్రలతో తమ ఇళ్ల నుంచి అటవీ మార్గం పడతారు. మహువా పండ్ల కోత తెల్లవారుజాము నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు కొనసాగుతుంది. చాలా చోట్ల, గ్రామస్తులు ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో మహువా పండ్లను కోయడంలో నిమగ్నమై ఉంటారు.

గిరిజనులు ఈ మహువా పువ్వులను ఒక నిధితో పోలుస్తారు. దీనివల్ల వారికి రెండు నుంచి రెండున్నర నెలల పాటు ఒకరకమైన ఉపాధి లభిస్తుంది. మహువా చెట్ల నుంచి పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా పువ్వులు రాలుతూనే ఉంటాయని పువ్వులు సేకరించేవారు తెలిపారు. ఉదయం 5 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల మధ్య మహువా పంట అత్యధికంగా చేతికందుతుంది. రెండు మూడు నెలల కఠోర శ్రమ వారికి మంచి ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. అందువల్ల, ఈ రోజుల్లో గిరిజనులు అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్రజలలో ఎంతో ఉత్సాహం కనిపిస్తోంది.

మహువా చెట్టు ప్రకృతి ప్రసాదం

గిరిజనులకు మహువా చెట్టు ప్రకృతి ప్రసాదం. దాని పువ్వులు, పండ్లు వారికి ఉపాధిని కల్పిస్తాయి. ఉపాధి కోసం, ఈ ప్రజలు మండుటెండను సైతం లెక్కచేయరు. రెండు మూడు నెలల పాటు వారు ఒకే పని చేస్తారు. మహువాను సేకరించి, పెరట్లో లేదా ఇంటి బయట ఆరబెడతారు. ఆరబెట్టిన తర్వాత, ఆ మార్కెట్లో అమ్ముతారు. ఇది గిరిజన కుటుంబాలకు మంచి ఆదాయాన్ని అందిస్తుంది. మహువా చెట్లు పువ్వులతో నిండి ఉన్నాయి. వాటిని ఎండబెట్టిన తర్వాత, మార్కెట్లో అమ్మడం ద్వారా మంచి ఆదాయం వస్తుంది అని స్థానికుడైన సురేష్ జామ్రా తెలిపాడు.

"గిరిజనులకు వేసవి కాలం శ్రేయస్సుకు చిహ్నం. ఈ కాలంలో అడవుల్లో మహువా పువ్వులు విరివిగా పూస్తాయి కాబట్టి ఇది వారికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. దీనివల్ల, పిల్లలు, వృద్ధులు, యువకులు కూడా తెల్లవారుజాము నుంచే మహువాను సేకరించడానికి వస్తారు. వారు పెద్ద మొత్తంలో మహువాను సేకరిస్తారు. దీని ద్వారానే వారు జీవనోపాధి పొందుతారు, మరియు ఒక్కో కుటుంబం సుమారు 40 నుండి 50 వేల రూపాయలు సంపాదిస్తుంది" అని నేపానగర్ ప్రాంతానికి చెందిన లోకేశ్ తెలిపారు.

విదేశాలకు ఆదివాసీల 'విప్పపువ్వు సారా'

