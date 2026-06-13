దివ్యాంగుల కోసం "ADIP స్కీమ్" - ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో తెలుసా?
- దివ్యాంగుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అద్భుతమైన పథకం - ఈ స్కీమ్ ద్వారా పరికరాలు అందించడంతోపాటు ఇతర సహాయం!
Published : June 13, 2026 at 1:42 PM IST
ADIP Scheme Details in Telugu: ఇతరులతో పోలిస్తే దివ్యాంగుల బాధ వర్ణనాతీతం. ఏ పని చేసుకోవాలన్నా వేరే వారిపై ఆధారపడాల్సిందే. అలాంటి వారికి ఆసరా అందించేందుకు అండగా నిలుస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. దివ్యాంగులకు ఆదుకునేందుకు 'ADIP' పథకం తీసుకొచ్చింది. ఈ స్కీమ్ ద్వారా వైకల్యం కలిగిన వారికి పరికరాలు అందించడంతోపాటు అవసరమైన సహాయం చేస్తోంది. ఇంతకీ ఈ స్కీమ్కు ఎవరు అర్హులు? ఏఏ పరికరాలు లభిస్తాయి? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
అసిస్టెన్స్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్స్ (ADIP) స్కీమ్ ద్వారా దివ్యాంగులకు ఫ్రీగా లేదా సబ్సిడీ పైన కావాల్సిన పరికరాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. 1981 జనవరిలో దీనిని తీసుకొచ్చారు. ఈ స్కీమ్ను కేంద్ర సామాజిక న్యాయం, సాధికారత మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహిస్తోంది. దివ్యాంగులు ఇతరులపై ఆధారపడకుండా తమ పనులను తామే చేసుకునేలా శారీరక, ఆర్థిక ఆసరా కల్పించడం ఈ పథకం ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇక పరికరాలు ఫిట్ చేయడానికి చేసే వైద్య/సర్జరీ చికిత్సలకు కూడా ఈ పథకం కింద సహాయం అందిస్తారు.
ఎవరు అర్హులు? :
- ఈ స్కీమ్కు అప్లై చేసే దివ్యాంగుల వయసు ఎంతైనా సరే వారు భారతదేశానికి చెంది ఉండాలి.
- ప్రభుత్వ వైద్యుడి నుంచి 40 శాతం వైకల్యం ఉన్నట్లు సర్టిఫికెట్ ఉండాలి.
- నెలవారీ మొత్తం ఆదాయం రూ. 22,500 వరకు ఉంటే పరికరం కోసం రూపాయి చెల్లించక్కర్లేదు. మొత్తం ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. అదే మంత్లీ ఇన్కమ్ రూ.22,501 నుంచి రూ.30వేల వరకు ఉంటే 50 శాతం సబ్సిడీ ద్వారా పరికరాలను ప్రభుత్వం అందిస్తుంది.
- గత 3 ఏళ్లలో ఏదైనా పరికరాన్ని ప్రభుత్వం లేదా అనుబంధ సంస్థల నుంచి పొంది ఉండకూడదు. 12 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకైతే ఈ లిమిట్ 12 నెలలుగా ఉంది.
ఈ స్కీమ్ ద్వారా లభించే ఉపకరణాలు: డాక్టర్ల సలహా మేరకు దివ్యాంగులకు అవసరమయ్యే పరికరాలను అందిస్తారు.
- నడవలేని వారి కోసం వీల్ చైర్లు, ట్రై సైకిళ్లు, మోటరైజ్డ్ ట్రై సైకిళ్లు, చేతికర్రలు అందిస్తారు. యాక్సిడెంట్స్లో కాళ్లు పోయిన వారికి జైపూర్ కాళ్లు కూడా సెట్ చేస్తారు.
- చూపు లేని వారికి బ్రెయిలీ లిపి పుస్తకాలు, మాట్లాడే గడియారాలు, స్మార్ట్ వైట్ కేన్స్, ప్రత్యేక సాఫ్ట్వేర్ ఉన్న ల్యాప్టాప్/టాబ్లెట్లు అందిస్తారు.
- వినలేని, మాట్లాడలేని వారి కోసం డిజిటల్ హియరింగ్ గ్యాడ్జెట్స్ ఇస్తారు. వినికిడి లోపంతో పుట్టిన చిన్న పిల్లలకు ఖరీదైన 'కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్' సర్జరీలను ఉచితంగా చేస్తారు.
- మానసిక వికలాంగుల కోసం కూడా ప్రత్యేక కిట్లు అందజేస్తారు.
దరఖాస్తుకు కావలసిన పత్రాలు :
- వైకల్యాన్ని నిర్దారించే ధ్రువీకరణ పత్రం
- పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోలు
- ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్
- ఆధార్ కార్డ్ లేదా అడ్రస్ ప్రూఫ్
- పరికరం కోసం డాక్టర్ సిఫార్సు లేఖ
- గత 3 ఏళ్లలో ఎలాంటి ఉచిత పరికరం తీసుకోలేదని తెలిపే హామీ పత్రం
అమలు చేసే సంస్థలు: ఈ పథకాన్ని నేరుగా కాకుండా ప్రభుత్వం కొన్ని గుర్తింపు పొందిన సంస్థల ద్వారా అమలు చేస్తుంది. ఈ సంస్థలు కేవలం పరికరాలు ఇవ్వడమే కాకుండా, వాటిని అమర్చడం, ఆ తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై కూడా ఉచితంగా సహాయం అందిస్తాయి. ఆ సంస్థలు ఏంటంటే..
- ALIMCO - ఆర్టిఫిషియల్ లింబ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా)
- జాతీయ స్థాయి సంస్థలు, కాంపోజిట్ రీజినల్ సెంటర్లు
- జిల్లా వైకల్య పునరావాస కేంద్రాలు
- ఎన్జీవోలు
ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి: దివ్యాంగులు ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ రెండు విధాలుగా ఈ స్కీమ్కు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
ఆన్లైన్లో:
- ఆన్లైన్లో అప్లై చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా అర్జున్ పోర్టల్ను తీసుకొచ్చింది.
- ముందుగా దివ్యాంగుల సాధికారత విభాగం వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి స్కీమ్స్లో ADIPపై క్లిక్ చేయాలి.
- అక్కడ Individually Can Apply for Assistive Device on Arjun Portal పై క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరం మీ వివరాలతో రిజిస్టర్ అయ్యి లాగిన్ అవ్వాలి.
- అనంతరం అప్లికేషన్ ఫారమ్ ఫిల్ చేసి కావలసిన సహాయక పరికరాన్ని ఎంచుకుని డాక్యుమెంట్స్ను అప్లోడ్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే సరి.
ఆఫ్ లైన్లో: జిల్లా కేంద్రంలోని జిల్లా వైకల్య పునరావాస కేంద్రం లేదా జిల్లా వికలాంగుల సంక్షేమ అధికారి కార్యాలయానికి వెళ్లి అప్లికేషన్ సమర్పించి, కావాల్సిన పత్రాలు ఇస్తే సరిపోతుంది.
క్యాంప్స్: ALIMCO లేదా స్థానిక స్వచ్ఛంద సంస్థలు నిర్వహించే ఉచిత క్యాంపులకు నేరుగా అవసరమైన పత్రాలు, ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లతో హాజరై అక్కడికక్కడే పేరు నమోదు చేసుకోవచ్చు. లేదంటే కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ల ద్వారా కూడా ఈ స్కీమ్కు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
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