ETV Bharat / offbeat

మంచంపై పడుకొని ఫోన్​ చూస్తున్నారా? - 'నటి షకీలా' మాదిరి సర్జరీ కావొచ్చు!

-అదే పనిగా ఫోన్​ వాడటం వల్ల ఎదురయ్యే సమస్యలపై నటి షకీలా కామెంట్స్​ - ఎవ్వరూ ఆ తప్పు చేయొద్దని సూచన!

Actress Shakeela Comments on Phone Usage
Actress Shakeela Comments on Phone Usage (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 18, 2026 at 10:23 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Actress Shakeela Comments on Phone Usage: కాస్త గ్యాప్​ దొరికితే చాలు ఫోన్లలో తలదూర్చే వారి సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతూనే ఉంది. కేవలం కూర్చోని మాత్రమే కాకుండా సోఫాలో, మంచంపై పడుకొని మొబైల్‌లో గేమ్స్‌ ఆడడం, వీడియోలు, రీల్స్‌ చూడడం చేస్తుంటారు. రోజూ ఇదే కంటిన్యూ అయితే భవిష్యత్తులో తీవ్ర ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీయచ్చని చెబుతోన్నారు ప్రముఖ నటి షకీలా. ఇందుకు తానే ఉదాహరణ అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఫోన్‌ వాడకాన్ని తగ్గించాలని, ముఖ్యంగా పిల్లలకు మొబైల్‌ అస్సలు ఇవ్వకూడదని చెబుతూ పలు జాగ్రత్తలూ సూచించింది. అసలు షకీలాకు ఎదురైన పరిస్థితి ఏంటి? ఫోన్​ చూడటం వల్ల ఎదురయ్యే సమస్యలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఆ నొప్పి భరించలేకపోయా..!: సోషల్‌ మీడియాలో చురుగ్గా ఉండే నటీమణుల్లో షకీలా ఒకరు. తరచూ వివిధ రకాల పోస్టులు పొట్టే షకీలా.. ఇటీవల తనకు జరిగిన ఓ సంఘటన గురించి తాజాగా ఓ యూట్యూబ్‌ వీడియోలో చెప్పుకొచ్చింది. ఆ వీడియోలో ఏముందంటే..

"ఇటీవలే నా మెడకు సర్జరీ జరిగింది. దీనికి సుమారు రూ. 3 లక్షలు ఖర్చు అయ్యాయి. అయితే ఇదంతా ఎక్కువసేపు ఫోన్‌ వాడడం వల్లే! మంచంపై ఓ పక్కకు తిరిగి పడుకొని అదే పనిగా గేమ్స్‌ ఆడేదాన్ని. ఇక సోషల్‌ మీడియాలో కూడా రీల్స్‌ చూసేదాన్ని. టీ, కాఫీ తాగడానికి, ఏదైనా తినడానికి తప్పించి మిగిలిన సమయం మొత్తం ఫోన్​తోనే గడిపేదాన్ని. ఇలా విపరీతంగా ఫోన్ వాడడం వల్ల సరైన శరీర భంగిమ లేకపోవడం వల్ల మెడపై ఎఫెక్ట్​ పడింది. తీవ్రమైన నొప్పి వేధించింది. అంతిమంగా శస్త్రచికిత్సకు దారితీసింది. కాబట్టి నా ఎక్స్​పీరియన్స్​తో ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా.. అవసరమైనంత మేరకే ఫోన్‌ వాడండి. అనవసరమైన వీడియోలు చూడకండి. దీనివల్ల ఆరోగ్యం పాడవుతుంది. డబ్బూ వృథా అవుతుంది. అలాగే పిల్లల స్క్రీన్​ టైమ్​ను తగ్గించండి" అంటూ తన అనుభవాల్ని పంచుకున్నారు. దీంతో ఆమె మాటలు, ఇచ్చిన సలహాలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఫోన్​ను అతిగా చూడటం వల్ల ఎదురయ్యే సమస్యలు గురించి తెగ ఆరా తీస్తున్నారు.

ఎలాంటి సమస్యలొస్తాయి?: నార్మల్​గా ఫోన్​ యూజ్​ చేయడం ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు. అలాంటిది మంచం మీద, సోఫాపై పడుకొని ఫోన్ చూడడం ఇంకా డేంజర్​ అంటున్నారు నిపుణులు. శారీరకంగా, మానసికంగా పలు సమస్యలొచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

  • పడుకున్నా లేదంటే కూర్చున్నా ఫోన్‌ చూసేటప్పుడు మెడ వంచుతుంటాం. ఇలా ఎక్కువ సమయం పాటు చూడటం వల్ల వెన్నముకపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని, ఈ క్రమంలోనే వెన్నుపాముకు ఇరువైపులా ఉండే కండరాలు, కీళ్లు వంగిపోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాదు, నడుం నొప్పీ వేధిస్తుందని చెబుతున్నారు.
  • రాత్రి పడుకునే ముందు లైట్లు ఆఫ్‌ చేసి ఫోన్‌ చూస్తుంటారు కొందరు. అయితే ఇలా చీకట్లో గంటల పాటు ఫోన్​ చూడటం వల్ల దాని నుంచి వచ్చే బ్లూ లైట్​ కళ్లపై నేరుగా పడుతుందని, ఫలితంగా దురద, కళ్లు పొడిబారడం, చూపు మందగించడం వంటి సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • పడుకొని మొబైల్‌ చూడటం వల్ల సౌందర్య సమస్యలూ వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే అదే పనిగా ఫోన్​ చూడటం వల్ల గడ్డం కింద చర్మం సాగి డబుల్‌ చిన్‌ రావడం, ఫోన్‌ స్క్రీన్‌పై ఉండే బ్యాక్టీరియా బెడ్‌షీట్‌-దిండు కవర్ల ద్వారా ముఖంపై చేరి మొటిమలకు కారణమవడం, ఫోన్‌ నుంచి వచ్చే నీలి కాంతి చర్మంలోని కొలాజెన్‌ని దెబ్బతీసి వృద్ధాప్య ఛాయలు ఏర్పడేలా చేయడం వంటి సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయంటున్నారు.
  • ఫోన్‌ స్క్రీన్‌ నుంచి వచ్చే నీలి కాంతి మెలటోనిన్‌ హార్మోన్‌ను తగ్గిస్తుందని, ఫలితంగా నిద్రకు అంతరాయం కలుగుతుందంటున్నారు.
  • పక్కకు తిరిగి, లేదంటే వెల్లకిలా/బోర్లా పడుకొని గంటల పాటు ఫోన్‌ పట్టుకోవడం వల్ల చేతులకు బ్లడ్​ సర్క్యులేషన్​ సరిగ్గా జరగక తిమ్మిర్లు వచ్చే ప్రమాదమూ ఉంటుందంటున్నారు.

ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి: ఫోన్‌ వాడకాన్ని తగ్గించినప్పటికీ కొన్నిసార్లు ఆఫీస్‌ పనులు, ఇతర కారణాల రీత్యా ఎక్కువ సమయం పాటు మొబైల్‌ వాడాల్సి వస్తుంటుందని, ఇలాంటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.

  • ఫోన్‌ ఉపయోగించాలనుకుంటే మంచం, సోఫాపై పడుకోవడం కాకుండా సరిగ్గా కూర్చొని, మెడ కిందికి వంచకుండా ఫోన్‌ని కళ్లకు సూటిగా ఉంచుకొని ఉపయోగించడం వల్ల మెడ, వెన్నెముకపై ఒత్తిడి పడకుండా జాగ్రత్తపడచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
  • ఎక్కువసేపు ఫోన్‌ మాట్లాడాల్సి వస్తే ఒక దగ్గరే కూర్చొని కాకుండా అటూ ఇటూ తిరుగుతూ మాట్లాడడం వల్ల శరీరంపై ప్రభావం పడకుండా ఉంటుందంటున్నారు.
  • ఫోన్‌ స్క్రీన్‌ వెలుతురు మధ్యస్తంగా ఉండేలా సెట్‌ చేసుకోవాలని, అప్పుడే దాన్నుంచి వచ్చే నీలి కాంతి కళ్లపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపకుండా జాగ్రత్తపడచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
  • ఫోన్​ వాడే సమయంలో మెడ నొప్పి, భుజాల్లో అసౌకర్యం, కళ్లలో అలసట గమనిస్తే లేట్​ చేయకుండా డాక్టర్‌ని సంప్రదించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

ఉదయాన్నే మొబైల్ చెక్ చేసుకునే అలవాటుందా? - నిద్ర లేవగానే తొలి 10 నిమిషాలు కీలకం!

మీ పిల్లలు ఫోన్ వదలడం లేదా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు!

TAGGED:

ACTRESS SHAKEELA COMMENTS ON PHONE
SHAKEELA COMMENTS ON PHONE USAGE
EFFECTS OF WATCHING PHONE ON BED
నటి షకీలా సర్జరీ కామెంట్స్​
ACTRESS SHAKEELA COMMENTS ON PHONE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.