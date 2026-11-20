ఆస్పత్రిలో ఫోన్లు కొట్టేసిన వృద్ధురాలు - ఆమె కథ తెలిస్తే కన్నీళ్లు ఆగవు!
ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ వ్యసనంతో ఆసుపత్రికి - చికిత్స సమయంలో సెల్ఫోన్లు చోరీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 12:06 PM IST
Elderly Woman Tearful Story : అన్నం తినాలన్నా సెల్ఫోన్, అల్లరి చేయకుండా కూర్చోవాలన్నా సెల్ఫోన్! చిన్న పిల్లల విషయంలో దాదాపు ప్రతి ఇంట్లో ఇలాంటి సన్నివేశాలు సర్వ సాధారణమే. కానీ, 75ఏళ్ల వృద్ధురాలు సైతం ఇలాంటి వ్యసనానికి బానిసై ఆస్పత్రి పాలైంది. తినడం, తాగడం మర్చిపోయింది. తన రోజువారీ కలాపాలు సైతం గుర్తులేనంతగా మారిపోయింది. తన ప్రాథమిక అవసరాలను కూడా పట్టించుకోవడం మానేయడంతో కుటుంబ సభ్యులు మొబైల్ ఫోన్ను లాక్కుంటే తీవ్రమైన కోపం తెచ్చుకునేది. మానసికంగా అనారోగ్యం చుట్టుముట్టడంతో చివరకు ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. 15 రోజుల వైద్య సంరక్షణ తర్వాత ఆమె పరిస్థితి మెరుగుపడింది. కానీ, వృద్ధురాలు చికిత్స తీసుకుంటున్న సమయంలో వార్డులోని ఇతర పేషెంట్ల ఫోన్లు కనిపించకుండా పోయాయి.
మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి సంభాజీనగర్కు చెందిన 75 ఏళ్ల వృద్ధురాలు ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్కు బానిసై పోయింది. మొదట్లో కాలక్షేపం కోసం చూసిన ఆమె ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకు ఫోన్ లేకుండా ఉండలేని పరిస్థితి వచ్చేసింది. వేళకు భోజనం చేయడం, నీళ్లు తాగడం నిర్లక్ష్యం చేసింది. చివరకు కనీస అవసరాలు తీర్చుకోవడాన్ని సైతం మర్చిపోయింది. దీంతో ఆందోళనకు గురైన కుటుంబ సభ్యులు సెల్ఫోన్ దూరం చేసే ప్రయత్నం చేయడంతో ఆమెలో ఆసహనం పెరిగిపోయింది. మానసికంగా తీవ్రమైన మార్పులతో ఆరోగ్యం క్షీణించసాగింది. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను ఆసుపత్రిలో చేర్చించి 15 రోజుల చికిత్స చేయించారు.
ఆసుపత్రిలో ఏం జరిగిందంటే!
వృద్ధురాలు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న సమయంలో మరో ఐదుగురు రోగుల మొబైల్ ఫోన్లు అకస్మాత్తుగా కనిపించకుండా పోయాయి. ఆస్పత్రి యాజమాన్యం సీసీటీవీ ఫుటేజీని సమీక్షించగా సదరు వృద్ధురాలు వాటిని అపహరించి తన దిండు కింద దాచిపెట్టినట్లు తెలుసుకున్నారు.
నిపుణులు ఏమన్నారంటే!
వృద్ధురాలి ప్రవర్తనలో కలిగిన అసాధారణ మార్పులపై ప్రముఖ మానసిక వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ మెరాజ్ ఖాద్రి, డాక్టర్ సందీప్ సోసోడే విశ్లేషించారు. కుటుంబంలో ఒకరిగా ఉండే సీనియర్ సిటిజన్ల చేతిలో ఉండే స్మార్ట్ఫోన్ మానవ సంబంధాలకు ప్రత్యామ్నాయం కాదని పేర్కొన్నారు. వృద్ధులు స్క్రీన్పై ఎంత సమయం గడుపుతున్నారు? వారు ఎలాంటి కంటెంట్ చూస్తున్నారు? అనే విషయాలను కుటుంబ సభ్యులు తప్పనిసరిగా పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. మొబైల్ ఇవ్వడం కంటే వారితో మాట్లాడడం, సలహాలు, సూచనలు కోరడం మరింత ఆనందాన్నిస్తుందని భౌతిక సాన్నిహిత్యం ఎంతో అవసరమని పేర్కొన్నారు.
కుటుంబ సభ్యులు, పిల్లలు, మనవళ్లు, మనవరాళ్లు ఉద్యోగ రీత్యా లేదా వ్యాపార పనుల మీద దూరంగా ఉంటున్న సమయంలో వృద్ధులు ఒంటరిగా మిగిలిపోతారని, మానవ సాంగత్యానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఫోన్ల వైపు మళ్లుతారని తెలిపారు. వృద్ధాప్యంలో రోజువారీ బాధ్యతలు అకస్మాత్తుగా తగ్గిపోవడంతో విరామ సమయంలో ఏం చేయాలో వారికి తోచదని, ఫలితంగా రీల్స్ పట్ల ఆకర్షితులవుతారని వివరించారు.