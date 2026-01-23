హైదరాబాద్లోని ఆంధ్రావాసులు - డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అడ్రస్ మార్చుకోండిలా!
- ఆన్లైన్ లో సులువుగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు - ప్రాసెస్ ఈజీగా మార్చిన కేంద్ర రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ
Published : January 23, 2026 at 10:37 AM IST
Address Changing process on Driving License : ఆధార్ తర్వాత అత్యంత ముఖ్యమైన గుర్తింపు పత్రాల్లో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ముందు వరసలో ఉంటుంది. చాలా సేవల్లో వ్యక్తిగత గుర్తింపు కోసం దీన్ని అడుగుతుంటారు. అయితే, కొందరు లైసెన్స్ ఒక ప్రాంతంలో తీసుకొని, మరో ప్రాంతంలో నివసిస్తూ ఉంటారు. అంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన చాలా మంది ఈ తరహా పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారాల కోసం అక్కడి నుంచి వచ్చి హైదరాబాద్లో స్థిరపడ్డారు ఎంతో మంది ఉన్నారు.
ఇలాంటి వారు అప్పట్లో తమ సొంత ఊరిలో డ్రైవింగ్ లైసెన్సు తీసుకుని ఉంటారు. ఆ సమయంలో లైసెన్స్ మీద అక్కడి చిరునామా నమోదై ఉంటుంది. ఇప్పుడు రాష్ట్రం మారిపోవడంతో అడ్రస్ విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతుంటాయి. మరికొందరు ఇప్పటికిప్పుడు వచ్చిన ఇబ్బంది లేదు కదా అనుకుంటూ చిరునామా మార్పు చేసుకోకుండా అశ్రద్ధ వహిస్తుంటారు. కానీ, ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అత్యవసరం కావచ్చు. అలాంటప్పుడు ఉన్నట్టుండి ఏమీ చేయలేరు. అందుకే ఇప్పుడే మార్చుకుంటే మంచిది. ఈ అడ్రస్ మార్పిడి తదుపరి లైసెన్స్ రెన్యూవల్కు ఈజీ అవుతుంది. ఉన్నచోటనే చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసమే రవాణాశాఖ ఆన్లైన్ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. చాలా ఈజీగా అడ్రస్ ఛేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- చిరునామా మార్చుకోవడానికి ఒరిజినల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్సు ఉండాలి. దాంతోపాటుగా ప్రజెంట్ అడ్రస్ ధ్రువీకరణ పత్రం కావాలి. ఇందుకోసం ఆధార్ కార్డు లేదా ఓటర్ ఐడీ ఇంకా గ్యాస్, కరెంట్ బిల్లు ఉంటే సరిపోతుంది.
- 40 ఏళ్ల వయసు దాటిన వారు ఫాం 1-A మెడికల్ సర్టిఫికెట్ తప్పకుండా సమర్పించాలి.
- వీటిని సిద్ధం చేసుకున్న తర్వాత ఆన్లైన్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం రవాణా శాఖ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి. parivahan.gov.inలోకి లాగిన్ కావాలి
- ఇందులో పలు రకాల సేవలు కనిపిస్తాయి. దాంట్లో ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ మీద క్లిక్ చేయాలి.
- అక్కడ "డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్" అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేయాలి
- మీ రాష్ట్రాన్ని సెలక్ట్ చేసుకోవాలని కోరుకుతుంది. అక్కడ "తెలంగాణ"ను సెలక్ట్ చేసుకోవాలి
- కొత్త పేజీ తెరుచుకొని అన్నిరకాల సేవలూ ఇక్కడ కనిపిస్తుంటాయి. ఇక్కడ "అప్లై ఫర్ ఛేంజ్ ఆఫ్ అడ్రస్" అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి
- ఇక్కడ సూచనలు కనిపిస్తాయి. 40 ఏళ్లు దాటిన వారికోసం ఫాం 1-A మెడికల్ సర్టిఫికెట్ కాపీ కూడా కనిపిస్తుంది. దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మెడికల్ ఆఫీసర్తో సంతకం చేయించి, అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది అవసరం లేనివారు కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేసి లోనికి వెళ్లాలి.
- అక్కడ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నంబర్, బర్త్ డే, క్యాప్చా ఎంటర్ చేసి Get DL Details ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి
- ఆ తర్వాత కనిపించే "ఛేంజ్ ఆఫ్ అడ్రస్" అప్షన్ ఉపయోగించి తెలంగాణలో మీరు ప్రస్తుతం ఉంటున్న చిరునామా యాడ్ చేయాలి
- అప్లికేషన్ సబ్మిట్ పూర్తయిన తర్వాత ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అది కూడా ఆన్లైన్లోనే పే చేస్తే సరిపోతుంది
- తర్వాత మీకు సమీపంలోని RTO ఆఫీసులో మీ సర్టిఫికెట్ పరిశీలన ఉంటుంది. దీనికోసం స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలి.
- మీకు కేటాయించిన రోజున RTO ఆఫీసుకు వెళ్లి, ఒరిజినల్ పత్రాలను చూపించాలి. అధికారులు వాటిని పరిశీలించి ఆమోద ముద్ర వేస్తారు. అంతటితో మీరు చేయాల్సిన పని పూర్తవుతుంది.
- పోస్టు ద్వారా మీ స్మార్ట్ కార్డు లైసెన్స్ ప్రస్తుత చిరునామాకు డెలివరీ అవుతుంది.
