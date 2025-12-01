చలికాలంలో సన్స్క్రీన్ మానేస్తున్నారా? - నిపుణుల కీలక సూచనలివే!
- వింటర్లో చర్మ ఆరోగ్యంపై పలు అపోహలు - తొలగించుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
Published : December 1, 2025 at 3:41 PM IST
Skin Care Myths in Winter : చలికాలంలో చర్మం పగలొద్దంటే హెవీ క్రీములు రాయాలనుకుంటారు కొందరు. ఎలాగూ చల్లగానే ఉంది కదా.. ఎస్పీఎఫ్తో పనేంటి? అంటారు ఇంకొందరు. వేడినీళ్లతో స్నానం చేస్తేనే చర్మం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అనుకుంటారు మరికొందరు. ఇలా ఎన్నెన్నో అనుకుంటూ.. ఏవేవో పాటిస్తూ ఉంటారు. అయితే.. వాటిలో చాలావరకూ అపోహలే అంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఎప్పుడైనా ఒకే క్రీమ్ : ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయే కొద్దీ వాతావరణంలో తేమ తగ్గిపోతుంది. అందుకే చలికాలంలో చర్మం పొడిబారడం, దురద లాంటి సమస్యలు ఇబ్బంది పెడుతుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటప్పుడు తేమను అందించడమే కాకుండా, చర్మ రక్షణ పొరకి ఆరోగ్యాన్ని కూడా ఇవ్వాలంటున్నారు. అందుకే సెరమైడ్స్, షియా బటర్, హైలురోనిక్ యాసిలున్న ప్రొడక్ట్స్కు ప్రాధాన్యమివ్వాలని చెబుతున్నారు. పెదాలకీ విటమిన్ ఇ, షియాబటర్ వంటివి ఉన్న లిప్బామ్ వాడితే మేలని సూచిస్తున్నారు. సెరామైడ్ క్రీమ్ చర్మానికి తేమను అందిస్తుందని, ఇది పొడి చర్మంపై ఉపయోగించడానికి అనుకూలంగా ఉంటుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
జిడ్డు చర్మమైనా : జిడ్డు చర్మం ఉన్నవారి ముఖం చలికాలంలో జిడ్డుగా కనిపించడమనేది పెద్దగా ఉండదు. దీనివల్ల పదే పదే ముఖాన్ని కడగాల్సిన పని ఉండదని, చర్మ పొడిబారడం అనేదే కూడా ఉండదని, దీంతో మాయిశ్చరైజర్తో పనిలేదని భావిస్తారు. కానీ.. ఏ చర్మం వారికైనా రక్షణ అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. చర్మంలో తేమ తగ్గడమనేది లోతుగా కణాల నుంచీ మొదలవుతుందని, అది అందరికీ త్వరగా బయటపడదని చెబుతున్నారు. దీన్నే 'మైక్రో డ్యామేజింగ్' అని అంటున్నారు. కాబట్టే వీళ్లలో వైట్హెడ్స్, దద్దుర్లు వంటివి రావొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. వాటి నుంచి తప్పించుకోవాలంటే మాయిశ్చరైజర్ తప్పకుండా రాసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. కాకపోతే జిడ్డును పెంచని రకాలను ఎంచుకుంటే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.
ఎస్పీఎఫ్ ఎందుకు? : యూవీ కిరణాల ప్రభావం కేవలం వేసవికే పరిమితం కాదు. ఏడాది పొడవునా ఉంటుంది. చలిగా ఉంది, సన్స్క్రీన్ అనవసరం అని పక్కన పెడితే పిగ్మెంటేషన్, ముడతలు, వృద్ధాప్యఛాయల బారిన పడాల్సి వస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, కాలమేదైనా దీన్ని రాయడం తప్పనిసరంటున్నారు. వాతావరణం లేదా సీజన్ ఏదైనా, ప్రతిరోజూ సన్స్క్రీన్ అప్లై చేయడం తప్పనిసరి అని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.
వేడి నీటి స్నానాలు : చలివేళ వేడినీళ్లుతో స్నానం చేస్తే కలిగే హాయే వేరు. ఓ పట్టాన స్నానం ముగించాలని అనిపించదు. ఇది మనకి మేలు చేస్తోందని భావిస్తాం. కానీ, చర్మంలో సహజ నూనెల్ని తొలగిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా, చర్మం పొడిబారడం, దురద, ఎర్రబడటం వంటి సమస్యల బారిన పడతామని హెచ్చరిస్తున్నారు. అప్పుడే చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు.
కురులకు నూనె అవసరం లేదు : చుండ్రు వస్తుంది తలకి నూనె పెట్టొద్దు, జిడ్డు పట్టదు తలస్నానాలు వాయిదా వేయొచ్చని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ చలి ప్రభావం కురులమీదా పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టే, నిర్జీవంగా తయారవుతాయని చెబుతున్నారు. అలాగే చివర్లు చిట్లుతాయి, కురులు రాలటానికీ కారణమవుతాయని తెలియజేస్తున్నారు. అందుకే నూనె రాయడం, వారానికి రెండుసార్లు తలస్నానం తప్పనిసరిగా చేయాలని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో చలికాలం చర్మ అవసరాలు మారతాయంతే! వాటిని గమనించుకుని తగ్గట్టుగా మార్పులు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. శీతాకాలంలో కూడా జుట్టు పొడిగా మారుతుందని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. నూనె లేదా కండిషనర్తో తేమగా ఉంచడం వల్ల అది రక్షించబడుతుందని తెలిపింది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
మీ పిల్లలకు మంచి వ్యక్తిత్వం కావాలా? - ఈ అలవాట్లే పునాదులట!
చలికాలంలో అనారోగ్యం - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు!