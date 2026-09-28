మంటను బట్టే 'స్టవ్' సరిగా పనిచేస్తుందో లేదో చెప్పేయొచ్చు! - ఏ రంగు దేనికి సూచికంటే?
మీ స్టవ్ మంట ఏ రంగులో వస్తుంది? - ఇలా వస్తే బాగా పని చేస్తున్నట్లు అర్థమంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 5:52 PM IST
Gas Stove Flame Colors Meaning : గ్యాస్ స్టవ్ వెలిగించినప్పుడు మంట ఏ రంగులో ఉందో ఎప్పుడైనా గమనించారా? ఎందుకంటే మంట రంగు కూడా స్టవ్ పనితీరుకు ఓ సంకేతమని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మంట కలర్ను బట్టి స్టవ్ సరిగా పనిచేస్తుందో లేదో తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు. మరి, ఏ రంగు మంట దేన్ని సూచిస్తుంది? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
నీలం :
నార్మల్గా స్టవ్ మంట నీలం రంగులో వస్తుండాలి. అప్పుడు ఆ స్టవ్ బాగా పని చేస్తున్నట్లు అర్థం. గ్యాస్, ఆక్సిజన్ సరైన నిష్పత్తిలో కలిసి సమర్థవంతంగా మండితే నీలం రంగు వస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇలాంటప్పుడు పొగ, మసి వంటివి తక్కువగా వస్తాయంటున్నారు.
పసుపు :
గ్యాస్తో కలిసే ఆక్సిజన్ సరిపోకపోవడం, బర్నర్ రంధ్రాలు మురికిగా ఉంటే మంట పసుపు కలర్లో వస్తుందంటున్నారు. దీని వల్ల పాత్రలు వేడెక్కడానికి ఎక్కువ టైమ్ పడుతుంది. తద్వారా గ్యాస్ వృథా ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
ఎరుపు మంట :
బర్నర్లో మురికి, గ్యాస్-గాలి మిశ్రమంలో సమస్య ఉంటే మంట ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది. దీనికి కిచెన్లో వేడి, తేమ కారణం కావొచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
ఆకుపచ్చ మంట :
ఒకవేళ మీ స్టవ్ మంట ఆకుపచ్చ రంగులో వస్తున్నట్లయితే గ్యాస్లో ఇతర రసాయనాలు/మలినాలు కలిసినాయని అర్థం చేసుకోవాలి. అలాంటివి కలినప్పుడు మంట గ్రీన్ కలర్లో వస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, బర్నర్పై ఏమైనా పదార్థాలు పడినప్పుడు కూడా ఇలా జరుగుతుందని చెబుతున్నారు.
నారింజ :
రెగ్యులేటర్ ద్వారా వచ్చే గ్యాస్లో తగిన పీడనం లేకపోతే నారింజ రంగు మంటను చూడొచ్చు. బర్నర్ రంధ్రాల్లో దుమ్ము, ఉప్పు వల్ల కూడా ఇలా జరగొచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
నారింజ + నీలం :
కొన్నిసార్లు స్టవ్ మంటలో నారింజ రంగు ఎక్కువగా ఉండి, కొన్ని చోట్ల నీలం రంగు కనిపిస్తుంటుంది. అలాంటి టైమ్లో స్టవ్ బర్నర్ రంధ్రాలు అసమానంగా లేదా మురికిగా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు.
తెలుపు :
గ్యాస్తో కలిసే ఆక్సిజన్ మోతాదు ఎక్కువగా ఉంటే మంట తెలుపు రంగులో కనిపిస్తుందంటున్నారు. గాలి ఎక్కువ వచ్చే ప్రదేశాల్లో స్టవ్ వెలిగించినప్పుడు లేదా గ్యాస్ పీడనం తక్కువగా ఉన్నా ఇలా జరుగుతుందని చెబుతున్నారు.
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బర్నర్ శుభ్రత ముఖ్యం!
- గ్యాస్ స్టవ్ నీలం రంగు కాకుండా ఇతర రంగుల్లో మంట వస్తున్నట్లయితే స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. బర్నర్ను శుభ్రం చేసి మళ్లీ వెలిగించి చూడాలి.
- బర్నర్ హోల్స్లో నూనె, మురికి, ఆహార పదార్థాలు చేరితే గ్యాస్ సరిగ్గా బయటకు రాకపోవచ్చు. అప్పుడూ మంట తీరు మారే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే బర్నర్ను క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేయాలి.
- ఆ తర్వాత బర్నర్ భాగాలను సరిగ్గా అమర్చాలి. అనంతరం మళ్లీ వెలిగించినా మంట నీలం రంగులో కాకుండా పసుపు లేదా నారింజ రంగులో వస్తున్నట్లయితే గ్యాస్ స్టవ్ సర్వీస్ చేయించాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- అంతేకానీ, మీరే స్వయంగా గ్యాస్ సెట్టింగులు, బర్నర్ను మార్చడం లేదా పైపులను విడదీయడం చేయకూడదని సూచిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి!
- గ్యాస్ లీకేజీ అనుమానం వచ్చినప్పుడు మంట రంగు చూసి నిర్ధారించడానికి ప్రయత్నించకూడదంటున్నారు. గ్యాస్ లీకేజ్కి, మంట రంగు సంబంధం లేదు అని గుర్తుంచుకోవాలి.
- గ్యాస్ స్మెల్ రావడమే ముఖ్యమైన హెచ్చరిక అంటున్నారు. అలాంటి సమయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలని చెబుతున్నారు.
- గ్యాస్ లీకై స్మెల్ వస్తే వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. కొత్తగా అగ్గిపుల్ల, లైటర్ వెలిగించవద్దు.
- రూమ్లోని అన్ని డోర్స్ ఓపెన్ చేసి గాలి ప్రసరణ జరిగేలా చూడాలి.
- గ్యాస్ స్మెల్ ఎక్కువగా ఉంటే అక్కడే ఉండకుండా వెంటనే బయటకు వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు.
- కరెంట్ స్విచ్లను ఆన్, ఆఫ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే స్పార్క్ ఏర్పడే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు.
- రూమ్ నుంచి బయటకు వచ్చాక గ్యాస్ సరఫరాదారు లేదా కంపెనీకి సంబంధించిన సిబ్బందిని సంప్రదించి తనిఖీ చేయించాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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