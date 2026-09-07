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ఓవర్​టైమ్ చేసినా 'వేతనం' సున్నా! - భారత ఉద్యోగుల వర్క్ ప్రెజర్​పై 'సర్వే'లో సంచలన విషయాలు!

జీతం లేకుండా ఎక్స్​ట్రా వర్క్ చేసేవారిలో మనవాళ్లే టాప్! - ADP సర్వేలో షాకింగ్‌ నిజాలు బయటకు!

India Tops in Unpaid Work
ఓవర్ టైం జాబ్ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 6:59 PM IST

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India Tops in Unpaid Work : ఆఫీస్ టైమ్ అయిపోయినా లాప్‌టాప్ క్లోజ్‌ చేయలేని సిచ్యువేషన్‌. లంచ్ టైమ్‌లోనూ ఆగని పని, వీకెండ్స్‌లోనూ బాస్ నుంచి మెసేజ్‌లు ఎలాంటి ఎక్స్‌ట్రా జీతం లేకుండా గంటల తరబడి ఫ్రీగా పనిచేయడంలో ప్రపంచంలో మన దేశమే నంబర్ వన్. అవును, మీరు వింటుంది నిజమే. గ్లోబల్ రీసెర్చ్ సంస్థ-ADP విడుదల చేసిన "పీపుల్ ఎట్ వర్క్ రిపోర్ట్‌" భారత ఉద్యోగుల పనితీరు, వర్క్‌ ప్రెజర్‌పై షాకింగ్‌ నిజాలను బయటపెట్టింది. అసలు ఈ నివేదిక ఏం చెబుతోంది? మన ఉద్యోగులు ఎందుకింత దోపిడీకి గురవుతున్నారో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ADP విడుదల చేసిన 'పీపుల్ ఎట్ వర్క్' రిపోర్ట్‌ ప్రకారం, ఇండియాలో ఉద్యోగులయితే వారానికి 16 గంటలు, మేనేజర్లు వారానికి 6 గంటల ఎక్స్‌ట్రా డ్యూటీ చేస్తున్నారని తెలిసింది. ఒక వారంలో 16 గంటల కంటే ఎక్కువ సమయం శాలరీ లేకుండా పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల శాతం భారత్‌లోనే ఎక్కువగా ఉందని తేలింది. 2025లో నిర్వహించిన ఈ సర్వేలో వరల్డ్‌వైడ్‌గా 36 రంగాలకు చెందిన 39,000 మంది ఉద్యోగులను ప్రశ్నించారు.

ఆ సర్వేలో భారత్‌లో దాదాపు 24 శాతం మంది ఉద్యోగులు వారానికి 16 గంటల కంటే ఎక్కువ పని చేస్తున్నారని చెప్పారు. మరో 40 శాతం మంది వారానికి 6 నుంచి 15 గంటలు జీతం లేకుండా పని చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. భారత్‌లో ఉద్యోగుల్లో దాదాపు మూడింట రెండొంతుల మంది వారానికి కనీసం 6 గంటలు జీతం లేకుండా పని చేస్తున్నారు. ఇది ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల కన్నా ఎక్కువ. ఇండియా తర్వాత తుర్కియేలో 23 శాతం, ఆస్ట్రియాలో 21 శాతం, అమెరికాలో 20 శాతంతో ఉన్నాయి. ఈ శాతం చెక్ రిపబ్లిక్‌లో కేవలం 4 శాతం ఉండగా చైనా, తైవాన్, జపాన్‌లలో 6 శాతంగా ఉంది.

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వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వారిలోనూ ఈ ఎఫెక్ట్‌!

ఇండియాలో ఈ వర్క్ ప్రెజర్‌ మేనేజర్లపై కూడా ఉంది. ఉద్యోగంలో స్థాయి పెరిగే కొద్దీ జీతం లేని పని గంటలు కూడా పెరుగుతున్నట్లు రిపోర్ట్‌లో తేలింది. మేనేజర్లలో సగం మంది వారానికి కనీసం 6 గంటలు అదనంగా పనిచేస్తున్నారు. వీరిలో 20 శాతం మంది జీతం లేకుండా వారానికి 16 గంటలు కంటే ఎక్కువ పని చేస్తున్నారు. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసే వారిలోనూ ఈ ఎఫెక్ట్‌ ఉంది. రిమోట్‌ జాబ్స్‌ చేసే వారిలో 13 శాతం మంది, వారానికి 16 గంటల కంటే ఎక్కువ పని చేస్తున్నారని చెప్పారు. అదే హైబ్రిడ్ పద్ధతిలో పనిచేసే ఉద్యోగుల్లో 12 శాతంగా ఉంది.

ఉద్యోగులు ఎక్కువ గంటలు పనిచేసినా ఉత్పాదకత పెరగదని, పైగా దీని వల్ల ఉద్యోగుల్లో మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుందని ADP రిపోర్ట్‌లో వెల్లడైంది. ముఖ్యంగా మేనేజర్లు, ఎగ్జిక్యూటివ్‌లలో ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపించింది. ఉద్యోగంపై ఆసక్తి, నిబద్ధత ఉన్నప్పటికీ, అధిక పని ఒత్తిడి ఉద్యోగం వదిలేయాలనే ఆలోచనకు వస్తున్నారని ఏడీపీ సంస్థ 'పీపుల్ ఎట్ వర్క్' నివేదికలో తెలిపింది.

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TAGGED:

WORK LOAD
OVER TIME JOB
WORK WITHOUT WAGES INDIA TOP
జీతం లేని పనిలో భారత్ టాప్
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