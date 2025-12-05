ETV Bharat / offbeat

పుట్నాల "పప్పు ఉండలు" - 90's కిడ్స్​ ఫేవరెట్​ రెసిపీ - నిమిషాల్లోనే రెడీ!

- పుట్నాలపప్పుతో ఎప్పుడూ చేసే రెసిపీలే చేస్తున్నారా? - ఇలా ఓసారి లడ్డూలు ట్రై చేయండి!

Pappu Undalu
Pappu Undalu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 5, 2025 at 1:49 PM IST

2 Min Read
90's Kids Pappu Undalu Recipe: 90's కిడ్స్​ ఫేవరెట్​ ఫుడ్​ లిస్ట్​లో పప్పు ఉండలు ఒకటి. పుట్నాల పప్పుతో చేసే వీటి రుచి చాలా బాగుంటాయి. వీటినే వేయించిన శనగపప్పు లడ్డూలు కూడా అని అంటారు. ఆ జనరేషన్​లో అమ్మలు పిల్లల కోసం వీటిని క్రమం తప్పకుండా చేసేవారు. ఒక్కసారి వీటిని ప్రిపేర్​ చేసుకుంటే సుమారు వారం రోజుల పైనే నిల్వ ఉంటాయి. వీటిని తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ప్రయాణాల్లో, స్కూలుకు వెళ్లే పిల్లలకు వీటిని పెడితే చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా పుట్నాలపప్పు ఉండలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Pappu Undalu
పుట్నాల పప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పుట్నాల పప్పు - 1 కప్పు
  • బెల్లం తురుము - ముప్పావు కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • నెయ్యి - 2 టీస్పూన్లు
Pappu Undalu
బెల్లం తురుము (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి బెల్లం తురుము వేసి 2 టేబుల్​స్పూన్ల నీళ్లు పోసి కరిగించుకోవాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత మంటను సిమ్​లో పెట్టి పాకం వచ్చే వరకు కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
Pappu Undalu
యాలకులు (Getty Images)
  • ఇక్కడ పాకం ముదురు ఉండ పాకం రావాలి. పాకం వచ్చిందని ఎలా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఓ గిన్నెలోకి కొన్ని నీళ్లు పోసి బెల్లం పాకం కొద్దిగా వేసి దగ్గరగా అంటే ఉండలాగ, గట్టిగా అవ్వాలి.
  • పాకం పర్ఫెక్ట్​గా వచ్చిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి యాలకుల పొడి, నెయ్యి వేసి కలుపుకోవాలి.
Pappu Undalu
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఈ పాకంలో పుట్నాల పప్పు వేసి కలపాలి. పప్పుకు బెల్లం పాకం పూర్తిగా పట్టిన తర్వాత ఓ రెండుమూడు నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.
  • పాకం కాస్త చల్లారిన తర్వాత చేతికి తడి చేసుకుంటూ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చుట్టుకోవాలి. ఇలానే పప్పు మొత్తాన్ని ఉండలుగా చుట్టుకోవాలి.
  • ఇక వీటిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పుట్నాల పప్పు ఉండలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Pappu Undalu
పప్పు ఉండలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పుట్నాల పప్పు ఎంత తీసుకుంటే దానికి ముప్పావు వంతు బెల్లం తురుము చేసుకోవాలి.
  • అంటే 1 కప్పు పప్పుకు ముప్పావు కప్పు బెల్లం తురుము. అదే రెండు కప్పుల పప్పు తీసుకుంటే కప్పున్నర బెల్లం సరిపోతుంది.
  • ఈ రెసిపీ కోసం పాకం కచ్చితంగా ముదురు ఉండ పాకం వచ్చేవరకు కలుపుతూ ఉడికించాలి. తీగలాగా పాకం సాగినట్లు ఉండకూడదు.
  • ఒకవేళ పప్పును ఉండలుగా చుట్టుకునే సమయంలో గట్టిగా అనిపిస్తే కాస్త వెచ్చగా చేసుకుని ఉండలుగా చేసుకుంటూ సరే.

