మొబైల్​ గేమ్స్​ కోసం చదువు మానేసిన పిల్లాడు! - ఓకే చెప్పిన అమ్మానాన్న!

- ఆన్​ లైన్​ గేమ్స్​ కోసం సెకండరీ స్కూల్​కు గుడ్​ బె చెప్పిన 12 ఏళ్ల బాలుడు! - సోషల్ మీడియాలో రెండు వర్గాలుగా విడిపోయిన జనం!

Japan Student Left School For Online Games
Japan Student Left School For Online Games (ETV Bharat)
Published : January 26, 2026 at 4:02 PM IST

Japan Student Left School For Online Games : "ఆన్​లైన్​ గేమ్స్.." ఈ పేరు వింటే పిల్లల ముఖాలు వెలిగిపోతాయి. తల్లిదండ్రుల ముఖాలు మాత్రం ఆందోళనలో మునిగిపోతాయి. ఆరోగ్యం నుంచి కెరియర్​ దాకా అన్నీ ప్రమాదంలో పడిపోతాయని టెన్షన్ పడుతుంటారు. నిజానికి ఈ వ్యసనంలో మునిగిపోయి ఎంతో మంది పిల్లలు చదువును అటకెక్కిస్తున్నారు. జపాన్​లో ఓ బుడతడు వందడుగులు ముందుకేసి ఏకంగా చదువుకు పుల్​ స్టాప్​ పెట్టేయాలని డిసైడ్ అయిపోయాడు! ఇదే విషయం తల్లిదండ్రులకు చెప్తే.. చిత్రంగా వాళ్లు కూడా "ఓకే" అనేశారు!! ఇది విన్నవాళ్లంతా నోరెళ్లపెడుతున్నారు! సోషల్ మీడియాలో జనాలు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయారు. తల్లిదండ్రులను కొందరు సపోర్టు చేస్తుంటే.. మరికొందరు విమర్శిస్తున్నారు. మరి, ఈ వింత విషయమేంటో మీరూ తెలుసుకోండి.

ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆన్​లైన్​ గేమ్​ ఫీవర్ అంటుకుంది. పిల్లలు చిన్ననాటి నుంచే.. ఇంకా చెప్పాలంటే పెన్ను, పుస్తకం పట్టుకోవడానికి ముందే మొబైల్ పట్టుకుంటున్నారు. అందులో గేమ్స్ ఆడేస్తున్నారు. సౌత్​ చైనా మార్నింగ్​ పోస్ట్ ప్రకారం జపాన్​కు చెందిన 12 ఏళ్ల పిల్లవాడు టారో కూడా ఇదే విధంగా ఆన్​లైన్​ గేమ్స్ ఆడడం మొదలు పెట్టాడు. ఎంతగా అంటే.. అతను కేవలం మూడేళ్ల వయసు నుంచే వీడియో గేమ్స్ ఆడుతున్నాడు. ఇప్పుడు అతని యూట్యూబ్ ఛానల్​కు దాదాపు 2.3 లక్షల మందికి పైగా సబ్‌స్క్రైబర్లు ఉన్నారు. అలా మొదలైన అతని గేమింగ్ టాలెంట్​ అంతకంతకూ పెరిగిపోయింది. ముఖ్యంగా "ఫోర్ట్‌నైట్ గేమ్‌"లో మంచి గుర్తింపు సంపాదించాడు.

జపాన్​లో విద్యా విధానం 6+3+3 మోడ్​లో ఉంటుంది. అయితే ప్రైమరీ మోడ్​ కంప్లీట్​ చేసిన టారో.. ఆ తర్వాత చేరాల్సిన సెకండరీ స్కూల్‌కి వెళ్లకూడదని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఇదే విషయం తల్లిదండ్రులకు చెప్పాడు. ఇందుకు వారు సంపూర్ణంగా మద్దతు పలకడం విశేషం. గేమింగ్ లో టారో ఫోకస్ అసాధారణమని వాళ్లు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇందులో తమ పిల్లాడు తప్పకుండా సక్సెస్​ అవుతాడని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఇటీవల న్యూస్ పోస్ట్ సెవెన్‌కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అతని తండ్రి మాట్లాడుతూ తన కుమారుడి ఆన్​లైన్​ గేమ్​ను అథ్లెట్​ ప్రాక్టీసుతో పోల్చారు. "సాధారణంగా అథ్లెట్లు రోజుకు 5 గంటలు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. కానీ, గేమింగ్‌ విషయానికి వస్తే రోజుకు 13 నుంచి 14 గంటలు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆసియా సర్వర్‌లో అగ్రగామి ఆటగాళ్లు నిత్యం 10 నుంచి 12 గంటలు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. టారో రోజూ స్కూల్​కు వెళ్తే సాయంత్రం తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అతను పూర్తిగా అలసిపోతాడు. అప్పుడు గేమ్​ పై సరిగా ఫోకస్​ చేయలేడు" అని చెప్పడం గమనార్హం.

ఫోర్ట్‌నైట్ వరల్డ్ కప్‌లో పాల్గొనడమే తన కుమారుడి లక్ష్యమని టారో తండ్రి చెప్పారు. ఇప్పటికే ఉన్న టాప్ ప్లేయర్లు రోజురోజుకీ షైన్​ అవుతున్నారు. వాళ్ల స్థాయికి చేరుకోవాలంటే, రోజుకు 10 గంటలకన్నా తక్కువ సాధన చేస్తే సరిపోదు అని అంటున్నారు!

సోషల్ మీడియాలో మిశ్రమ స్పందన :

ఆన్​లైన్​ గేమ్​ కోసం చదువు పూర్తిగా మానేసేందుకు పిల్లాడు సిద్ధపడడం, దానికి తల్లిదండ్రులు మద్దతు పలకడం పట్ల సోషల్ మీడియాలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

"స్కూల్ డేస్​ ఎంతో మధురమైనవి. ఫ్రెండ్స్​తో గడపడం, ఈవెంట్స్​లో పాల్గొనడం లాంటివన్నీ వదిలేసి ఆన్​లైన్​ స్పోర్ట్స్​ కు జీవితాన్ని అంకితం చేయడం వృథా అనిపిస్తోంది" అని ఒకరు కామెంట్ చేశారు.

"టారో తల్లిదండ్రులు తీసుకున్న నిర్ణయం నాకు అర్థమైంది. పిల్లాడు స్కూల్‌కు వెళ్లడం లేదని విమర్శించకూడదు. కొన్నేళ్లలోనే పిల్లవాడు పాదించే డబ్బు, సాధారణ ఉద్యోగం చేసి సంపాదించే చాలా మంది కన్నా ఎక్కువే ఉంటుంది" అని మరొకరు కామెంట్​ చేశారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

