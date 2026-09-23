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'పాపం పసివాళ్లు' నునువెచ్చని ఒడిలో శాశ్వతనిద్రలోకి! - NICUల్లో పేలుతున్న ఏసీలు

- 'అమ్మఒడి' లాంటి నియోనాటల్ స్పెషల్‌ కేర్‌ యూనిట్లు - అక్కడే అగ్ని ప్రమాదాలు - దేశవ్యాప్తంగా తరచూ ఇవే ఘటనలు - తాజాగా ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ఆస్పత్రిలో!

NICUలో చిన్నారి (ఫైల్)
NICUలో చిన్నారి (ఫైల్) (Gettyimages)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 11:08 AM IST

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Fire Accidents in Hospitals NICU Wards : ఈ ఏడాది జూన్​లో ఓ అగ్నిప్రమాదం, ఆగస్టులో రెండు, సెప్టెంబర్​లో మరో రెండు! మూడు నెలల వ్యవధిలో ఐదు అగ్ని ప్రమాదాలు! ఇవన్నీ ఆస్పత్రుల్లో జరిగినవే. నవజాత శిశువులు, అనారోగ్యంతో మంచం పైనుంచి కదల్లేని వారు చికిత్స పొందే ఆస్పత్రుల్లో అగ్ని ప్రమాదాలు చోటుచేసుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

ఆదిలాబాద్‌ రిమ్స్‌ ఆసుపత్రిలోని పిల్లలవార్డులో ఏర్పాటు చేసిన 'నియోనాటల్ స్పెషల్‌ కేర్‌ యూనిట్‌ (NICU)'లో ఈ నెల 21న అర్ధరాత్రి అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఏసీ పేలడం వల్ల పొగలు కమ్ముకుని శ్వాస అందక అక్కడికక్కడే ఇద్దరు చిన్నారులు మృతిచెందగా, మరో చిన్నారి చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూసింది. ప్రమాద సమయంలో ఇంక్యూబేటర్లలో 27 మంది చికిత్స పొందుతున్నారు. వైద్య సిబ్బంది, రోగుల బంధువులు వెంటనే అప్రమత్తమై అద్దాలను పగలగొట్టి పసికందులను బయటకు తీసుకొచ్చారు.

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NICUలో చిన్నారి (ఫైల్)
NICUలో చిన్నారి (ఫైల్) (Gettyimages)

నియోనాటల్ స్పెషల్‌ కేర్‌ యూనిట్‌ (NICU)లో ఇంక్యుబేటర్లు అమ్మ ఒడి లాంటివి. అప్పుడే పుట్టిన శిశువుకు నును వెచ్చని కౌగిలి అందిస్తాయి. స్వచ్ఛమైన గాలి, వెలుతురు, శ్వాస అందిస్తూ శిశువు ఆరోగ్యానికి అవసరమైన వాతావరణం కల్పిస్తారు. కానీ, ప్రాణం పోసే ఆస్పత్రులే ప్రమాదాలకు నెలవైతే? అప్పుడే కళ్లు తెరిచిన చిన్నారులు లోకాన్ని చూడకముందే కన్నుమూస్తే? ప్రాణం కాపాడే వైద్యులు నిస్సహాయులై నిలబడే పరిస్తితి వస్తే? ఆస్పత్రుల్లో అగ్రిప్రమాదం ఇదే తొలిసారి కాదు! దేశ వ్యాప్తంగా గడిచిన ఐదేళ్లలో పలు ప్రమాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి.

  1. 2026 సెప్టెంబర్ 4 : మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్‌లో ఉన్న ఏషియన్ హాస్పిటల్‌లో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. అందరూ నిద్రమత్తులో ఉన్న సమయంలో తెల్లవారుజామున సుమారు 2:15 గంటలకు ఈ ప్రమాదం జరిగినప్పటికీ అదృష్టవశాత్తు ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదు. ఆస్పత్రి సిబ్బంది అప్రమత్తమై తొమ్మిది మంది నవజాత శిశువులతో సహా మొత్తం 58 మంది రోగులను సురక్షితంగా బయటకు తీశారు. నవజాత శిశువులను సమీపంలోని ఘాటీ, ఎంజీఎం, సంజీవని హాస్పిటళ్లకు తరలించి చికిత్స అందించినట్లు ఆసుపత్రి అధికారులు వెల్లడించారు. NICUలోని ఏసీ యూనిట్‌లో షార్ట్ సర్క్యూట్ ప్రమాదానికి కారణమని వెల్లడించారు.
  2. ఆగస్టు 24 : మహారాష్ట్రలోని అమరావతి నగరంలో ఉన్న జిల్లా మహిళా ఆస్పత్రిలోని 'నియోనేటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్' (NICU)లో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు నవజాత శిశువులు కన్నుమూసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
  3. ఆగస్టు 22 : మధ్యప్రదేశ్‌లోని చింద్వారా జిల్లా ఆస్పత్రిలోని NICUలో అగ్నిప్రమాదం జరిగి ఓ నవజాత శిశువు మరణించగా, మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ విషయాన్ని ఆసుపత్రి వర్గాలు ధ్రువీకరించాయి.
  4. జూన్ 4 : బీహార్‌లోని ముజఫర్‌పూర్​లోని ప్రసాద్ హాస్పిటల్ ఐదో అంతస్తులో ఉన్న ఐసీయూలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో నలుగురు రోగులు మృతి చెందారు.
  5. మార్చి 16 : ఒడిశాలోని కటక్‌లో ఉన్న ఎస్​సీబీ మెడికల్ కాలేజ్, హాస్పిటల్ 'ట్రామా కేర్ సెంటర్'లో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో 10 మంది మృతి చెందగా, రోగులను రక్షించే క్రమంలో 11మంది ఆసుపత్రి సిబ్బందికి కాలిన గాయాలయ్యాయి. తెల్లవారుజామున 3 గంటల సమయంలో షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు అనుమానిస్తున్నారు.
  6. 2025 అక్టోబర్ 5 : జైపూర్‌లోని ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడిచే సవాయ్ మాన్ ఆసుపత్రి ట్రామా సెంటర్‌లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో 8 మంది రోగులు మృతిచెందారు. విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా రాత్రి 11:45 గంటలకు ఈ ప్రమాదం జరిగిందని డీఎస్పీ వెల్లడించారు.
  7. 2024 నవంబర్ 15 : ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ రాష్ట్రం ఝాన్సీలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రి నవజాత శిశువుల ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో అగ్రి ప్రమాదం జరిగింది. ఆ సమయంలో 47మంది శిశువులు ఉండగా అందులో 10 మంది మృతి చెందారు. తీవ్ర అనారోగ్యం పాలైన శిశువులను ఇతర ఆస్పత్రులకు తరలించారు.
  8. 2021 నవంబర్ 8 : మధ్యప్రదేశ్‌లోని భోపాల్‌ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో నలుగురు నవజాత శిశువులు మృతి చెందారు. కమలా నెహ్రూ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్‌లోని నవజాత శిశు సంరక్షణ విభాగం వార్డులో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.
  9. 2020 సెప్టెంబర్ 10 : గుజరాత్​ రాష్ట్రం వడోదరలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో అగ్రిప్రమాదం జరిగింది. NICUలో 35 మంది నవజాత శిశువులు చికిత్స పొందుతుండగా జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో 10మంది తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురికాగా వేరే ఆస్పత్రికి తరలించారు.
  10. 2020 ఆగస్టు 5 : గుజరాత్ రాష్ట్రం అహ్మదాబాద్‌లోని కోవిడ్ ఆసుపత్రి ICUలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో 8 మంది మరణించారు. 50 పడకల సామర్థ్యం కలిగిన ఈ ఆసుపత్రిలో ప్రమాద సమయంలో 45 మంది రోగులు చికిత్స పొందుతున్నారు.

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