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దివ్యాంగుల కోసం "ADIP స్కీమ్"​ - ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో తెలుసా?

- దివ్యాంగుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అద్భుతమైన పథకం - ఈ స్కీమ్​ ద్వారా పరికరాలు అందించడంతోపాటు ఇతర సహాయం!

ADIP Scheme Details in Telugu
ADIP Scheme Details in Telugu (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 13, 2026 at 1:42 PM IST

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ADIP Scheme Details in Telugu: ఇతరులతో పోలిస్తే దివ్యాంగుల బాధ వర్ణనాతీతం. ఏ పని చేసుకోవాలన్నా వేరే వారిపై ఆధారపడాల్సిందే. అలాంటి వారికి ఆసరా అందించేందుకు అండగా నిలుస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. దివ్యాంగులకు ఆదుకునేందుకు 'ADIP' పథకం తీసుకొచ్చింది. ఈ స్కీమ్​ ద్వారా వైకల్యం కలిగిన వారికి పరికరాలు అందించడంతోపాటు అవసరమైన సహాయం చేస్తోంది. ఇంతకీ ఈ స్కీమ్​కు ఎవరు అర్హులు? ఏఏ పరికరాలు లభిస్తాయి? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

అసిస్టెన్స్​​ డిజేబుల్డ్ పర్సన్స్​​ (ADIP) స్కీమ్​ ద్వారా దివ్యాంగులకు ఫ్రీగా లేదా సబ్సిడీ పైన కావాల్సిన పరికరాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. 1981 జనవరిలో దీనిని తీసుకొచ్చారు. ఈ స్కీమ్​ను కేంద్ర సామాజిక న్యాయం, సాధికారత మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహిస్తోంది. దివ్యాంగులు ఇతరులపై ఆధారపడకుండా తమ పనులను తామే చేసుకునేలా శారీరక, ఆర్థిక ఆసరా కల్పించడం ఈ పథకం ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇక పరికరాలు ఫిట్​ చేయడానికి చేసే వైద్య/సర్జరీ చికిత్సలకు కూడా ఈ పథకం కింద సహాయం అందిస్తారు.

ఎవరు అర్హులు? :

  • ఈ స్కీమ్​కు అప్లై చేసే దివ్యాంగుల వయసు ఎంతైనా సరే వారు భారతదేశానికి చెంది ఉండాలి.
  • ప్రభుత్వ వైద్యుడి నుంచి 40 శాతం వైకల్యం ఉన్నట్లు సర్టిఫికెట్​ ఉండాలి.
  • నెలవారీ మొత్తం ఆదాయం రూ. 22,500 వరకు ఉంటే పరికరం కోసం రూపాయి చెల్లించక్కర్లేదు. మొత్తం ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. అదే మంత్లీ ఇన్​కమ్​ రూ.22,501 నుంచి రూ.30వేల వరకు ఉంటే 50 శాతం సబ్సిడీ ద్వారా పరికరాలను ప్రభుత్వం అందిస్తుంది.
  • గత 3 ఏళ్లలో ఏదైనా పరికరాన్ని ప్రభుత్వం లేదా అనుబంధ సంస్థల నుంచి పొంది ఉండకూడదు. 12 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకైతే ఈ లిమిట్​ 12 నెలలుగా ఉంది.

ఈ స్కీమ్​ ద్వారా లభించే ఉపకరణాలు: డాక్టర్ల సలహా మేరకు దివ్యాంగులకు అవసరమయ్యే పరికరాలను అందిస్తారు.

  • నడవలేని వారి కోసం వీల్ చైర్లు, ట్రై సైకిళ్లు, మోటరైజ్డ్​ ట్రై సైకిళ్లు, చేతికర్రలు అందిస్తారు. యాక్సిడెంట్స్​లో కాళ్లు పోయిన వారికి జైపూర్​ కాళ్లు కూడా సెట్​ చేస్తారు.
  • చూపు లేని వారికి బ్రెయిలీ లిపి పుస్తకాలు, మాట్లాడే గడియారాలు, స్మార్ట్ వైట్ కేన్స్, ప్రత్యేక సాఫ్ట్‌వేర్ ఉన్న ల్యాప్‌టాప్/టాబ్లెట్లు అందిస్తారు.
  • వినలేని, మాట్లాడలేని వారి కోసం డిజిటల్ హియరింగ్​ గ్యాడ్జెట్స్​ ఇస్తారు. వినికిడి లోపంతో పుట్టిన చిన్న పిల్లలకు ఖరీదైన 'కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్' సర్జరీలను ఉచితంగా చేస్తారు.
  • మానసిక వికలాంగుల కోసం కూడా ప్రత్యేక కిట్లు అందజేస్తారు.

దరఖాస్తుకు కావలసిన పత్రాలు :

  • వైకల్యాన్ని నిర్దారించే ధ్రువీకరణ పత్రం
  • పాస్‌పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోలు
  • ఇన్​కమ్​ సర్టిఫికెట్​
  • ఆధార్ కార్డ్ లేదా అడ్రస్​ ప్రూఫ్​
  • పరికరం కోసం డాక్టర్ సిఫార్సు లేఖ
  • గత 3 ఏళ్లలో ఎలాంటి ఉచిత పరికరం తీసుకోలేదని తెలిపే హామీ పత్రం

అమలు చేసే సంస్థలు: ఈ పథకాన్ని నేరుగా కాకుండా ప్రభుత్వం కొన్ని గుర్తింపు పొందిన సంస్థల ద్వారా అమలు చేస్తుంది. ఈ సంస్థలు కేవలం పరికరాలు ఇవ్వడమే కాకుండా, వాటిని అమర్చడం, ఆ తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై కూడా ఉచితంగా సహాయం అందిస్తాయి. ఆ సంస్థలు ఏంటంటే..

  • ALIMCO - ఆర్టిఫిషియల్ లింబ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా)
  • జాతీయ స్థాయి సంస్థలు, కాంపోజిట్ రీజినల్ సెంటర్లు
  • జిల్లా వైకల్య పునరావాస కేంద్రాలు
  • ఎన్​జీవోలు

ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి: దివ్యాంగులు ఆన్​లైన్​, ఆఫ్​లైన్​ రెండు విధాలుగా ఈ స్కీమ్​కు అప్లై చేసుకోవచ్చు.

ఆన్‌లైన్​లో:

  • ఆన్‌లైన్​లో అప్లై చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా అర్జున్ పోర్టల్​ను తీసుకొచ్చింది.
  • ముందుగా దివ్యాంగుల సాధికారత విభాగం వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేసి స్కీమ్స్​లో ADIPపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అక్కడ Individually Can Apply for Assistive Device on Arjun Portal పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అనంతరం మీ వివరాలతో రిజిస్టర్​ అయ్యి లాగిన్​ అవ్వాలి.
  • అనంతరం అప్లికేషన్​ ఫారమ్​ ఫిల్​ చేసి కావలసిన సహాయక పరికరాన్ని ఎంచుకుని డాక్యుమెంట్స్​ను అప్​లోడ్​ చేసి సబ్మిట్​ చేస్తే సరి.

ఆఫ్‌ లైన్​లో: జిల్లా కేంద్రంలోని జిల్లా వైకల్య పునరావాస కేంద్రం లేదా జిల్లా వికలాంగుల సంక్షేమ అధికారి కార్యాలయానికి వెళ్లి అప్లికేషన్​ సమర్పించి, కావాల్సిన పత్రాలు ఇస్తే సరిపోతుంది.

క్యాంప్స్​: ALIMCO లేదా స్థానిక స్వచ్ఛంద సంస్థలు నిర్వహించే ఉచిత క్యాంపులకు నేరుగా అవసరమైన పత్రాలు, ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లతో హాజరై అక్కడికక్కడే పేరు నమోదు చేసుకోవచ్చు. లేదంటే కామన్​ సర్వీస్​ సెంటర్ల ద్వారా కూడా ఈ స్కీమ్​కు అప్లై చేసుకోవచ్చు.

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ADIP SCHEME DETAILS IN TELUGU

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