ప్రపంచంలోని గడియారాలన్నీ ఒకే "టైమ్" ఎలా చూపిస్తాయి? - ఆసక్తికర చరిత్ర మీకు తెలుసా?
- సమయాన్ని నిర్ణయించే ప్రక్రియ ఇదే! - గడియారం మొదట కనుగొన్నది ఇతడే!
Published : November 27, 2025 at 11:52 AM IST
Clock History and Time Determination : ఉదయం నిద్ర లేవడం మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకూ మన రోజువారీ పనులన్నీ సమయాన్ని అనుసరించే సాగుతాయి. అసలు "టైమ్" లేకపోతే యావత్ ప్రపంచమే స్తంభించిపోతుంది! అంతలా గడియారం మనుషుల జీవితాల్లో భాగమైపోయింది. మరి, ఈ టైమ్ ఎలా పుట్టింది? ప్రపంచంలోని గడియారాలన్నీ ఒకే టైమ్ ఎలా చూపిస్తున్నాయి? అసలు ఈ సమయాన్ని ఎలా నిర్ణయిస్తారు? గడియారం ఎలా పుట్టుకొచ్చింది? వంటి ప్రశ్నలకు ఈ స్టోరీలో సమాధానాలు వెతుకుదాం.
గడియారంలో "సమయం" నిర్ణయించడం అనేది ప్రపంచంలో ఒక వ్యక్తి చేతిలోనో లేదా సంస్థ చేతిలోనో ఉండదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న జాతీయ ప్రయోగశాలల సహకారంతో, ఒక అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ దీన్ని నిర్ణయిస్తుంది. మరి, ఆ వ్యవస్థ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
సార్వత్రిక సమన్వయ సమయం (Coordinated Universal Time - UTC) : ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రామాణిక సమయంగా UTC ఉపయోగిస్తున్నారు. గతంలో దీన్నే 'గ్రీనిచ్ మీన్ టైమ్(GMT)' గా పిలిచేవారు.
అణు గడియారాలు (Atomic Clocks) : ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో 85 జాతీయ ప్రయోగశాలలు ఉన్నాయి. వాటిల్లో 450 అణు గడియారాలు ఉన్నాయి. ఇవి అత్యంత కచ్చితంగా పనిచేస్తుంటాయి. వీటన్నింటినీ క్రోడీకరించి ఒక సగటు సమయాన్ని ఫైనల్ చేస్తారు. దాన్ని ఉపయోగించి UTC(సార్వత్రిక సమన్వయ సమయం)ని నిర్ణయిస్తారు. ఈ పనిని ఫ్రాన్స్లోని "బ్యూరో ఇంటర్నేషనల్ డెస్ పాయిడ్స్ ఎట్ మెజర్స్(BIPM)" అనే అంతర్జాతీయ సంస్థ నిర్వహిస్తుంది.
జాతీయ సంస్థలు : ప్రతి దేశంలోనూ సమయాన్ని నియంత్రించే 'జాతీయ సంస్థలు' ఉంటాయి. ఉదాహరణకు భారతదేశంలో దిల్లీలోని "నేషనల్ ఫిజికల్ లాబొరేటరీ (NPL)" ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ (IST)ను నిర్వహిస్తుంది. భారత కాలమానాన్ని సూచించేది ఇదే. ఇది UTCతో కలిసి సమయాన్ని మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది.
UTC ఎలా ప్రారంభమైంది?
సూర్య గడియారాల కాలం : పురాతన కాలంలో సూర్యుడి కదలికల ద్వారా సమయాన్ని కొలిచేవారు. చాలా మంది మన నానమ్మలు, తాతల కాలంలో చూసే ఉంటారు. ఇంటి నీడ జరుగుతున్న తీరును బట్టి సమయాన్ని అంచనా వేసేవారు. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం సమయాలను ఇలా సూర్యుని స్థానంతో గుర్తించేవారు. దీన్నే "సౌర సమయం" (Solar Time) అని పిలిచేవారు. కానీ, ఇది కచ్చితంగా ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే భూమి కక్ష్యలో వచ్చే మార్పుల వల్ల చిన్న తేడాలు ఏర్పడేవి.
మెకానికల్ క్లాక్ ఆవిర్భావం : తర్వాత కాలంలో 'పీటర్ హెన్లీన్' అనే జర్మన్ క్లాక్ మేకర్ మొట్టమొదటి యాంత్రిక గడియారాన్ని కనుగొన్నారు. దాంతో గడియారాల ఆవిష్కరణలో పెద్ద ముందడుగు పడింది. అలా.. 1510లో మొదటి గడియారాన్ని హెన్లీన్ కనుగొన్నారు.
లోలకం గడియారం : 1656లో లోలకం గడియారం ఆవిష్కృతమైంది. క్రిస్టియాన్ హ్యూజెన్స్ (Christiaan Huygens) అనే డచ్ శాస్త్రవేత్త మొదటి సారిగా కచ్చితమైన లోలకం గడియారాన్ని కనిపెట్టారు. తర్వాత కాలంలో పలు పరిశోధనల అనంతరం 'గ్రీనిచ్ మీన్ టైమ్' ఆవిర్భావానికి పునాదులు పడ్డాయి.
గ్రీనిచ్ మీన్ టైమ్ (GMT) ఆవిర్భావం :
19వ శతాబ్దంలో సముద్రయానాలు, రైల్వేలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందడం మొదలైంది. దాంతో ఒకే సమయ ప్రమాణం అవసరమైంది. ఈ క్రమంలోనే 1884లో అమెరికాలో "International Meridian Conference" జరిగింది. ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో సమయ ప్రమాణం కోసం ప్రపంచానికి ప్రధాన రేఖను (Prime Meridian) నిర్ణయించారు. ఆ రేఖ ఇంగ్లాండ్లోని 'Greenwich' అనే పట్టణంలోని Royal Observatory గుండా వెళ్తోంది. అప్పటినుంచి ఆ రేఖ ఆధారంగా సమయాన్ని 'Greenwich Mean Time (GMT)' అని పిలిచారు. GMT ఆధారంగా ప్రపంచాన్ని 24 సమయ మండలాలుగా (Ttime zones) విభజించారు.
అణు గడియారాల ఆవిష్కరణ :
20వ శతాబ్దంలో సైంటిస్టులు మరో విషయం గమనించారు. భూమి తిరిగే వేగం క్రమంగా మారుతోందని గుర్తించారు. కాబట్టి, GMT స్థిరంగా ఉండదని నిర్ధారించుకున్నారు. దీంతో.. శాస్త్రవేత్తలు అణు గడియారాల ఆవిష్కరణకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ క్రమంలోనే 1955లో 'Louis Essen' అనే బ్రిటిష్ శాస్త్రవేత్త మొదటి 'Cesium Atomic Clock' కనుగొన్నారు. ఈ గడియారం ఒక సెకనుకు సీసీయం-133 అణువుల కంపనాలు (9,192,631,770 cycles) ఆధారంగా పనిచేసేది. ఇది భూమి తిరగడం కన్నా స్థిరంగా ఉండేది.
UTC ఏర్పాటుకి ఆరంభం :
1960-70 మధ్యకాలంలో సమయ నిర్ధారణ విషయంలో అనేక మార్పులు జరిగాయి. ముఖ్యంగా Greenwich Mean Time(GMT) అనేది 'ఆకాశగమన ఆధారిత సమయం', అణు గడియారాలు 'శాస్త్రీయ సమయం' చూపుతుండడంతో రెండింటి మధ్య తేడాలు రావడం ప్రారంభమైంది. అందుకే, 1960లో "International Telecommunication Union (ITU)", Bureau International des Poids et Mesures(BIPM) అనే రెండు సంస్థలు కలిసి కొత్త సమయ వ్యవస్థను ప్రతిపాదించాయి. ఈ క్రమంలోనే 1967లో అణు సెకను (Atomic Second) నిర్వచనాన్ని అధికారికంగా స్వీకరించారు.
UTC అధికారిక ప్రారంభం (1972) :
ప్రస్తుతం సమయాన్ని నిర్ణయించే వ్యవస్థకు మూలాధారమైన UTC (Coordinated Universal Time) 1972 జనవరి 1న అధికారికంగా అమలులోకి వచ్చింది. UTC = అణు గడియారాల ఆధారిత సమయం. అయినప్పటికీ, అది భూభ్రమణంతో కూడా కరెక్ట్గా సరిపోలేలా చూసుకుంటారు. ఈ క్రమంలోనే భూమి గిరి వేగం కొద్దిగా తగ్గినప్పుడు UTCకి "Leap Second" అనే చిన్న సవరణను జోడిస్తారు. చివరిసారిగా UTCకి 2016 డిసెంబర్ 31న ఒక లీప్ సెకండ్ జోడించారు.
ప్రస్తుతం UTC ఎలా పనిచేస్తోంది?
ఫ్రాన్స్లోని BIPM(బ్యూరో ఇంటర్నేషనల్ డెస్ పాయిడ్స్ ఎట్ మెజర్స్) ప్రపంచంలోని 85 జాతీయ ప్రయోగశాలల్లో ఉన్న 450+ అణు గడియారాల డేటాను సేకరించి సగటు తీసుకుంటుంది. దానిని "International Atomic Time (TAI)" అంటారు. ఆ TAIని భూమి తిరగడంతో సరిపోల్చి సరిదిద్దేదే UTC. ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్ టైమ్ సర్వర్లు, GPS ట్రాకింగ్ సిస్టమ్స్, అంతరిక్ష పరిశోధనలు, విమానాల సమయ వ్యవస్థలు, అంతర్జాతీయ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్లు అన్నీ UTC ఆధారంగానే పనిచేస్తున్నాయి. ప్రతి దేశమూ తమ సమయ మండలాన్ని UTCతో పోల్చుకుని నిర్ణయిస్తుంది.
భూమి వేగంలో మార్పులు :
భూభ్రమణం ఎప్పుడూ స్థిరంగా ఉండదు. కొన్నిసార్లు వేగంగా తిరుగుతుంది. మరికొన్నిసార్లు కొద్దిగా నెమ్మదిస్తుంది. అందుకు పలు కారణాలు ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్నింటిని చూస్తే..
చంద్రుడు భూమి మీద సముద్రపు అలలను లాగడం చేస్తుంటాడు. దీన్నే "టైడల్ డ్రాగ్" అని పిలుస్తారు. దాని ప్రభావం వల్ల కొన్నిసార్లు భూమి నెమ్మదిగా తిరుగుతుంది.
భూకంపాలు, అగ్నిపర్వతాలు, హిమాలయ మంచు కరగడం వంటి కారణాల వల్ల కూడా భూమి వేగం కొద్దిగా మారుతుంది.
గాలి, సముద్ర ప్రవాహాలు కూడా భూమి తిరగడంపై సూక్ష్మంగా కొంత ప్రభావం చూపుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పైన పేర్కొన్న ఈ మార్పులు చాలా చిన్నవే కానీ, దీర్ఘకాలంలో భూమి రోజుకి సుమారు 1.7 మిల్లీసెకండ్లు నెమ్మదిస్తుందట.
లీప్ సెకండ్ అంటే ఏమిటి?
అణు గడియారాల సగటు ఆధారంగా UTC కచ్చితంగా పని చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ, భూమి వేగం కొంచెం తగ్గినా UTC కంటే భౌగోళిక సమయం(Universal Time) కాస్త వెనుక ఉంటుంది. యూనివర్సల్ టైమ్నే షార్ట్కట్లో UT1, UTగా సంభోదిస్తుంటాం. భూమి వేగం తగ్గి UT1, UTC మధ్య తేడా 0.9 సెకన్లకు చేరుకుంటే.. ఒక లీప్ సెకండ్ చేర్చుతారు (UTCకి 1 సెకన్ జోడిస్తారు). అంతేకాదు, ఒకవేళ భూమి వేగం పెరిగితే “Negative leap second” తీసివేయొచ్చు. కానీ.. ఇప్పటి వరకు లీప్ సెకండ్ తీసేయాల్సిన పరిస్థితి రాలేదు.
లీప్ సెకండ్లు ఎప్పుడు జోడిస్తారు?
సాధారణంగా జూన్ 30 లేదా డిసెంబర్ 31 చివరలో మాత్రమే లీప్ సెకండ్స్ యాడ్ చేస్తారు. ఆ నిర్ణయం "International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS)" తీసుకుంటుంది. వారు భూమి వేగాన్ని కొలుస్తూ.. దాని ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరం ప్రకటిస్తారు.
ఇప్పటివరకు ఎన్ని లీప్ సెకండ్లు జోడించారు?
లీప్ సెకండ్ల వ్యవస్థ 1972లో ప్రారంభమైంది. 1972 నుంచి 2016 వరకు మొత్తం 27 సార్లు లీప్ సెకండ్లు యాడ్ చేశారు. మొదటిసారి 1972లో రెండుసార్లు లీప్ సెకండ్ యాడ్ చేశారు.
యాడ్ చేసిన లీప్ సెకండ్ల లిస్టు(1972–2016):
సంవత్సరం తేదీ
1972 జూన్ 30, డిసెంబర్ 31
1973 జూన్ 30
1974 డిసెంబర్ 31
1975 డిసెంబర్ 31
1976 డిసెంబర్ 31
1977 డిసెంబర్ 31
1978 డిసెంబర్ 31
1979 డిసెంబర్ 31
1981 జూన్ 30
1982 జూన్ 30
1983 జూన్ 30
1985 జూన్ 30
1992 జూన్ 30
1993 జూన్ 30
1994 జూన్ 30
1996 డిసెంబర్ 31
1997 జూన్ 30
1998 డిసెంబర్ 31
2005 డిసెంబర్ 31
2008 డిసెంబర్ 31
2012 జూన్ 30
2015 జూన్ 30
2016 డిసెంబర్ 31న చివరి సారి UTCకి లీప్ సెకండ్ జోడించారు.
భవిష్యత్తులో?
ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో భూమి గిరి వేగం కొద్దిగా పెరిగినట్లు శాస్త్రవేత్తలు గమనించారు. అందువల్ల 2025 వరకు కొత్త లీప్ సెకండ్ అవసరం రాలేదు. అంతర్జాతీయ శాస్త్రవేత్తలు 2035 తరువాత “Leap Second” వ్యవస్థను పూర్తిగా రద్దు చేయాలా? అన్నదానిపై చర్చిస్తున్నారు.
