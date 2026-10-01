"AEPS యంత్రం" ద్వారా డబ్బులు విత్డ్రా చేస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు మరవొద్దు!
-బ్యాంకుకు వెళ్లే పనిలేకుండా, ఏటీఎం అవసరం లేకుండా అకౌంట్లోని డబ్బులను డ్రా చేసుకునేలా ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్ - కానీ ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణుల సూచన!
Published : October 1, 2026 at 4:08 PM IST
Aadhaar Enabled Payment System: డబ్బులు కావాలంటే గతంలో బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. కాలక్రమేణా ఏటీఏంలు వచ్చి పని సులువు చేశాయి. ఇప్పుడు ఆ అవసరం కూడా లేకుండా పోయింది. మీరు విన్నది నిజమే. బ్యాంకుకు వెళ్లే పనిలేకుండా, ఏటీఎం అవసరం లేకుండా అకౌంట్లోని డబ్బులను ఉన్న చోటు నుంచి లేదా దగ్గరలోని కార్యాలయం వద్ద తీసుకునే సదుపాయం ఉంది. అదే "ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్(AEPS)". ఈ క్రమంలో ఏఈపీఎస్ అంటే ఏమిటి? దీని ద్వారా డబ్బులు తీసుకునేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్: ఇది బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ ఆధారంగా డబ్బులు తీసుకునే వ్యవస్థ అంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులో బ్యాంక్ అకౌంట్తో ఆధార్ లింక్ అయి ఉంటే చాలంటున్నారు. ముఖ్యంగా బ్యాంకు శాఖలు దూరంగా ఉన్న గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే కాకుండా పట్టణాలు, నగరాల్లోనూ తపాల శాఖ ద్వారా, బ్యాంకింగ్ ఏజెంట్లు, అధీకృత సేవా కేంద్రాల ద్వారా డబ్బు తీసుకునే సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయని వివరిస్తున్నారు. పోస్టాఫీసులో అయితే ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ నెట్వర్క్ ద్వారా ఇంటి దగ్గర నుంచే డబ్బులు తీసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. వృద్ధులు, పింఛన్దారులు, రైతులు, రోజువారీ కూలీలు, చిన్న వ్యాపారులు, డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ అలవాటు లేనివాళ్లు, బ్యాంకు శాఖకు వెళ్లడం కష్టంగా ఉన్నవారు ఇలాంటి సేవలను ఉపయోగించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
ఇంటికే వస్తారు: వృద్ధులు, రోగులు వంటి వారు పోస్టాఫీస్ వరకు వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉంటే నేరుగా లేదంటే ఐపీపీబీ యాప్ ద్వారా రిక్వెస్ట్ చేస్తే పోస్ట్మ్యాన్, గ్రామీణ డాక్ సేవక్ ఇంటి వద్దకే వచ్చి ఈ సేవలు అందిస్తారని, వేలిముద్ర వేయించి డబ్బు చేతికి ఇస్తారంటున్నారు. అయితే ఎంత డబ్బు కావాలన్నది ముందుగానే చెప్పాలని.. ఒకటి కంటే ఎక్కువ అకౌంట్లు ఉంటే వేలిముద్ర వేశాక ఓ బ్యాంకు ఖాతాను ఎంచుకుంటే సరిపోతుందంటున్నారు. బ్యాంకు ఆఫీసులు లేనిచోట, రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లో బ్యాంకు అధీకృత సేవా కేంద్రాలుంటాయని, అక్కడికి వెళ్లి బయోమెట్రిక్తో డబ్బు తీసుకోవచ్చంటున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి: ఏఈపీఎస్ వేలిముద్రతో జరిగే లావాదేవి విషయంలో నిర్లక్ష్యానికి తావివొద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎవరి వద్ద లావాదేవీ చేస్తున్నాం? ఏ పరికరంపై వేలిముద్ర వేస్తున్నాం? లావాదేవి నిజంగా పూర్తయిందా? అనే విషయాలను స్వయంగా పరిశీలించాలంటున్నారు.
- ఏఈపీఎస్తో డబ్బులు తీసుకునేముందు బ్యాంకు బిజినెస్ కరస్పాండెంట్, బ్యాంకింగ్ ఏజెంట్ ఐడీ కార్డు, గుర్తింపు వివరాలను అడిగి తెలుసుకోవాలంటున్నారు.
- వేలిముద్రకు ముందు స్కానింగ్ పరికరాన్ని పరిశీలించాలంటున్నారు. ఆ పరికరంపై అదనపు కాగితం, ఫిల్మ్, స్టిక్కర్ లేదా ఇతర అనుమానాస్పద వస్తువు ఏదైనా అతికించి ఉందేమో చూడాలంటున్నారు. అనుమానం ఉంటే లావాదేవీని నిలిపివేయాలంటున్నారు. ఎందుకంటే నకిలీ ఫింగర్ ప్రింట్ సృష్టించి ఖాతాలోని డబ్బును మాయం చేసేవారు ఉంటారని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- లావాదేవి పూర్తయిన వెంటనే ట్రాన్సాక్షన్ స్లిప్ తప్పనిసరిగా అడగాలంటున్నారు. ఎంత మొత్తం తీసుకున్నాం? ఖాతా నుంచి ఎంత తగ్గింది? లావాదేవీ విజయవంతమైందా? వంటి వివరాలను పరిశీలించాలంటున్నారు.
- "ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయ్యింది" అని చెబితే అక్కడితో వదిలేయకూడదని, ఆ లావాదేవీ వివరాలను కూడా పరిశీలించాలంటున్నారు. అలాగే ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిన వెంటనే మరోసారి వేలిముద్ర వేయమని అడిగితే వెంటనే వేయొద్దని చెబుతున్నారు. మొదటి లావాదేవి స్లిప్ వచ్చిందా? అకౌంట్ నుంచి ఏమైనా కట్ అయ్యాయా? అనే విషయాలతో పాటు ట్రాన్సాక్షన్ స్టేటస్ కూడా తెలుసుకోవాలంటున్నారు. ఇవన్నీ వెరిఫై చేసిన తర్వాత అవసరం అనుకుంటే రెండోసారి బయోమెట్రిక్ వేయమంటున్నారు.
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