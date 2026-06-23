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ఆధార్-ఈ మెయిల్ అప్‌డేట్ ఉచితం - ఫీజు రద్దు చేసిన "UIDAI"

ఆరు నెలల పాటు ఉచితంగా అప్​డేట్ - మొబైల్ యాప్ ద్వారా అవకాశం!

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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 10:16 AM IST

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AADHAR MAIL UPDATE : యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (UIDAI) ఈమెయిల్ అడ్రస్ అప్‌డేట్‌ సర్వీసును ఉచితంగా అందించనుంది. ఇప్పటి వరకు రూ.75 ఫీజు వసూలు చేస్తుండగా ఇకపై ఆరునెలల పాటు ఉచితంగా అప్​డేట్​ చేయనుంది. ఈ అవకాశం కేవలం ఆధార్ యాప్ ద్వారా మాత్రమే లభిస్తుందని UIDAI వెల్లడించింది.

అర చేతిలో మొబైల్ ఉంటే చాలు! ఆధార్ సేవలను ఇంటి దగ్గరే ఉచితంగా అందుకునే అవకాశాలున్నాయి. గతంలో చిరునామా, మొబైల్ నంబర్, ఆధార్ లాకింగ్, అన్​ లాకింగ్ సేవల కోసం ఈ సేవ కేంద్రాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇపుడు కొత్తగా వచ్చిన ఆధార్ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ద్వారా ఎన్నో సేవలను పొందే అవకాశం ఉంది. పైగా ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఇవి అందుబాటులోకి వచ్చాయి. తాజాగా ఆధార్ ఈమెయిల్ లింక్ అవకాశాన్ని సైతం ఉచితంగా అప్​డేట్ చేసుకునే అవకాశాన్ని 'ఉదాయ్' కల్పిస్తోంది. ఈ సేవ కేంద్రాల్లో రూ.75ఫీజు చెల్లించి పొందే ఈ సేవను ఆధార్ యాప్ ద్వారా ఆరు నెలల పాటు ఉచితంగా అందుకోవచ్చు.

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ఆధార్ మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఈమెయిల్ అడ్రస్ అప్‌డేట్‌ జూలై 1 నుంచి డిసెంబర్ 31 వరకు ఆరు నెలల పాటు ఉచితంగా లభించనుంది. మెయిల్ లింక్ చేయడం వల్ల ముఖ్యమైన అప్​డేట్స్, నోటిఫికేషన్లు తదితర వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు మెయిల్​కు అందే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఆధార్ మెయిల్ ఐడీ లింకేజీ కోసం రూ.75 ఫీజు వసూలు చేస్తుండగా ఇకపై ఆధార్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా ఉచితంగానే ఎవరికి వారే అప్‌డేట్‌ చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. వినియోగదారులకు సురక్షితమైన, సౌకర్యవంతమైన పద్ధతిలో ఆధార్ సేవలను అందించడానికి UIDAI ఇటీవల ఎంఆధార్ స్థానంలో ఆధార్ మొబైల్ యాప్​ ప్రారంభించింది. ఈ యాప్ ద్వారా చేసే ఈమెయిల్ అడ్రస్ అప్‌డేట్‌లకు మాత్రమే 'ఉచితం' వర్తిస్తుంది.

ఈ మెయిల్‌ను ఎలా ధ్రువీకరించాలి?

ముందుగా మొబైల్​లో ఆధార్ యాప్ డౌన్ లోడ్ చేసుకుని ఇన్​స్టాల్ చేయాలి. ఆ తర్వాత వివరాలను నమోదు చేసి, Verify Email Address ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవాలి. ముందు మీ ఆధార్ నంబర్, ఆధార్‌తో రిజిస్టరైన మొబైల్ నంబర్‌ను ఎంటర్ చేయాలి. ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ 9.0, అంతకంటే ఎక్కువ, iOS వెర్షన్ 16.0 అంతకంటే ఎక్కువ అప్​డేట్స్ కలిగిన స్మార్ట్​ ఫోన్లలో మాత్రమే ఆధార్ యాప్ పనిచేస్తుందని ఉడాయ్ వెల్లడించింది.

ఆధార్ మొబైల్ యాప్‌లో ఆధార్ యాప్ మొబైల్ నంబర్ అప్‌డేట్, చిరునామా అప్‌డేట్, బయోమెట్రిక్ లాక్/అన్‌లాక్ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇ-ఆధార్ డౌన్‌లోడ్, కాంటాక్ట్ కార్డ్‌, అభ్యర్థనలను ట్రాక్ చేయడం వంటి వివిధ సేవలు అందిస్తోంది.

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