ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద పాము - ఇండియాలో గుర్తించిన పరిశోధకులు!
గుజరాత్లోని గనుల్లో లభ్యం - పొడవెంతో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 1:19 PM IST
Vasuki Indicus : గుజరాత్లోని కచ్ లోని పనంధ్రో లిగ్నైట్ గనుల్లో శాస్త్రవేత్తలు భారీ పాము శిలాజాలను కనుగొన్నారు. పరిశోధకులు దేబాజిత్ దత్తా, సునీల్ బాజ్ పాయ్ నేతృత్వంలోని ప్రత్యేక బృందం మొత్తం 27 వెన్నుపూసలు కలిగిన పాము కళేబరాన్ని గుర్తించి విశ్లేషించారు. కొన్ని ఎముకలు ఇంకా సహజ స్థితిలో ఉన్నాయని, పాము పరిమాణాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అంచనా వేయడం సాధ్యమేనని పేర్కొన్నారు. పురాణాల్లో పేర్కొన్న భారీ సర్పం వాసుకి పేరిట ఈ పాము శిలాజానికి 'వాసుకి ఇండికస్' అనే పేరు పెట్టారు. మన దేశంలో కనుగొన్నందుకు గౌరవ సూచకంగా ఈ పేరు ఎంపిక చేసినట్లు వెల్లడించారు.
వాసుకి ఇండికస్ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద పాము కావచ్చని శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొంటున్నారు. ప్రస్తుతం లభించిన శిలాజాలు 47 మిలియన్ సంవత్సరాల కిందట జీవించిన పాముకు సంబంధించినవిగా వెల్లడించారు. దీని పొడవు సుమారు 36 అడుగుల నుంచి 50 అడుగుల వరకు ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
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సుమారు 15 మీటర్ల పొడవు
శాస్త్రవేత్తల అంచనా ప్రకారం వాసుకి ఇండికస్ వెన్నుపూస చాలా పెద్దగా ఉంది. కొన్ని ఎముకలు 4 అంగుళాల కంటే ఎక్కువ వెడల్పుగా ఉన్నాయని వెల్లడించారు. మొత్తం నిర్మాణాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని ఈ పాము దాదాపు 15 మీటర్లు అంటే, సుమారు 50 అడుగుల పొడవు ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
అతిపెద్ద పాముల్లో ఒకటి
50 అడుగుల పాము ఇప్పటి వరకు తెలిసిన అతిపెద్ద పాములలో ఒకటి. ఇది 'టైటానోబోవా'తో సమానంగా, కొన్ని సందర్భాల్లో దానికంటే పెద్దదిగా కూడా ఉండవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు. అయితే పూర్తి అస్థిపంజరం లభించకపోవడంతో ఇప్పుడే కచ్చితమైన అంచనాకు రాలేమని, ఇంకా పరిశోధనలు కొనసాగిస్తున్నామని వెల్లడించారు.
50 మీటర్ల పొడవైన పాము అతి నెమ్మదిగా కదిలే అవకాశాలున్నాయి. ఇది అనకొండలు, పైథాన్ల మాదిరిగానే ఎర దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే దాడి చేసేవి కావచ్చని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు. ఇపుడున్న అనకొండలు, పైథాన్లు సాధారణంగా 25 నుంచి 30 అడుగుల పొడవు మాత్రమే ఉంటాయి. వాటితో పోలిస్తే వాసుకి రెండింతల పొడవు, బరువు ఉంటుందని అంచనా.
‘వాసుకి ఇండికస్’ పాము శిలాజాలు తొలిసారి 2005లోనే గుర్తించారు. కచ్లో పంధారో బొగ్గు గని పరిసరాల్లో ప్రొఫెసర్ సునిల్ వాజ్పేయీ ఇవి బయటపడ్డాయి. కాగా, ఈ శిలాజాలు మొసలివి కావచ్చని అనుకున్నా 2022 అనంతరం దేబ్జీత్ దత్తా పరిశోధన కొనసాగించడంతో ఈ శిలాజం సాధారణ మొసలిది నిర్ధారించారు. చివరగా ఇదొక పాము శిలాజమని తేల్చారు.
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