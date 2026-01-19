పెళ్లి చేసుకునేందుకు - ఏది సరైన వయసు?
- 30 ఏళ్లలోపు పెళ్లి చేసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపని యువతరం - మరీ ఆలస్యంగా చేసుకుంటే సమస్యలు తప్పవంటున్న నిపుణులు
Published : January 19, 2026 at 5:00 PM IST
Common marriage Problems : 'మీ అమ్మాయికి పెళ్లెప్పుడు? అబ్బాయికి సంబంధాలు చూస్తున్నారా? ఏరా, మంచి జాబ్ చేస్తున్నావ్, పప్పన్నం పెట్టడానికి ఆలస్యమెందుకు చేస్తున్నావ్? నేనిప్పుడే పెళ్లి చేసుకోను, కాస్త స్థిరపడ్డాక చూస్తా! సమాజంలో రోజూ వినిపించే ప్రశ్నలివి. మూడు పదుల వయసు వచ్చినా కూడా పెళ్లికి సిద్ధపడట్లేదు నేటితరం! జీవితంలో సెట్ అయిన తర్వాతే పెళ్లి అంటున్నారు నేటి పిల్లలు. ఏ వయసులో తీరాల్సిన ముచ్చట ఆ వయసులో తీరాలంటున్నారు పెద్దలు! మరి, వీరిద్దరిలో ఎవరు కరెక్టు? అసలు యువత పెళ్లికి ఎందుకు విముఖత చూపుతోంది? దీనివల్ల ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి? వంటి అంశాలను ఇక్కడ చూద్దాం.
విముఖత ఎందుకు? :
ఆర్థిక అస్థిరత : ప్రస్తుతం ఉద్యోగం దొరకడం మాత్రమే కాదు, దాన్ని నిలుపుకోవడమూ పెద్ద ఛాలెంజ్గా మారింది. తక్కువ జీతాలు, పెరుగుతున్న జీవన వ్యయాలు, ఈఎంఐలు ఇవన్నీ యువత భవిష్యత్తును అనిశ్చితికి గురిచేస్తున్నాయి. 'నా జీవితాన్నే గడపలేకపోతున్నాను, ఇంకొకరి బాధ్యత ఎలా తీసుకోగలను?' అనే భయం యువతలో పెరుగుతోంది.
కెరీర్కు ప్రాధాన్యం : చదువు, ఉద్యోగం, స్వీయ గుర్తింపుతో జీవితాన్ని నిర్మించుకోవాలంటున్నారు. వివాహం వల్ల కెరీర్ ఆగిపోతుందేమో, కుటుంబ బాధ్యతలు పెరిగి లక్ష్యాలను సాధించలేమనేమో అనే భయం పెరిగిపోయింది.
విఫలమైన వివాహాల ప్రభావం : గొడవలు, కుటుంబ హింస, విడాకులు వంటి సమస్యలు ఇప్పుడు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో వివాహాన్ని ఒక సమస్యల పుట్టగా భావిస్తున్నారు. ఒకరి తప్పు వల్ల మరొకరి జీవితం నాశనం అవుతుండడం చూసి వివాహం అంటేనే ఒకవిధమైన భయం పెరుగుతోంది.
స్వేచ్ఛకు అలవాటు : ఒంటరిగా జీవించడం వల్ల స్వతంత్ర నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చనే అభిప్రాయం బలపడుతోంది. వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఆస్వాదించడానికి కూడా పెళ్లి అడ్డుగా ఉంటుందని నమ్మే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. వివాహం అంటే సర్దుకుపోవాలని, రాజీ పడాల్సి వస్తుందని భావిస్తూ పెళ్లి చేసుకోవడానికి త్వరగా మొగ్గు చూపలేకపోతున్నారు.
మానసిక సమస్యలు : ఆందోళన, డిప్రెషన్, ట్రామా వంటి మానసిక సమస్యలు కూడా యువతలో ఎక్కువవుతున్నాయి. అలాంటి స్థితిలో ఉన్నవారంతా "మానసికంగా స్థిరంగా లేనప్పుడు వివాహం చేసుకోవడం సమంజసం కాదేమో?" అని తమను తాము ప్రశ్నించుకుంటున్నారు.
ఆలస్యమైతే ఏం జరుగుతుంది? :
ఒంటరితనం : వయసు పెరిగే కొద్ది స్నేహాలు తగ్గుతాయి. కుటుంబంతోనూ ఎక్కువగా గడిపేందుకు వీలు పడదు. ఈ పరిస్థితి రాను రానూ మరింత ఇబ్బందిగా మారుతుంది. ఈ క్రమంలో భావోద్వేగ మద్దతు లేకపోవడం వల్ల ఒంటరితనం తీవ్రమవుతుంది.
కుటుంబ ఒత్తిడి, విమర్శలు : "ఇంకెప్పుడు పెళ్లి?" పెళ్లి చేసుకోకుండా ఎంత సంపాదించి ఏం లాభం?' వంటి ప్రశ్నలు మానసికంగా గాయపరుస్తాయి.
రాజీ, పేచీ : 30 ఏళ్ల వయసు దాటిన తర్వాత మంచి జీవిత భాగస్వామి దొరకడం కష్టం. అనేక రకాలుగా రాజీపడాల్సి వస్తుంది. బాగా వయసు మీరిన తరువాత పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల, అమ్మాయి, అబ్బాయిలో స్వతంత్ర భావాలు అధికమై, తమ మాటే నెగ్గాలని పట్టుదల పెరుగుతుంది. సర్దుకుపోయే తత్వం తగ్గిపోతుంది. దాంతో చిన్న చిన్న సమస్యలకే విడాకుల వరకూ వెళ్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
వృద్ధాప్యంలో భద్రతా సమస్యలు : పెళ్లి ఆలస్యమైతే, ఆ ప్రభావం సంతానంపైనా, వారి అలనాపాలనపైనా పడుతుంది. ఈ పరిస్థితి మానసికంగా, శారీరకంగా కుంగదీస్తుంది.
సామాజిక అసమతుల్యత : వివాహాలు తగ్గితే జనాభా నిష్పత్తి మారుతుంది. యువ జనాభా తగ్గుతుంది. వృద్ధుల సంఖ్య పెరుగుతుంది. ఫలితంగా సమాజంపై ప్రభావం పడుతుంది.
ఆరోగ్య సమస్యలు :
- వయసు మీరినా పెళ్లి చేసుకోకపోతే పిల్లలు పుట్టే అవకాశాలు తగ్గుతున్నాయంటున్నారు డాక్టర్లు. వయసు పెరిగే కొద్దీ అమ్మాయిల్లో పెల్విక్ బోన్స్ బలహీనపడి సాధారణ ప్రసవమయ్యే అవకాశాలు తగ్గుతాయట.
- సంతాన సాఫల్యతా తగ్గుతుంది. ఈ క్రమంలో అండాశయాన్ని ఉత్తేజిత పరిచే మందులు వాడాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు 'ఒవేరియన్ హైపర్ సిమ్యులేషన్ సిండ్రోమ్' ఎదురవుతుంది. అది శరీరంలోని మిగిలిన వ్యవస్థల్ని ప్రభావితం చేస్తుందని చెబుతున్నారు. అందుకే సరైన సమయంలో పెళ్లి చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.
