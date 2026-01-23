ETV Bharat / offbeat

హైదరాబాద్​లోని ఆంధ్రావాసులు - డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్ అడ్రస్​ మార్చుకోండిలా!

- ఆన్​లైన్ లో​ సులువుగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు - ప్రాసెస్​ ఈజీగా మార్చిన కేంద్ర రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ

Driving License
Driving License (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 23, 2026 at 10:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Address Changing process on Driving License : ఆధార్​ తర్వాత అత్యంత ముఖ్యమైన గుర్తింపు పత్రాల్లో డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ ముందు వరసలో ఉంటుంది. చాలా సేవల్లో వ్యక్తిగత గుర్తింపు కోసం దీన్ని అడుగుతుంటారు. అయితే, కొందరు లైసెన్స్ ఒక ప్రాంతంలో తీసుకొని, మరో ప్రాంతంలో నివసిస్తూ ఉంటారు. అంధ్రప్రదేశ్​కు చెందిన చాలా మంది ఈ తరహా పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారాల కోసం అక్కడి నుంచి వచ్చి హైదరాబాద్‌లో స్థిరపడ్డారు ఎంతో మంది ఉన్నారు.

ఇలాంటి వారు అప్పట్లో తమ సొంత ఊరిలో డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సు తీసుకుని ఉంటారు. ఆ సమయంలో లైసెన్స్​ మీద అక్కడి చిరునామా నమోదై ఉంటుంది. ఇప్పుడు రాష్ట్రం మారిపోవడంతో అడ్రస్​ విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతుంటాయి. మరికొందరు ఇప్పటికిప్పుడు వచ్చిన ఇబ్బంది లేదు కదా అనుకుంటూ చిరునామా మార్పు చేసుకోకుండా అశ్రద్ధ వహిస్తుంటారు. కానీ, ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అత్యవసరం కావచ్చు. అలాంటప్పుడు ఉన్నట్టుండి ఏమీ చేయలేరు. అందుకే ఇప్పుడే మార్చుకుంటే మంచిది. ఈ అడ్రస్​ మార్పిడి తదుపరి లైసెన్స్​ రెన్యూవల్​కు ఈజీ అవుతుంది. ఉన్నచోటనే చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసమే రవాణాశాఖ ఆన్​లైన్​ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. చాలా ఈజీగా అడ్రస్​ ఛేంజ్​ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

బ్రదర్​ మీరు బైక్​ నడుపుతున్నారా? -ఈ డిఫెన్స్​ డ్రైవింగ్​ గురించి కాస్త తెలుసుకోండి

  • చిరునామా మార్చుకోవడానికి ఒరిజినల్‌ డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సు ఉండాలి. దాంతోపాటుగా ప్రజెంట్ అడ్రస్​ ధ్రువీకరణ పత్రం కావాలి. ఇందుకోసం ఆధార్ కార్డు లేదా ఓటర్‌ ఐడీ ఇంకా గ్యాస్‌, కరెంట్​ బిల్లు ఉంటే సరిపోతుంది.
  • 40 ఏళ్ల వయసు దాటిన వారు ఫాం 1-A మెడికల్‌ సర్టిఫికెట్‌ తప్పకుండా సమర్పించాలి.
  • వీటిని సిద్ధం చేసుకున్న తర్వాత ఆన్​లైన్​లో కేంద్ర ప్రభుత్వం రవాణా శాఖ వెబ్‌సైట్‌ ఓపెన్ చేయాలి. parivahan.gov.inలోకి లాగిన్ కావాలి
  • ఇందులో పలు రకాల సేవలు కనిపిస్తాయి. దాంట్లో ఆన్‌లైన్‌ సర్వీసెస్‌ మీద క్లిక్ చేయాలి.
  • అక్కడ "డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ రిలేటెడ్‌ సర్వీసెస్‌" అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేయాలి
  • మీ రాష్ట్రాన్ని సెలక్ట్ చేసుకోవాలని కోరుకుతుంది. అక్కడ "తెలంగాణ"ను సెలక్ట్ చేసుకోవాలి
  • కొత్త పేజీ తెరుచుకొని అన్నిరకాల సేవలూ ఇక్కడ కనిపిస్తుంటాయి. ఇక్కడ "అప్లై ఫర్ ఛేంజ్‌ ఆఫ్‌ అడ్రస్‌" అనే ఆప్షన్​ మీద క్లిక్​ చేయాలి
  • ఇక్కడ సూచనలు కనిపిస్తాయి. 40 ఏళ్లు దాటిన వారికోసం ఫాం 1-A మెడికల్‌ సర్టిఫికెట్‌ కాపీ కూడా కనిపిస్తుంది. దాన్ని డౌన్​లోడ్​ చేసుకొని మెడికల్ ఆఫీసర్​తో సంతకం చేయించి, అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది అవసరం లేనివారు కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేసి లోనికి వెళ్లాలి.
  • అక్కడ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నంబర్, బర్త్​ డే, క్యాప్చా ఎంటర్ చేసి Get DL Details ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి
  • ఆ తర్వాత కనిపించే "ఛేంజ్‌ ఆఫ్‌ అడ్రస్‌" అప్షన్‌ ఉపయోగించి తెలంగాణలో మీరు ప్రస్తుతం ఉంటున్న చిరునామా యాడ్​ చేయాలి
  • అప్లికేషన్​ సబ్‌మిట్‌ పూర్తయిన తర్వాత ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అది కూడా ఆన్‌లైన్‌లోనే పే చేస్తే సరిపోతుంది
  • తర్వాత మీకు సమీపంలోని RTO ఆఫీసులో మీ సర్టిఫికెట్​ పరిశీలన ఉంటుంది. దీనికోసం స్లాట్‌ బుక్‌ చేసుకోవాలి.
  • మీకు కేటాయించిన రోజున RTO ఆఫీసుకు వెళ్లి, ఒరిజినల్‌ పత్రాలను చూపించాలి. అధికారులు వాటిని పరిశీలించి ఆమోద ముద్ర వేస్తారు. అంతటితో మీరు చేయాల్సిన పని పూర్తవుతుంది.
  • పోస్టు ద్వారా మీ స్మార్ట్​ కార్డు లైసెన్స్​ ప్రస్తుత చిరునామాకు డెలివరీ అవుతుంది.

కార్​ డోర్‌ తీసే ముందు ఈ టిప్స్ పాటించండి? - ప్రమాదాలే జరగవు!

TAGGED:

HOW TO CHANGE DRIVING LICENSE
DRIVING LICENSE ADDRESS CHANGE
LICENSE
RTO
DRIVING LICENSE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.