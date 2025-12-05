పుట్నాల "పప్పు ఉండలు" - 90's కిడ్స్ ఫేవరెట్ రెసిపీ - నిమిషాల్లోనే రెడీ!
- పుట్నాలపప్పుతో ఎప్పుడూ చేసే రెసిపీలే చేస్తున్నారా? - ఇలా ఓసారి లడ్డూలు ట్రై చేయండి!
Published : December 5, 2025 at 1:49 PM IST
90's Kids Pappu Undalu Recipe: 90's కిడ్స్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ లిస్ట్లో పప్పు ఉండలు ఒకటి. పుట్నాల పప్పుతో చేసే వీటి రుచి చాలా బాగుంటాయి. వీటినే వేయించిన శనగపప్పు లడ్డూలు కూడా అని అంటారు. ఆ జనరేషన్లో అమ్మలు పిల్లల కోసం వీటిని క్రమం తప్పకుండా చేసేవారు. ఒక్కసారి వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సుమారు వారం రోజుల పైనే నిల్వ ఉంటాయి. వీటిని తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ప్రయాణాల్లో, స్కూలుకు వెళ్లే పిల్లలకు వీటిని పెడితే చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా పుట్నాలపప్పు ఉండలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పుట్నాల పప్పు - 1 కప్పు
- బెల్లం తురుము - ముప్పావు కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- నెయ్యి - 2 టీస్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి బెల్లం తురుము వేసి 2 టేబుల్స్పూన్ల నీళ్లు పోసి కరిగించుకోవాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత మంటను సిమ్లో పెట్టి పాకం వచ్చే వరకు కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
- ఇక్కడ పాకం ముదురు ఉండ పాకం రావాలి. పాకం వచ్చిందని ఎలా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఓ గిన్నెలోకి కొన్ని నీళ్లు పోసి బెల్లం పాకం కొద్దిగా వేసి దగ్గరగా అంటే ఉండలాగ, గట్టిగా అవ్వాలి.
- పాకం పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి యాలకుల పొడి, నెయ్యి వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఈ పాకంలో పుట్నాల పప్పు వేసి కలపాలి. పప్పుకు బెల్లం పాకం పూర్తిగా పట్టిన తర్వాత ఓ రెండుమూడు నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.
- పాకం కాస్త చల్లారిన తర్వాత చేతికి తడి చేసుకుంటూ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చుట్టుకోవాలి. ఇలానే పప్పు మొత్తాన్ని ఉండలుగా చుట్టుకోవాలి.
- ఇక వీటిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పుట్నాల పప్పు ఉండలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పుట్నాల పప్పు ఎంత తీసుకుంటే దానికి ముప్పావు వంతు బెల్లం తురుము చేసుకోవాలి.
- అంటే 1 కప్పు పప్పుకు ముప్పావు కప్పు బెల్లం తురుము. అదే రెండు కప్పుల పప్పు తీసుకుంటే కప్పున్నర బెల్లం సరిపోతుంది.
- ఈ రెసిపీ కోసం పాకం కచ్చితంగా ముదురు ఉండ పాకం వచ్చేవరకు కలుపుతూ ఉడికించాలి. తీగలాగా పాకం సాగినట్లు ఉండకూడదు.
- ఒకవేళ పప్పును ఉండలుగా చుట్టుకునే సమయంలో గట్టిగా అనిపిస్తే కాస్త వెచ్చగా చేసుకుని ఉండలుగా చేసుకుంటూ సరే.
