"మై పెంగ్విన్ ఫ్రెండ్" - డిండిమ్ ఈ ఏడాదైనా తిరిగొస్తుందా?

మనిషితో స్నేహం చేసిన పెంగ్విన్ - ఐదేళ్లుగా వేలకిలోమీటర్లు ప్రయాణించి రాక!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 10:47 AM IST

MY Penguin Friend : పెంపుడు జంతువుల ప్రేమ వర్ణనాతీతం. ఇళ్లలో పెంచుకునే కుక్కలు, పిల్లులు, పక్షులు ఎంతో విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉంటాయి. చిన్నతనంలోనే వాటిని చేరదీయడం లేదా ఏదైనా ప్రమాదంలో ఉన్నపుడు కాపాడడం వంటి చర్యలు అవి చూపించే ప్రేమకు కారణం. పేరు పెట్టి పిలవగానే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చే జంతువులు, పక్షులను సోషల్ మీడియాలో చూస్తూనే ఉంటాం. సరిగ్గా ఓ పెంగ్విన్ సైతం తనను కాపాడిన వ్యక్తి కోసం వేల కిలో మీటర్ల దూరం ప్రయాణించి వచ్చేదని తెలుసా? ఆ కథేంటో తెలుసుకుందామా!

జోవో పెరీరా డిసౌజా అనే బ్రెజిల్ దేశస్థుడికి ప్రోవెటా బీచ్‌ సమీపంలో ఇల్లు ఉంది. 2011 మే నెలలో ఓ పెంగ్విన్ నిస్సహాయ స్థితిలో తన పెరట్లో కనిపించింది. సముద్రంలోని చమురు లీకేజీలో చిక్కుకున్న ఆ పెంగ్విన్ శరీరం, రెక్కలన్నీ జిడ్డు పట్టి ఎటూ కదల్లేని పరిస్థితిలో ఉంది. దీంతో డిసౌజా దానిని ప్రేమగా దగ్గరకు తీసుకుని నీళ్లతో శుభ్రం చేసి జిడ్డు మొత్తం వదిలించాడు. అంతేకాకుండా చేపల్ని ఆహారంగా అందించి సపర్యలు కూడా చేశాడు. పెంగ్విన్ ఆరోగ్యం మెరుగయ్యే వరకు ఇంట్లోనే ఉండిపోయింది. ఆ తర్వాత ఆరోగ్యం మెరుగవ్వడంతో డిసౌజా దానిని సమీపంలో ద్వీపానికి తీసుకెళ్లి సముద్రంలో వదిలేశాడు. కానీ, తిరిగి ఇంటికి వచ్చేసరికి పెంగ్విన్ ఇంటి పెరట్లో కనిపించి ఎదురొచ్చింది. ఈ పరిణామంతో ఆశ్చర్యానికి గురైన డిసౌజా పెంగ్విన్​ను అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్నాడు.

డిసౌజా రెండేళ్ల మనవడు పెంగ్విన్​తో ఆడుకునేవాడు. పెంగ్విన్‌ అని పలకడం రాక 'డిండిమ్‌' అనేవాడు. దీంతో దాని పేరు డిండిమ్ అని మారిపోయింది. ఆ మరుసటి ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఒకరోజు డిండిమ్ మాయమై పోయింది. దీంతో తిరిగి వెళ్లిపోయిందేమో అనుకున్నాడు డిసౌజా కానీ, జూన్‌లో తిరిగి వచ్చేసింది. ప్రతి ఏటా ఇలాగే జరిగేది. జూన్‌ నెలాఖరుకి తిరిగి రావడం, ఫిబ్రవరిలో మళ్లీ వెళ్లిపోవడం. 2016 వరకూ ఇదే కొనసాగినా ఆ తర్వాత 2017లో జూన్​లో తిరిగి రాలేదు. డిండిమ్ రాక కోసం ఎదురుచూసినా కనిపించలేదు.

పెంగ్విన్లు తమ భాగస్వామి పట్ల, సంతానోత్పత్తి పట్ల నిబద్ధతతో వ్యవహరిస్తాయని నిపుణులు వెల్లడిస్తున్నారు. వేసవిలో ఒక ప్రదేశానికి వెళ్లిపోతాయని, సోల్‌మేట్‌నీ తమ కాలనీ సభ్యులనీ గుర్తుంచుకుంటాయని తెలిపారు. డిండిమ్‌ మొదటిసారిగా డిసౌజా ఇంటికి వచ్చినపుడు దాని వయసు ఆరేళ్లు ఉండొచ్చు అని ముక్కు ఆధారంగా పేర్కొన్నారు. చిన్నతనం కాబట్టి కాపాడిన వ్యక్తిని గుర్తుంచుకుని పదే పదే తిరిగి వచ్చిందని, వయసొచ్చాక సహచరిని వెతుక్కుని జీవితం గడుపుతుండొచ్చు అని పేర్కొన్నారు. పెంగ్విన్లు 25 నుంచి 30 ఏళ్లు జీవిస్తుంటాయి. వాటికి జ్ఞాపకశక్తి కూడా ఎక్కువే. అందుకే మళ్లీ ఎప్పుడైనా తిరిగిరావొచ్చు అని ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నాడు డిసౌజా.

ఆపదలో ఉన్న తనను రక్షించిన వ్యక్తిని చూసేందుకు వరుసగా ఐదేళ్లపాటు వేల మైళ్ల దూరం ప్రయాణించి ఓ పెంగ్విన్‌ రావడం గొప్ప విషయం. డిండిమ్‌ది అరుదైన ప్రవర్తన అని అందరూ అంటుంటే డిసౌజా మాత్రం 'ప్రేమ, స్నేహం' అంటున్నాడు. వీరిద్దరి బంధం ప్రపంచానికి తెలిపేలా "మై పెంగ్విన్‌ ఫ్రెండ్‌" అనే సినిమా తెరకెక్కడం విశేషం.

