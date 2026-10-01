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"AEPS యంత్రం" ద్వారా డబ్బులు విత్​డ్రా చేస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు మరవొద్దు!

-బ్యాంకుకు వెళ్లే పనిలేకుండా, ఏటీఎం అవసరం లేకుండా అకౌంట్​లోని డబ్బులను డ్రా చేసుకునేలా ఆధార్​ ఎనేబుల్డ్​ పేమెంట్​ సిస్టమ్ - కానీ ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణుల సూచన!

Aadhaar Enabled Payment System
Aadhaar Enabled Payment System (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2026 at 4:08 PM IST

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Aadhaar Enabled Payment System: డబ్బులు కావాలంటే గతంలో బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. కాలక్రమేణా ఏటీఏంలు వచ్చి పని సులువు చేశాయి. ఇప్పుడు ఆ అవసరం కూడా లేకుండా పోయింది. మీరు విన్నది నిజమే. బ్యాంకుకు వెళ్లే పనిలేకుండా, ఏటీఎం అవసరం లేకుండా అకౌంట్​లోని డబ్బులను ఉన్న చోటు నుంచి లేదా దగ్గరలోని కార్యాలయం వద్ద తీసుకునే సదుపాయం ఉంది. అదే "ఆధార్​ ఎనేబుల్డ్​ పేమెంట్​ సిస్టమ్​(AEPS)". ఈ క్రమంలో ఏఈపీఎస్​ అంటే ఏమిటి? దీని ద్వారా డబ్బులు తీసుకునేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఆధార్​ ఎనేబుల్డ్​ పేమెంట్​ సిస్టమ్: ఇది బయోమెట్రిక్​ వెరిఫికేషన్​ ఆధారంగా డబ్బులు తీసుకునే వ్యవస్థ అంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులో బ్యాంక్​ అకౌంట్​తో ఆధార్​ లింక్​ అయి ఉంటే చాలంటున్నారు. ముఖ్యంగా బ్యాంకు శాఖలు దూరంగా ఉన్న గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే కాకుండా పట్టణాలు, నగరాల్లోనూ తపాల శాఖ ద్వారా, బ్యాంకింగ్​ ఏజెంట్లు, అధీకృత సేవా కేంద్రాల ద్వారా డబ్బు తీసుకునే సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయని వివరిస్తున్నారు. పోస్టాఫీసులో అయితే ఇండియా పోస్ట్​ పేమెంట్స్​ బ్యాంక్​ నెట్​వర్క్​ ద్వారా ఇంటి దగ్గర నుంచే డబ్బులు తీసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. వృద్ధులు, పింఛన్​దారులు, రైతులు, రోజువారీ కూలీలు, చిన్న వ్యాపారులు, డిజిటల్​ బ్యాంకింగ్​ అలవాటు లేనివాళ్లు, బ్యాంకు శాఖకు వెళ్లడం కష్టంగా ఉన్నవారు ఇలాంటి సేవలను ఉపయోగించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

ఇంటికే వస్తారు: వృద్ధులు, రోగులు వంటి వారు పోస్టాఫీస్​ వరకు వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉంటే నేరుగా లేదంటే ఐపీపీబీ యాప్​ ద్వారా రిక్వెస్ట్​ చేస్తే పోస్ట్​మ్యాన్​, గ్రామీణ డాక్​ సేవక్​ ఇంటి వద్దకే వచ్చి ఈ సేవలు అందిస్తారని, వేలిముద్ర వేయించి డబ్బు చేతికి ఇస్తారంటున్నారు. అయితే ఎంత డబ్బు కావాలన్నది ముందుగానే చెప్పాలని.. ఒకటి కంటే ఎక్కువ అకౌంట్లు ఉంటే వేలిముద్ర వేశాక ఓ బ్యాంకు ఖాతాను ఎంచుకుంటే సరిపోతుందంటున్నారు. బ్యాంకు ఆఫీసులు లేనిచోట, రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లో బ్యాంకు అధీకృత సేవా కేంద్రాలుంటాయని, అక్కడికి వెళ్లి బయోమెట్రిక్​తో డబ్బు తీసుకోవచ్చంటున్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి: ఏఈపీఎస్​ వేలిముద్రతో జరిగే లావాదేవి విషయంలో నిర్లక్ష్యానికి తావివొద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎవరి వద్ద లావాదేవీ చేస్తున్నాం? ఏ పరికరంపై వేలిముద్ర వేస్తున్నాం? లావాదేవి నిజంగా పూర్తయిందా? అనే విషయాలను స్వయంగా పరిశీలించాలంటున్నారు.

  • ఏఈపీఎస్​తో డబ్బులు తీసుకునేముందు బ్యాంకు బిజినెస్​ కరస్పాండెంట్​, బ్యాంకింగ్​ ఏజెంట్​ ఐడీ కార్డు, గుర్తింపు వివరాలను అడిగి తెలుసుకోవాలంటున్నారు.
  • వేలిముద్రకు ముందు స్కానింగ్​ పరికరాన్ని పరిశీలించాలంటున్నారు. ఆ పరికరంపై అదనపు కాగితం, ఫిల్మ్​, స్టిక్కర్​ లేదా ఇతర అనుమానాస్పద వస్తువు ఏదైనా అతికించి ఉందేమో చూడాలంటున్నారు. అనుమానం ఉంటే లావాదేవీని నిలిపివేయాలంటున్నారు. ఎందుకంటే నకిలీ ఫింగర్​ ప్రింట్​ సృష్టించి ఖాతాలోని డబ్బును మాయం చేసేవారు ఉంటారని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • లావాదేవి పూర్తయిన వెంటనే ట్రాన్సాక్షన్​ స్లిప్​ తప్పనిసరిగా అడగాలంటున్నారు. ఎంత మొత్తం తీసుకున్నాం? ఖాతా నుంచి ఎంత తగ్గింది? లావాదేవీ విజయవంతమైందా? వంటి వివరాలను పరిశీలించాలంటున్నారు.
  • "ట్రాన్సాక్షన్​ ఫెయిల్​ అయ్యింది" అని చెబితే అక్కడితో వదిలేయకూడదని, ఆ లావాదేవీ వివరాలను కూడా పరిశీలించాలంటున్నారు. అలాగే ట్రాన్సాక్షన్​ ఫెయిల్​ అయిన వెంటనే మరోసారి వేలిముద్ర వేయమని అడిగితే వెంటనే వేయొద్దని చెబుతున్నారు. మొదటి లావాదేవి స్లిప్​ వచ్చిందా? అకౌంట్​ నుంచి ఏమైనా కట్​ అయ్యాయా? అనే విషయాలతో పాటు ట్రాన్సాక్షన్​ స్టేటస్​ కూడా తెలుసుకోవాలంటున్నారు. ఇవన్నీ వెరిఫై చేసిన తర్వాత అవసరం అనుకుంటే రెండోసారి బయోమెట్రిక్​ వేయమంటున్నారు.

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