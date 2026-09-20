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సింగిల్​గా కంటే మింగిల్​గా పడుకుంటేనే 'మంచి నిద్ర'! - పరిశోధనల్లో క్రేజీ విషయాలు వెల్లడి!

మంచి నిద్రకు అసలైన రహస్యం! - జర్మనీ పరిశోధకుల అధ్యయనంలో కీలక విషయాలు!

Benefits of Couples Sharing a Bed
దంపతులు (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 11:04 AM IST

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Benefits of Couples Sharing a Bed : రోజంతా పనులు, పిల్లలు, సెల్​ఫోన్లు ఇలా ఎవరి ప్రపంచం వారిది. దంపతులిద్దరూ రాత్రయ్యేసరికి ఒకే చోటుకి చేరి కాసేపు మాట్లాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం. పక్కనున్న వ్యక్తి తనను అర్థం చేసుకుంటారని, అవసరమైనప్పుడు అండగా ఉంటారని కలిగే నమ్మకం మనసుకు ప్రశాంతతనిస్తుంది. దీనివల్ల పరస్పర సాన్నిహిత్యం పెరిగి, దాంపత్యంలో మనస్పర్థలు రావని చెబుతున్నారు నిపుణులు. భార్యాభర్తలు కలిసి ఉన్నప్పుడు గాఢ నిద్రకు సూచిక అయిన ర్యాపిడ్ ఐ మూవ్మెంట్(రెమ్) 10 శాతం పెరిగిందని, ఇద్దరి నిద్ర దశల మధ్య సమన్వయం కూడా ఎక్కువగా కనిపించిందని జర్మనీ పరిశోధకుల అధ్యయనంలో తేలింది. ఇదొక్కటే కాదు మరెన్నో అంశాలు వెల్లడయ్యాయి. అందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

జర్మనీ పరిశోధకులు 12 యువ జంటల నిద్రను ప్రయోగశాలలో పరిశీలించారు. విడివిడిగా నిద్రించినప్పుడు రెమ్ నిద్ర 21 శాతంగా ఉండగా, కలిసి నిద్రించినప్పుడు అది 23 శాతానికి పెరిగిందని పరిశోధనలో తేలింది. అంటే దాదాపు 10 శాతం పెరుగుదల. అంతేకాదు, 'రెమ్' నిద్రలో కలిగే అంతరాయాలు సగటున 8.5 నుంచి 5.4కు తగ్గాయి. అంతరాయం లేకుండా సాగే 'రెమ్' నిద్ర సమయం 13.4 నిమిషాల నుంచి 22 నిమిషాలకు పెరిగింది. అంటే ఇద్దరి నిద్ర దశల మధ్య సమన్వయం కూడా ఎక్కువగా కనిపించింది. 'రెమ్' నిద్రకు భావోద్వేగాల నియంత్రణ, జ్ఞాపకాల స్థిరీకరణ వంటి మెదడు ప్రక్రియలతో సంబంధం ఉందని జర్మనీ పరిశోధకులు జరిపిన ఈ అధ్యయనంలో తేలింది.

ప్రశాంతతకు తోడుగా :

నిద్రలోకి జారుకోవాలంటే మనసు ప్రశాంతంగా ఉండాలి. 'నేను సురక్షితంగా ఉన్నాను' అనే భావన రావాలి. ప్రేమించే వ్యక్తి పక్కన ఉన్నప్పుడు కొందరిలో ఈ భద్రమైన భావన మరింత పెరుగుతుంది. తనను అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి ఉన్నారని, అన్నిటిలోనూ తోడుగా నిలుస్తారనే నమ్మకం ఉంటే మనసు ప్రశాంతంగా మారుతుంది. దీంతో దాంపత్య బంధానికి, నిద్ర నాణ్యతకూ మధ్య సంబంధం ఉంటుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.

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62 చోట్ల అదే :

పలు దేశాలు, పరిశోధకులు నిర్వహించిన 62 అధ్యయనాలలో 43,860 మంది నుంచి సేకరించిన సమాచారాన్ని విశ్లేషించిన పరిశోధనల్లో దాంపత్య బంధం, నిద్ర నాణ్యత మధ్య సంబంధం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. భాగస్వామి తనను అర్థం చేసుకుంటున్నారని, తన భావాలకు స్పందిస్తున్నారని భావించేవారిలో నిద్ర నాణ్యత మెరుగ్గా ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. అదే తరచూ గొడవలు, మనస్పర్థలు ఉంటే నిద్ర నాణ్యతపై ప్రతికూల ప్రభావం పడొచ్చు. 179 జంటలపై జరిగిన మరో అధ్యయనంలో దాంపత్య బంధంలో భద్రత, నమ్మకం ఎక్కువగా ఉన్నవారు తమ నిద్ర కూడా మెరుగ్గా ఉన్నట్లు తెలిపారు.

కొద్దిసేపు మాట్లాడుకోవడం :

రోజంతా తీరిక లేకుండా గడిపే దంపతులకు నిద్రకు ముందు కొద్దిసేపు మాట్లాడుకోవడం ఎంతో విలువైనది. ఫోన్​ను పక్కనపెట్టి రోజు ఎలా గడిచిందో చెప్పుకోవడం, ఒకరి మాట మరొకరు శ్రద్ధగా వినడం, చేసిన మంచిని మెచ్చుకోవడం, ప్రేమగా పలకరించుకోవడం వంటి చిన్న అలవాట్లు అనుబంధాన్ని బలోపేతం చేస్తాయి. 'నా మాట వినే వ్యక్తి ఉన్నారు, నాకు తోడుగా ఒకరు ఉన్నారు' అనే భావన మనసుకు భరోసానిస్తుంది. ఈ భావోద్వేగ సాన్నిహిత్యం దాంపత్యంలో మనస్పర్థలను తగ్గించుకోవడానికి ఉపయోగపడొచ్చు.

మనసులు కలిశాయా :

ఒకే చోట నిద్రిస్తున్నారంటే వారి దాంపత్యం అద్భుతంగా ఉందని చెప్పలేం. అలాగే వేర్వేరుగా నిద్రిస్తున్నారంటే ప్రేమ తగ్గిందనీ కాదు. గురక, నిద్రలో శ్వాసకు అంతరాయం, నిద్రలేమి, పిల్లల సంరక్షణ, వేర్వేరు పని వేళలు, ఆరోగ్య సమస్యలు ఇలా విడిగా నిద్రించడానికి అనేక కారణాలుంటాయి. అందుకే ఒకే మంచం మంచి దాంపత్యానికి ధ్రువపత్రం కాదని గుర్తుంచుకోవాలి. ఎంత దగ్గరగా పడుకున్నామన్నది కాదు. మనసులు ఎంత దగ్గరగా ఉన్నాయన్నదే ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు.

సాన్నిహిత్యం కాదు, మానసిక భద్రత :

"దాంపత్యంలో మనిషికి కావాల్సింది కేవలం సాన్నిహిత్యం కాదు. మానసిక భద్రత కూడా. 'నన్ను అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి నాకు తోడుగా ఉన్నారు' అనే భావన మనసుకు ఎంతో భరోసానిస్తుంది. నిద్రకు ముందు కొద్దిసేపైనా మనసు విప్పి మాట్లాడుకోవడం, ఒకరి మాట మరొకరు శ్రద్ధగా వినడం అనుబంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తాయి. పక్కపక్కన ఉండటం మాత్రమే కాదు, ఒకరికొకరు అండగా ఉన్నామనే భావన కలిగించడమే అసలైన సాన్నిహిత్యం." - డాక్టర్ వంగీపురం శ్రీనాథాచారి, కన్సల్టెంట్ సైకాలజిస్ట్

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