ఆఫీస్ పనుల్లో బిజీగా ఉంటున్నారా? - వ్యాయామానికి టైం లేనివారికి 'జోన్ జీరో'!
కూర్చుని చేసే ఉద్యోగాలా? - ఒత్తిడి లేని వర్కవుట్లతో అనారోగ్యానికి చెక్ పెట్టొచ్చంటున్న నిపుణులు!
Published : October 7, 2026 at 3:45 PM IST
Easy Zone Zero Exercises for Busy People : ప్రస్తుతం చాలా మంది ఎక్కువ సమయాన్ని ఆఫీస్ పనులకే కేటాయిస్తున్నారు. గంటల తరబడి కుర్చీకే పరిమితమవుతున్నారు. దీంతో చాలామంది కనీసం ఎక్సర్సైజ్ చేసే సమయం కూడా దొరకట్టేదు. దీనివల్ల శారీరక శ్రమ లోపిస్తుంది. లేనిపోని అనారోగ్యాల బారినపడుతున్నారు. అయితే, ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే 'జోన్ జీరో ఎక్సర్సైజ్'ను అలవాటు చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జిమ్లో కష్టపడకుండా, శరీరంపై ఒత్తిడి పడకుండా చేసే చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజ్లు అని అంటున్నారు. గుండె కొట్టుకునే వేగాన్ని క్రమబద్ధీకరిస్తూ, ఆయాసం లేకుండా సరదాగా ఈ వర్కవుట్లు చేసుకోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
అసలేంటీ 'జోన్ జీరో? : జోన్ జీరో ఎక్సర్సైజ్ అనేది అతి తక్కువ శ్రమ, తీవ్రతతో కూడిన వ్యాయామం. ఇది గుండె కొట్టుకునే వేగాన్ని నియంత్రణలో ఉంచుతుంది. అందుకే, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు, ఏవైనా అనారోగ్య సమస్యల నుంచి అప్పుడప్పుడే కోలుకున్న వారు, కీళ్ల నొప్పులు వేధించే వారు, వర్క్ వర్క్ అంటూ నిరంతరం కుర్చీకే పరిమితమయ్యేవారు ఈ జోన్ జీరో ఎక్సర్సైజ్లతో మంచి ఫలితాన్ని పొందవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల శరీరంపై ఒత్తిడి పడకుండానే ఫిట్గా, చురుగ్గా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంటున్నారు. రోజువారీ ఇంటి పనులు, భోజనం తర్వాత నడక, నెమ్మదిగా నడవడం, వీలైనప్పుడు నిలబడి ఉండడం, తేలికపాటి స్ట్రెచింగ్, ట్విస్టింగ్ ఎక్సర్సైజ్లు వంటివన్నీ జోన్ జీరో ఎక్సర్సైజ్ కిందకే వస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.
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ప్రయోజనాలివీ! : జోన్ జీరో ఎక్సర్సైజ్ల్లో భాగంగా శరీరంపై ఒత్తిడి పడకపోయినా, చెమటోడ్చకపోయినా చక్కటి ఫిట్నెట్ సొంతమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిని క్రమం తప్పకుండా సాధన చేయడం వల్ల ఇటు శారీరకంగా, అటు మానసికంగా పలు ప్రయోజనాలు చేకూరతాయని తెలియజేస్తున్నారు.
- దీర్ఘకాలం పాటు ఈ ఎక్సర్సైజ్ల్ని సాధన చేయడం వల్ల శరీరంలోని అదనపు క్యాలరీలు కరిగి బరువు తగ్గచ్చు.
- భోజనం తర్వాత 10 నిమిషాలు నడవడం వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడచ్చని పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. దీనివల్ల దీర్ఘకాలంలో డయాబెటిస్ ముప్పు తప్పుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- ఉరుకుల, పరుగుల లైఫ్స్టైల్ వల్ల ఒత్తిడి, చిరాకు రావడం సర్వసాధారణం. వీటిని దూరం చేసుకొని మానసిక ప్రశాంతతను చేకూర్చడంలోనూ జోన్ జీరో ఎక్సర్సైజ్లు సహకరిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
- ఎక్కువ సేపు కదలకుండా అలాగే కూర్చోవడం వల్ల కండరాలు, కీళ్లు పట్టేస్తుంటాయి. అదే కాసేపు అటూ ఇటూ తిరగడం, చిన్నచిన్న పనులు చేసుకోవడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగై ఆయా సమస్యల నుంచి విముక్తి పొందవచ్చు.
- జోన్ జీరో ఎక్సర్సైజ్లు ఆకలిని పెంచే అవకాశం కూడా ఉన్నందు వల్ల బద్ధకాన్ని వీడి ఈ సింపుల్ వ్యాయామాలు చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- శరీరంపై ఒత్తిడి పడని ఈ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల గాయాలయ్యే ప్రమాదం కూడా తక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, నిర్భయంగా వీటిని సాధన చేస్తూ ఫిట్నెస్ను సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఎలా మొదలుపెట్టాలి? : జోన్ జీరో వ్యాయామాల్ని ఎలా, ఎప్పుడు మొదలు పెట్టాలన్న సందేహం చాలా మందిలో ఉంటుంది. అయితే, వీటి కోసం ప్రత్యేక సమయమంటూ ఏదీ ఉండదని, రోజువారీ పనుల్లోనే వీటిని భాగం చేసుకోవడం వల్ల ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎలాగంటే, కాఫీ లేదా టీ బ్రేక్ సమయాల్లో స్విఫ్ట్, బెండింగ్ వంటి చిన్నపాటి వ్యాయామాలు చేయడం, దగ్గరి ప్రదేశాలకు నడుస్తునే వెళ్లి రావడం ఇలాంటి అలవాటు చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇవి దీర్ఘకాలంలో శారీరక ఫిట్నెస్ను, మానసిక ప్రశాంతతను, తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. దీంతో శరీరం చురుగ్గా ఉండటంతో పాటు మనసు సంతోషంగా ఉంటుంది.
అయితే, ఈజీగా చేసే ఈ జోన్ జీరో ఎక్సర్సైజ్లు ప్రత్యేక ఫిట్నెస్ అవసరాలున్న వారికి సరిపడక పోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, వారి వ్యక్తిగత అవసరాలు, ఫిట్నెస్ లక్ష్యాల్ని బట్టి నిపుణుల సలహా మేరకు కార్డియో, స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ వంటివి సాధన చేయాలని సూచిస్తున్నారు. అప్పుడే ఆశించిన ఫలితాలు మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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