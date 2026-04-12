ETV Bharat / offbeat

Deactivate Aadhaar After Death
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 12:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Aadhaar Card Deactivate Process After Death : నేటి కాలంలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఆధార్ కార్డు అనివార్యంగా మారింది. ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇందులో నమోదై ఉంటాయి. అంతేకాక ఎలాంటి ధ్రువీకరణ పత్రం కోసమైనా ఇది తప్పనిసరి అవుతోంది. అలాగే రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు అందించే సంక్షేమ పథకాలు కావాలన్నా, వివిధ రకాల సేవలు పొందాలన్నా, బ్యాంకు లావాదేవీలకు ఇది​ తప్పనిసరి. కొన్నిసార్లు ఈ కార్డు దుర్వినియోగమవుతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధార్‌ ప్రోగ్రామ్‌ను 16 సంవత్సరాల క్రితం ఆవిష్కరించింది. 2025 జూన్ నాటికి 142.39 కోట్ల ఆధార్‌ కార్డులున్నాయి.

మరి ఎవరైనా మరణిస్తే వారి ఆధార్‌ కార్డు సంగతేంటి అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? లేదంటే మాత్రం మీరు జాగ్రత పడాల్సిందే. ఎందుకంటే ఆ కార్డు యాక్టివేట్​లో ఉండడం వల్ల మోసాలు జరిగే అవకాశం ఎక్కువ. అంతేకాక సైబర్‌ మోసాల బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది. అలాగే వారి ఐడెంటిటీని తస్కరించొచ్చు. చనిపోయిన వ్యక్తి పేరు మీదున్న చట్టపరమైన, ఆర్థిక లావాదేవీలను దుర్వినియోగం చేసే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు పొందే వీలుంటుంది. అందుకే కుటుంబ సభ్యుల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఆధార్‌ డీయాక్టివేషన్‌ ఎంతో కీలకమని చెప్పొచ్చు. ఒకసారి దీనిని డీయాక్టివేట్‌ చేసినట్లయితే, ఇకపై అతడి పేరు మీద ఎటువంటి ఆర్థిక లావాదేవీ చేయలేరు.

మరోవైపు నకిలీలను నివారించేందుకు సివిల్ డెత్‌ రిజిస్ట్రీలు, ఆధార్‌ డేటాబేస్‌ నిర్వహణలో సమన్వయం ఉండాలని, ఇది తక్షణ అవసరమని పలువురు నిపుణులు పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ తరహా మోసాలను అరికట్టేందుకు భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (UIDAI) సులువైన ప్రక్రియను తీసుకొచ్చింది. మరణించిన వ్యక్తి ఆధార్‌ను ఎవరూ వాడేందుకు వీలు లేకుండా ఆన్‌లైన్‌లోనే డీయాక్టివేట్ చేసే విధానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది (Deactivate aadhaar).

Aadhaar Deactivate Process 2026 : ఇందుకోసం కుటుంబసభ్యులు కార్యాలయాలు, ఆధార్ సెంటర్ల చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేదు.​ ఈ ప్రక్రియను సింపుల్​గా ఆన్‌లైన్‌లోనే చేసుకోవచ్చు. దీంతో ఆధార్‌ సర్వీసులు మరింత యూజర్‌ ఫ్రెండ్లీగా మారాయి. మరి ఈ డీయాక్టివేట్ ప్రాసెస్ గురించి స్టెప్ బై స్టెప్ ఇప్పుడు​ తెలుసుకుందామా?

డీయాక్టివేట్‌ చేయడం ఇలా :

  • ముందుగా UIDAI మై ఆధార్ పోర్టల్‌లోకి వెళ్లాలి.
  • కుటుంబ సభ్యులకు చెందిన ఒకరి ఆధార్‌ నంబర్, ఓటీపీ సాయంతో మై ఆధార్‌ లాగిన్‌ అవ్వాలి.
  • ఇందులో కనిపించే Report Death of a Family Member ఆప్షన్‌ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
  • చనిపోయిన వ్యక్తి ఆధార్ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
  • డెత్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబరును ఎంటర్ చేయాలి.
  • మున్సిపాలిటీ లేదా ఆధీకృత అధికారి జారీ చేసిన డెత్ సర్టిఫికెట్​ను అప్‌లోడ్ చేయాలి.
  • వివరాలను వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఉడాయ్‌ మృతుడి ఆధార్‌ను శాశ్వతంగా డీయాక్టివేట్ చేస్తుంది.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.