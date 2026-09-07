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కేంద్ర ప్రభుత్వం బంపర్ ఆఫర్ - చిన్న రీల్ చేస్తే 'రూ.50 వేల ప్రైజ్​మనీ' మీ సొంతం!

డిజిటల్ హెల్త్ సేవలపై ప్రభుత్వం సూపర్ కాంటెస్ట్ - రీల్ కండిషన్స్, పాల్గొనే విధానంపై ఓ లుక్కేయండి!

Aarogya Setu 2.O Reel Competition
ఆరోగ్య సేతు రీల్ మేకింగ్ కాంపిటీషన్ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 3:58 PM IST

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Aarogya Setu 2.O Reel Competition : నేటి కుర్రకారు రీల్స్ చేయడమంటే ఎంతో ఆసక్తి కనబరుస్తోంది. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు రీల్స్ చేస్తూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో అప్​లోడ్ చేస్తూ ప్రతిభను చాటుతున్నారు. అలా రీల్స్ చేసేవారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. యువతలోని సృజనాత్మకతను వెలికితీసేందుకు వివిధ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్న కేంద్రం, తాజాగా మరో కొత్త కార్యక్రమాన్ని ​చేపట్టింది. అందులో భాగంగా మీరు ఒక చిన్న రీల్ చేస్తే రూ.50 వేల ప్రైజ్​మనీ సొంతం చేసుకోవచ్చు! మరి, ఇంతకీ ఆ రీల్ దేనిగురించి చేయాలి? ఎక్కడ పోస్టు చేయాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

డిజిటల్ హెల్త్ సేవలు ప్రజలకు ఎలా చేరుతున్నాయనే దానిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం 'ఆరోగ్య సేతు 2.O రీల్ మేకింగ్ కాంపిటీషన్' నిర్వహిస్తోంది. నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ(NHA), myGov సంయుక్తంగా ఈ పోటీని నిర్వహిస్తున్నాయి. డిజిటల్ హెల్త్ సేవలు ప్రజలకు ఏవిధంగా అందుతున్నాయో తెలిపే ఉద్దేశంతో ఈ కాంటెస్ట్ పెట్టారు.

ఈ పోటీలో భాగంగా మీరు చేసే రీల్​లో ఆరోగ్య సేతు యాప్, దాని ఫీచర్లు, ఈ యాప్ వల్ల నిత్య జీవితంలో మన ఆరోగ్య ప్రయాణం ఎలా సులభతరమైందో చూపించాలి. అలాగే, ABHA కార్డు క్రియేషన్, డిజిటల్ హెల్త్ కార్డ్ యాక్సెస్, దగ్గరలో ఉన్న జన ఔషధీ కేంద్రాలను తెలుసుకోవడం, స్కాన్ అండ్ పే, స్మార్ట్ ఏఐ, హెల్త్ డాష్ బోర్డ్ వంటి ఫీచర్లను రీల్​లో జనాలకు అర్థమయ్యేలా స్పష్టంగా తెలియజేయాలి.

ఒక వ్యక్తి లేదా కుటుంబానికి, వృద్ధులకు ఈ యాప్ ఎలా యూజ్ అవుతుందో స్కిట్ లేదా యానిమేషన్ రూపంలో రీల్ చేయాలి. దానితో పాటు ఇండియాలో డిజిటల్ హెల్త్ వ్యవస్థ ప్రజలకు ఎలా ఉపయోగపడుతుందో చూపించాలి.

రీల్ కండిషన్స్ :

  • భారతీయ పౌరులు మాత్రమే ఆరోగ్య సేతు 2.O రీల్ మేకింగ్ కాంపిటీషన్​లో పాల్గొనడానికి అర్హులు.
  • డిజిటల్ హెల్త్ సేవల గురించి చేసే ఈ రీల్ ఒరిజినల్​గా ఉండాలి. అలాగే, సొంతంగా చేసినదై ఉండాలి. గతంలో ఎక్కడా ఆ రీల్​ పబ్లిష్​ అయ్యి ఉండకూడదని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • వీడియో Portrait Mode, MP4 ఫార్మాట్​లో పంపాలి.
  • మీరు అప్​లోడ్​ చేసే రీల్​ గరిష్ఠంగా 90 సెకన్ల వరకు ఉండొచ్చు.
  • కంటెంట్ ఆసక్తికరంగా, పోటీ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి.
  • రాజకీయ, మతపరమైన, అనుచితమైన కంటెంట్ ఉండకూడదు.
  • సోషల్ మీడియాలో అప్​లోడ్ చేసిన వీడియో Public Linkను Word, PDF ఫైల్​లో పంపాలి.
  • వీడియోను డైరెక్ట్​గా అప్‌లోడ్ చేయకుండా, దాని లింక్‌ను myGOV పోర్టల్‌లో సబ్మిట్ చేయాలి.
  • ఈ పోటీలో పాల్గొనడానికి ఎటువంటి ప్రవేశ రుసుమూ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
  • మీ myGOV ప్రొఫైల్​ను కచ్చితంగా అప్​డేట్​ చేసుకోవాలి. నిర్ణీత గడువు తేదీ, సమయం తర్వాత పంపిన ఎంట్రీలు లెక్కలోకి తీసుకోరు.
  • విజేతల వివరాలను myGOV వెబ్‌సైట్‌లో ప్రకటిస్తారు. విన్నర్స్​గా ఎంపిక కాని వారికి ఎలాంటి సమాచారమూ అందదు.
  • ఈ కాంపిటీషన్​లో ఎంపికైన బెస్ట్ రీల్​కు రూ.50 వేల ప్రైజ్​మనీ అందజేస్తారు.

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ఈ కాంపిటీషన్​లో ఎలా పాల్గొనాలి? :

  • ఈ పోటీలో పాల్గొనాలనుకునేవారు myGOV పోర్టల్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి.
  • పైన చెప్పిన నిబంధనల ప్రకారం మీ రీల్​ను రికార్డ్ చేసి దానిని యూట్యూబ్​ లేదా మీ ఇన్​స్టాగ్రామ్​ ప్రొఫైల్‌లో అప్‌లోడ్ చేసి ఆ లింక్‌ను కాపీ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మీ ఫోన్​ లేదా లాప్​టాప్​లో myGOV అధికారిక వెబ్​సైట్​ను ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీని కాస్త కిందకు స్క్రోల్​ చేస్తే Get Involved కాలమ్​లో 'Do/Task' అనే ఆప్షన్​ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అప్పుడు స్క్రీన్​పై వివిధ రకాల పోటీలు కనిపిస్తాయి. అందులో 'Aarogya Setu 2.O Reel Making Competition' అని ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత 'Log in to Participate' ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేసి మీ మొబైల్​ నంబర్​ లేదా ఈమెయిల్​ ద్వారా లాగిన్​ అవ్వాలి.
  • ఒకవేళ మీరు కొత్త యూజర్​ అయితే ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రాసెస్​ పూర్తి​ చేయాలి.
  • లాగిన అయ్యాక 'Do this Task Now' ఆప్షన్​పై నొక్కాలి. నెక్ట్స్​ మీ రీల్​ లింక్​ను అప్​లోడ్​ చేసి Save ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేసి, ఫైనల్​గా DOపై క్లిక్​ చేస్తే మీ సబ్మిషన్​ కంప్లీట్ అవుతుంది.
  • ఈ కాంటెస్ట్​లో పాల్గొనేందుకు "సెప్టెంబర్ 09, 2026​వ తేదీ రాత్రి 11.59 గంటల" వరకు అవకాశం ఉంది.
  • మరి మీకు రీల్​ చేయడంలో ఇంట్రస్ట్​ ఉంటే ఈ పోటీలో పాల్గొని, రూ.50 వేల ప్రైజ్​మనీ సొంతం చేసుకోండి.
  • ఈ కాంపిటీషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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REEL CONTEST FOR AAROGYA SETU
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AAROGYA SETU REEL COMPETITION

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