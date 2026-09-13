ఫొటోల్లో కాదు, నిజంగా ఆ రోజుల్లోకి వెళ్దామా! - ట్రెండింగ్లో '1980 చిత్రాలు'!
బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫొటోలు - సెల్ఫోన్లు లేని రోజులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 12:40 PM IST
1980s Memories : 1980 నాటి వింటేజ్ ఫొటోల ట్రెండ్ వైరల్గా మారింది. చాలా మంది ఏఐ సాయంతో అప్పటి ఊహాజనిత చిత్రాలను చూస్తూ మురిసిపోతున్నారు. కానీ, ఓసారి 1980 రోజుల్లోకి నిజంగానే వెళ్లి చూడండి. ఎన్నో జ్ఞాపకాలు, మధురానుబూతులు ఉంటాయి. అందులో కొన్నింటినిప పాటించినా సరే ఎంతో అద్భుతంగా అనిపిస్తాయి.
ఈ పొటో 40 ఏళ్ల నాటిది. నిర్మల్ పట్టణంలో జరిగిన పెళ్లి వేడుకకు హాజరైన వారి పొటో ఇది. అందరూ ఆసక్తిగా వివాహ వేడుకను తిలకిస్తున్న దృశ్యం ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదూ! ఇప్పుడంతా భోజనాల వేళకు వచ్చేసి, అక్షింతలు వేసి వెళ్లిపోతున్నారు కానీ, అప్పట్లో అప్పగింతల వరకు పందిట్లోనే ఉండే వాళ్లం అని గుర్తు చేసుకున్నారు భారతి, వినోద.
ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో వివాహాది కార్యక్రమాలన్నీ 'వచ్చామా, వెళ్లామా!' అన్నట్లుగా సాగుతున్నాయి. చేతిలో సెల్ఫోన్, సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్, ఎప్పుడు తిరిగి వెళ్దామా అనుకుంటున్న ఈ రోజులకన్నా అవి గొప్పవే కదా!
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అవసరం, కోరిక, విలాసాల మధ్య తేడా నేడు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అప్పట్లో అత్యవసరమైన వాటినే ఎంచుకునే వాళ్లు. ఆ రోజులను, ఆ తరం మనుషుల ఆలోచనలను గుర్తుచేసుకుంటే రుణ బాధలు, నెలవారీ ఈఎంఐల బాధ కొంతైనా తగ్గించుకోవచ్చు. పెద్దలను గౌరవించే విషయంలో అప్పటి వాళ్లను ఆదర్శంగా తీసుకోవచ్చు. మనమూ వారిలా ఆలోచించగలిగితే చాలా గౌరవం.
ఆ రోజుల్లో ఇంత సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేకున్నా నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు, కల్తీ లేని పదార్థాలు ఉండేవి. చిన్న గ్రామంలో ఒక్క టీవీ, ఇరుగుపొరుగూ అందరూ అక్కడకికి వెళ్లి ఆసక్తిగా తిలకించేవారు. ఇప్పుడు ఇంట్లో నలుగురుంటే ఒకరికి నచ్చిన కార్యక్రమం మరొకరికి నచ్చట్లేదు! సరికదా ఎవరి ఫోన్లలో వారు బిజీగా ఉంటున్నారు.
రీల్ ఫొటో రియల్ స్టైల్
ఇప్పుడున్నట్లుగా డిజిటల్ ఫొటోలు కాకుండా అప్పడు 36 ఫొటోలు వచ్చే రీల్ మాత్రమే ఉండేది. స్టూడియోల్లో డార్క్ రూమ్లోకి వెళ్లి డెవలప్ చేసే వారు. వారానికోసారి హైదరాబాద్కు వెళ్లి ల్యాబ్లో కడిగించేవాళ్లమని 1981 నుంచి ఫొటోగ్రఫీ రంగంలో ఉన్న ఉత్తూర్వార్ పోశెట్టి గుర్తు చేసుకున్నారు. మనిషి ఎలా ఉండే వారో ఫొటోలోనూ అచ్చు అలానే కనిపించే వారని, ఇప్పటిలా కృత్రిమ మెరుగులు దిద్దక పోయినా పాత ఆల్బమ్లను తిరగేస్తే చెక్కుచెదరని చిత్రాలు ఎన్నో కనిపిస్తాయని పేర్కొన్నారు.
ఆకులు తెచ్చి, విస్తర్లు కుట్టి
ఆ రోజుల్లో జరిగే విందు భోజనాల్లో మోదుగు ఆకులతో తయారు చేసిన విస్తర్లు విరివిగా అందుబాటులో ఉండేవి. ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లలో తినొద్దని ఇప్పుడు వైద్యులు చెబుతుండడంతో ఊళ్లలో స్టీల్ బ్యాంకులను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. చక్కగా ఆకు విస్తార్లలో భోజనం చేసే వారమని, దగ్గర్లో అటవీ ప్రాంతానికి వెళ్లి మోదుగ ఆకులను తెంపి తెచ్చి కుట్టేవాళ్లమని లోకేశ్వరం మండలం రాజురాకు చెందిన నల్ల లసుంబాయి చెప్పారు.
1980 నాటి అలవాట్లు మనకు స్ఫూర్తిదాయకం కావాలి. ప్లాస్టిక్ భూతం కడుపులోకి వెళ్లకుండా నాటి తరం పాటించిన పద్ధతులను ఆచరించాలి.
ఒత్తిడి లేని బాల్యం, అందమైన ప్రపంచం
ఈ రోజుల్లో ఎల్కేజీ పిల్లలు సైతం బండెడు బరువు మోస్తున్నారు. కానీ, అప్పట్లో పలక, బలపం మాత్రమే ఇచ్చేవారు. ఇసుక దిబ్బలు, పిచ్చుక గూళ్లు, కోతి కొమ్మచ్చి ఆటలు. కానీ, ఈతరం ఆటపాటలన్నీ ఫోన్లలోనే! దాంతో కలుగుతున్న అనర్థాలు కోకొల్లలు. తక్కువ పుస్తకాలు, మైదానంలో ఆటలతో బాల్యం ఎంతో హాయిగా గడిచేదని విశ్రాంత తహసీల్దార్ నర్సయ్య గుర్తు చేసుకున్నారు.భద్రంగా బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫొటో
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