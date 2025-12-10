ఈ ఏడాది గూగుల్లో టూరిస్టులు వెతికిన టాప్ ప్లేసులు ఇవే - మొదటి స్థానంలో ఏముందంటే?
- 'ఇయర్ ఇన్ సెర్చ్ 2025' జాబితా విడుదల చేసిన గూగుల్ - భారతీయులు ఎక్కువగా సెర్చ్ చేసిన ప్రాంతాలు ఇవేనట!
Published : December 10, 2025 at 3:32 PM IST
Year Ender 2025: మరికొన్నిరోజుల్లో 2025 ముగియబోతోంది. ఇయర్ ఎండింగ్ సందర్భంగా గూగుల్ తన "ఇయర్ ఇన్ సెర్చ్ 2025" పేరుతో నివేదిక విడుదల చేసింది. ఇందులో 2025లో భారతీయులు ఎక్కువగా సెర్చ్ చేసిన ప్రాంతాలను లిస్ట్ చేసింది. ఈ జాబితాలో మహాకుంభమేళా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. తర్వాత ఫిలిప్పీన్స్, జార్జియా, మారిషస్, మాల్దీవులతోపాటు దేశీయంగా కశ్మీర్, సోమనాథ్, పాండిచ్చేరి ప్రాంతాలను ఎక్కువ మంది సెర్చ్ చేశారు. ఈ క్రమంలో మనదేశంలో ఆ ట్రెండింగ్ డెస్టినేషన్స్ ప్రత్యేకతలు ఏంటో తెలుసుకుందామా!
మహా కుంభమేళా : 2025లో గూగుల్ 'ట్రెండింగ్ ట్రెండ్స్' జాబితాలో 'మహా కుంభమేళా' అగ్రస్థానంలో ఉంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆధ్యాత్మిక వేడుకగా మహా కుంభమేళాను నిర్వహిస్తారు. సుప్రసిద్ధ క్షేత్రం ప్రయాగ్రాజ్లో 2025 జనవరి 13 నుంచి ఫిబ్రవరి 26 వరకు 45 రోజులపాటు నిర్వహించిన ఈ మహోన్నత కార్యక్రమంలో కోట్లాది మంది భక్తులు పాల్గొన్నారు. ఈ త్రివేణి సంగమంలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించేందుకు సాధారణ ప్రజలతోపాటు సాధువులు, అఘోరీలు, నాగసాధువులు ఎక్కడెక్కడి నుంచో తరలివచ్చారు.
సోమనాథ్ దేవాలయం : తొలి ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగంగా గుజరాత్లోని సోమనాథ్ ఆలయం ప్రసిద్ధి. ఓ వైపున అరేబియన్ మహా సముద్రం, మరో వైపున హిరన్-కపిల-సరస్వతీ నదుల త్రివేణీ సంగమంతో భక్తులను ఆకట్టుకుంటుంది. జ్యోతిర్లింగ స్వరూపుడైన పరమేశ్వరుడు ఇక్కడ సోమనాథుడిగా పార్వతీసమేతుడై భక్తులను అనుగ్రహిస్తాడు. అలాగే, ఆలయ ప్రాంగణంలోనే అన్నపూర్ణాదేవి, వినాయకుడు, హనుమంతుడు తదితర దేవతల ఉప ఆలయాల్ని సందర్శించవచ్చు. 2025లో భారతీయులు సోమనాథ్ దేవాలయ సందర్శనలు, తీర్థయాత్ర మార్గాలు, గుజరాత్ తీర ప్రాంతంలో మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాల గురించి సమాచారం కోసం వెతికినట్లు గూగుల్ తెలిపింది.
పాండిచ్చేరి : ఫ్రెంచ్ సామ్రాజ్యవాద పాలన నాటి ముద్రలు, ఆధ్యాత్మికత, ప్రకృతి సహజ సౌందర్యానికి పాండిచ్చేరి ప్రసిద్ధి చెందింది. అందుకే, వారాంతపు విహారయాత్రలకు ట్రెండింగ్ డెస్టినేషన్గా పాండిచ్చేరి మారింది. అలాగే, ఫ్రెంచ్ నిర్మాణ శైలిలో నిర్మించిన భవనాలు, విశాలమైన బౌలేవార్డ్లు, అందమైన వీధులు ఐరోపాలో ఉన్న అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. ఇక్కడ అరబిందో ఆశ్రమం, యూనివర్సల్ సిటీగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆరోవిల్లే ప్రసిద్ది చెందింది. అంతేకాకుండా, ప్రొమెనేడ్ బీచ్, ప్యారడైజ్ బీచ్, సెరెనిటీ బీచ్ వంటివి పర్యాటకులకు విశ్రాంతిని, సాహస క్రీడలను అందిస్తాయి. ఇది తీర ప్రాంతం కావడంతో వాతావరణం కూడా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. 2025లో ఆరోవిల్లే, కేఫ్లు, బీచ్లు, బోటిక్ స్టేల కోసం ఎక్కువగా సెర్చ్ చేశారట.
కశ్మీర్ : అద్భుతమైన ప్రకృతి సౌందర్యం, మంచుతో కప్పబడిన పర్వతాలు, అందమైన లోయలు, సరస్సులు, పచ్చని పచ్చిక బయళ్లు, చినార్ చెట్లు, ప్రశాంతమైన వాతావరణం కారణంగా కశ్మీర్ను 'భూలోక స్వర్గం' అని పిలుస్తారు. శ్రీనగర్లోని దాల్ సరస్సు, పిర్ పంజల్ శ్రేణిలోని హిల్ స్టేషన్, పహల్గామ్లోని దట్టమైన పైన్ అడవులు, పచ్చని మైదానాలు, హైకింగ్ (ప్రకృతిలో నడవడం), క్యాంపింగ్ (బయట గుడారంలో ఉండటం) వంటి వాటికి అనువైన ప్రదేశం. అంతేకాకుండా, శంకరాచార్య ఆలయం, హజ్రత్బాల్ మందిరం వంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలను కూడా ఇక్కడ సందర్శించవచ్చు. 2025లో పహల్గామ్ దాడి అనంతరం అక్కడ పర్యాటకం క్షీణించిందని భావించినప్పటికీ ఈ ప్రాంతం గూగుల్ సెర్చ్ జాబితాలో ప్రముఖ స్థానంలో నిలిచింది. కశ్మీర్ ప్రకృతి అందాలు, సంస్కృతి, ఆతిథ్యం పట్ల భారతీయులకు ఉన్న ఆకర్షణను ప్రతిబింబించాయి.
