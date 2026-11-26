అడవికి కాపలాగా '80 ఏళ్ల వృద్ధురాలు' - 'వన మాత'గా పేరొందిన భాగీరథీ దేవి!
Bhagirathi Devi Van Amma : అటవీ సంరక్షణలో అవిశ్రాంత కృషి - వేలాది మొక్కలు నాటి సంరక్షణ బాధ్యతలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 12:21 PM IST
అడవులు కేవలం సహజ వనరులే కాదు! పశుగ్రాసం, వంటచెరుకు, నీటి భద్రత, గ్రామీణ సమాజాలకు జీవనోపాధి కల్పిస్తాయి. అలాంటి అడవులు క్షీణిస్తున్న క్రమంలో మహిళలు సంరక్షకులుగా మారుతున్నారు. పరిరక్షణ పట్ల వారి అంకితభావం క్షీణించిన భూభాగాలను పునరుద్ధరించడమే కాకుండా, వినాశకరమైన కార్చిచ్చులను నివారించడంలోనూ సహాయపడింది. ఈ అద్భుతమైన మార్పునకు భాగీరథీ దేవి అనే 80 ఏళ్ల మహిళ కేంద్రబిందువు కావడం విశేషం. ఆమె పట్టుదల, నిబద్ధత అడవికి పునరుజ్జీవం పోసింది.
వన మాతగా ప్రసిద్ధి
ఉత్తరాఖండ్లోని చంపావత్ జిల్లాకు చెందిన భాగీరథీ దేవి ప్రతి ఉదయం తమ మానార్ గ్రామానికి ఆనుకుని ఉన్న అడవిలోకి వెళ్తుంది. చెట్లను అక్రమంగా నరకకుండా, వృక్షసంపద దెబ్బతినకుండా నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తుంది. వేలాది చెట్లను నాటి, వాటిని సంవత్సరాల తరబడి సంరక్షించారు. ఆమె అవిశ్రాంత కృషికి గాను గ్రామస్థులు ఆమెను "వన్ అమ్మ" లేదా "అటవీ తల్లి" అని పిలుచుకుంటున్నారు.
బంజరు భూమి పచ్చని అడవిగా..
2000సంవత్సరంలో మొదలైన అడవుల సంరక్షణ నేటికీ కొనసాగుతోంది. మితిమీరిన చెట్ల నరికివేత, పశువులు, మేకల మేత కోసం చెట్లను కొట్టేయడం మానార్ సమీపంలోని అడవి తీవ్రంగా క్షీణించింది. ఈ విధ్వంసం వల్ల స్థానిక మహిళలు పశుగ్రాసం, వంటచెరకు కోసం నిత్యం సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లేవారు. ఓ వైపు పర్యావరణానికి హాని కలగడంతో పాటు ప్రజల జీవనోపాధికి ఉన్న ముప్పును గుర్తించిన భాగీరథి దేవి అడవిని పునరుద్ధరించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ మేరకు గ్రామంలోని ఇతర మహిళల్లో చైతన్య రగిలించారు.
సంరక్షణ కోసం మహిళల ఐక్యత
అటవీ ప్రాంతాన్ని రక్షించడానికి గ్రామ మహిళలు 'వన పంచాయతీ' అని అటవీ నిర్వహణ సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. అందరూ కలిసి సున్నితమైన ప్రాంతాలకు కంచె వేయడంతో పాటు స్థానిక చెట్లను, పశుగ్రాస గడ్డిని నాటారు. జీవావరణ వ్యవస్థ సహజంగా కోలుకోవడానికి వీలుగా చాలా సంవత్సరాల పాటు పశువుల మేతను పరిమితం చేశారు. వారి సమష్టి కృషి ఫలితంగా చివరికి సుమారు 11.6 హెక్టార్ల అటవీ భూమి పచ్చదనం సంతరించుకుంది.
అగ్నిప్రమాద నివారణకు ఒక నమూనా
వేసవిలో అడవిలో మంటలు చెలరేగకుండా ఎండుటాకులను, పైన్ కర్రలను గ్రామస్థులు క్రమం తప్పకుండా తొలగిస్తారు. దీంతో గడిచిన పాతికేళ్లలో ఈ అడవిలో ఒక్క అగ్ని ప్రమాదం కూడా జరగలేదు. ఉత్తరాఖండ్ అటవీ శాఖ కూడా ఈ ప్రాజెక్టును సామూహిక అగ్నిప్రమాద నివారణకు ఒక విజయవంతమైన నమూనాగా గుర్తించింది. సమర్థవంతమైన అటవీ పరిరక్షణ స్థానిక సమాజాలతోనే సాధ్యమని మానార్ గ్రామం విజయం నిరూపిస్తుంది. స్థానిక వృక్షసంపదను పునరుద్ధరించడం, పశువుల మేతను నియంత్రించడం, రోజువారీ పర్యవేక్షణలో నివాసితులను భాగస్వాములను చేయడం ద్వారా సాధ్యమని చాటుతోంది.
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