సినీ నటుడు సూర్య ఇల్లు ఎలా ఉంటుందంటే! - ముంబైలో సింప్లెక్స్ రెసిడెన్సీ!
అద్దాల గోడలు, ఆకాశమంత ఎత్తు! - భవన నిర్మాణంలో మారుతున్న ట్రెండ్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 12:26 PM IST
Simplex Residency : ఒకే అంతస్తులో ఉండే ఇల్లు, అపార్టుమెంట్లోని ఫ్లాట్లను సింప్లెక్స్ రెసిడెన్సీ అంటారు. సాధారణ ఫ్లాట్లను నిర్మిస్తే 9 అడుగుల ఎత్తు సీలింగ్తో విలాససంతమైన ప్రాజెక్టుల్లో సీలింగ్ ఎత్తు 12 అడుగుల వరకు ఉంటుంది. డబుల్ హైట్ సింప్లెక్స్ ఎత్తు ఒకే ఫ్లోర్ రెండు అంతస్తులు ఉంటుంది. సుమారు 18-22 అడుగుల ఎత్తు, ఒకే అంతస్తులో వంట గది, పడక గదులు ఉంటాయి.
ఇరుకు భావన లేకుండా
ఇప్పుడు నిర్మిస్తున్న అపార్టుమెంట్లలో సీలింగ్ ఎత్తు తక్కువగా ఉంటోంది. దీనికి తోడు ఫాల్స్ సీలింగ్ చేయిస్తే ఎత్తు మరింత తగ్గిపోయి తలపై ఏదో భారం ఉన్నట్లు ఉంటుంది. పైగా ఇరుకుగా ఉందనే భావన నివాసితులు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఖర్చుతో కూడుకొన్న వ్యవహారం కాబట్టి చివరికి సర్దుకుపోతున్నారు. ఇదిలా ఉండగా కొంత మంది బిల్డర్లు విలాసవంతమైన విల్లాల్లో సీలింగ్ ఎత్తు పెంచి కడుతూ అందుకు తగ్గట్టుగానే ధరలు పెంచుతున్నారు.
స్మార్ట్ 'వాటర్ ప్యూరిఫయర్స్' - ఆరోగ్యం, నీటి ఆదాతో పాటు మరెన్నో ప్రయోజనాలు!
రెండంతస్తుల ఎత్తు
రెండు అంతస్తుల ఎత్తులో సీలింగ్ ఉంటే గ్రాండ్ లుక్, ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టగానే విశాలంగా, విలాసవంతంగా అనిపిస్తుంది. ఇక పెద్ద కిటికీలు, సహజ వెలుతురు, గాలి వచ్చేలా వీటిని డిజైన్ చేస్తున్నారు.
ఇప్పుడే ఎందుకు?
సాంకేతికత అందుబాటులోకి రావడంతో నిర్మాణాల్లోనూ పెను మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. కావాల్సినట్లుగా నిర్మించుకునే వెలుసుబాటు వచ్చింది. గోడలు అనగానే ఇటుకలే గుర్తొస్తాయి కానీ, ఇపుడు గాజు అద్దాలతో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కావాల్సినంత ఎత్తు వరకు అద్దాలతో గోడలు నిర్మించుకునే వీలుంది.
నిర్వహణ క్లిష్టం
రెండు అంతస్తుల ఎత్తులో ఉండే నివాసాలు విలాసవంతంగా కనిపించినా అందులోనూ కొన్ని ఇబ్బందులు లేకపోలేదు. కిటికీలు శుభ్రం చేయాలన్నా, ఇంట్లో బల్బులు మార్చాలన్నా టెక్నీషియన్లు తప్పనిసరి.
సింప్లెక్స్లోనే నివాసంలోనే నటుడు సూర్య
ప్రముఖుల నివాసాలు అనగానే పెద్ద పెద్ద భవనాలు గుర్తొస్తాయి. లెక్కకు మించిన గదుల్లో ఒక్కొక్కరుగానే నివాసం ఉంటుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో వారి నివాసాల శైలి కూడా మారుతోంది. ఎవరికి వారే! అన్నట్లుగా కాకుండా అందరూ కలిసి ఉండేలా చిన్న నివాసాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. తమిళ హీరో సూర్య ముంబయిలో సింప్లెక్స్ రెసిడెన్సీలో నివాసం ఉంటున్నారు. 1700 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఒకే ఫ్లోర్లో వంటగది, పడక గదులు, లివింగ్ రూం ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యు లందరూ పిలిస్తే పలికేంత దూరంలోనే ఉంటున్నారని, ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవడానికి చాలా సౌకర్యంగా ఉందని సూర్య వెల్లడించారు.
హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో బహుళ అంతస్తుల భవనాల నిర్మాణాల్లో కొంగొత్త పోకడలు వస్తున్నాయి. ఆకాశహర్మ్యాల భవనాల్లో సాధారణ ఫ్లాట్లతోపాటు స్కైవిల్లాలు, డ్యూప్లెక్స్లు నిర్మిస్తున్నారు. డబుల్ హైట్ సింప్లెక్స్ నివాసాలు, డబుల్ హైట్ బాల్కనీలను చాలా ప్రాజెక్టుల్లో ఇప్పటికే చేపట్టినా అపార్టుమెంట్లోనూ రెండు అంతస్తుల ఎత్తుతో ఒకే ఫ్లోర్ను నిర్మిస్తున్నారు.
ఏ రంగుతో ఎంత లాభం? - నీళ్ల ట్యాంకు విషయంలో ఇవి గమనించారా?
కొనకుండానే నచ్చిన 'కారు' మీ సొంతం! - నో డౌన్ పేమెంట్, నో ఇన్సూరెన్స్ టెన్షన్!