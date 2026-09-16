తిరుమలలో శ్రీవారు ఏం ఆరగిస్తారు? - ఏ సమయంలో ఏ నైవేద్యం సమర్పిస్తారు?
- శ్రీనివాసుడు నైవేద్య ప్రియుడు - నిత్యం 45రకాల వంటకాల నివేదన! - ప్రసాదాల్లో ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి నిషేధం - అర్ధరాత్రి తిరువీసం, ఏకాంత సేవలో వెచ్చని పాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 11:50 AM IST
srivari prasadalu : తిరుమలలో నైవేద్యం అంటే ఎంతో రుచికరమైన లడ్డూ గుర్తొస్తుంది కదా! మరి శ్రీవారికి ఏ సమయంలో ఎలాంటి ప్రసాదాలు నైవేద్యంగా పెడతారో తెలుసా? నిత్యం 45రకాల వంటకాలు స్వామి వారికి నివేదిస్తారు. అందులో 20రకాల అన్న ప్రసాదాలు, 25రకాల పణ్యారములు ఉంటాయని టీటీడీ వెల్లడించింది.
ప్రతిరోజూ ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి వేళల్లో జరిగే నైవేద్య కైంకర్యాల్లో వివిధ రకాల అన్నప్రసాదాలు, పిండి వంటలు, ఇతర రుచికరమైన పదార్థాలను శాస్త్రోక్తంగా నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ఆయా సమయాలకు అనుగుణంగా ప్రత్యేకమైన ప్రసాదాలను స్వామివారికి సమర్పించడం ఆనవాయితీ.
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ప్రసాదాల వెనుక వైఖానస ఆగమ సంప్రదాయాలు
శ్రీవారికి సమర్పించే నైవేద్యాలు వైఖానస ఆగమ సంప్రదాయం ప్రకారం కొనసాగుతున్నాయి. అవన్నీ ఆలయ పోటు (వంటశాల)లో అత్యంత పవిత్రతతో, సంప్రదాయ ప్రకారం తయారు చేస్తారు. వంట పదార్థాలే కాదు, పాత్రలు కూడా ప్రత్యేకమే.
స్వామి వారి నైవేద్యాల్లో ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చిని ఉపయోగించరు. బదులుగా ఘాటు కోసం నల్లమిరియాలను వినియోగించడం ప్రాచీన సంప్రదాయం. భక్తులు పులిహోరగా పిలుచుకునే ప్రసాదాన్ని వైఖానస పరిభాషలో 'తింత్రిణీరసాన్నం' అని అంటారు. నెయ్యి పొంగలిని ముద్గాన్నం, బెల్లం అన్నాన్ని గుడాన్నం, మిరియాల అన్నాన్ని మరీచ్యాన్నం, వడను మాషాపూపం, దోశను చక్రప్పం అని అంటారు. ప్రసాదాల పేర్లు, తయారీ విధానాలు ప్రాచీన ఆగమ సంప్రదాయాల ప్రత్యేకతను ప్రతిబింబిస్తాయి.
నిత్యం 45 ప్రసాదాల నివేదనం
నైవేద్య ప్రియుడైన శ్రీనివాసుడికి ప్రతి రోజూ 45 రకాల ప్రసాదాలను నివేదిస్తారు. అందులో 20రకాల అన్న ప్రసాదాలు, 25 రకాల పణ్యారములు ఉంటాయి.
మొదటి గంట తర్వాత
తిరుమల ఆలయంలో ఉదయం మొదటి గంట తర్వాత స్వామివారికి మాత్రాన్నం, ముద్గాన్నం, తింత్రిణీరసాన్నం, దధ్యోదనం, గుడాన్నం, శాకాన్నం, శర్కరాన్నం నివేదిస్తారు. వీటితో పాటు నాలుగు రకాల పణ్యారములు లేదా పిండి వంటలైన లడుకం (లడ్డు), మాషాప్పం (వడ), గుడప్పం (అప్పం), చక్రప్పం (దోశ) నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు.
రెండో గంట తర్వాత రాజభోగం
రెండో గంట అనంతరం మధ్యాహ్న నైవేద్యం లేదా రాజభోగాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. అందులో శుద్ధాన్నం (తెల్ల అన్నం), పులిహోర, గుడాన్నం, దధ్యోదనం, శీరా లేదా శక్కరభాత్ ఉంటాయి.
మూడో గంట తర్వాత శయనభోగం
మూడో గంట తర్వాత రాత్రి నైవేద్యంగా శయనభోగాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. అందులో మరీచ్యాన్నం (మిరియాల అన్నం), చక్రప్పం (దోశ), లడుకం (లడ్డు), మాషాప్పం (వడ), శర్కరాన్నం సమర్పిస్తారు.
సాయంకాల ఆరాధనలో ప్రత్యేక కైంకర్యాలు
సాయంకాల ఆరాధన వేళకు గర్భాలయాన్ని మరోసారి శుభ్రం చేసి శ్రీవారిని తాజా పుష్పాలతో అలంకరిస్తారు. సాయంకాల కైంకర్యాల అనంతరం శయనభోగంలో భాగంగా అర్ధరాత్రి స్వామివారికి 'తిరువీసం'(తెల్లన్నం, గుడాన్నం) అనే ప్రత్యేక నైవేద్యాన్ని సమర్పిస్తారు. ఇక రోజులో చివరిగా నిర్వహించే ఏకాంత సేవలో వెచ్చని పాలు, వివిధ రకాల పండ్ల ముక్కలు, నెయ్యిలో వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ నైవేద్యంగా సమర్పించడం ఆనవాయితీ.
ప్రాచీన సంప్రదాయాలకు ప్రతీక
శ్రీవారి నైవేద్యాలన్నీ ఆలయ సంప్రదాయాలు, ఆగమ విధానాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి. ప్రతి నైవేద్యానికి ప్రత్యేకమైన పేరుతో పాటు తయారీ, పాత్రలు, సమర్పించే వేళలు ఆలయ వైభవాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి.
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