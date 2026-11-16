చలికాలంలో చర్మం పొడిబారకూడదంటే "ఈ తప్పులు" చేయకూడదట! - అవేంటంటే!
Winter Skin Care Tips: చలికాలంలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఎదురయ్యే సమస్య చర్మం పొడిబారడం - ఈ క్రమంలోనే పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణుల సూచన!
Published : November 16, 2026 at 2:54 PM IST
చలికాలంలో ఆరోగ్యాన్ని మాత్రమే కాదు అందాన్ని కాపాడుకోవటం కూడా పెద్ద టాస్క్. ఎందుకంటే ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా, చక్కటి ఆహార నియమాలు పాటించినా చర్మం పొడిబారిపోవడంతో పాటు ఇతర చర్మ సమస్యలు సైతం తలెత్తుతుంటాయి. దీనివల్ల స్కిన్ పాలిపోయినట్టుగా ఉంటుంది. ఫలితంగా బయటికి వెళ్లాలంటేనే ఇబ్బందిగా ఫీలవుతుంటారు. అయితే ఈ సమస్యలన్నింటికీ మనకు తెలియకుండా చేసే కొన్ని పొరపాట్లే కారణం అంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. ముఖ్యంగా ముఖాన్ని శుభ్రం చేసుకునే క్రమంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
వాటి బదులు ఇవి: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో వివిధ రకాల ఫేస్వాష్లు, బాడీవాష్లు విపరీతంగా లభిస్తున్నాయి. మెజార్టీ పీపుల్ వీటిని ఉపయోగిస్తున్నారు. నార్మల్ వాటితో పాటు ఫోమ్ ఆధారిత వాష్లూ దొరుకుతున్నాయి. అయితే ఇలాంటివి(ఫోమ్) చలికాలంలో ఉపయోగించడం వల్ల చర్మం మరింత పొడిబారిపోతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. అందుకే ఫోమ్కి బదులు జెంటిల్, క్రీమ్ తరహా క్లెన్సర్లు వంటివి ఉపయోగిస్తే స్కిన్ను తేమగా, మృదువుగా ఉంచుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
ఈ విషయంలో జాగ్రత్త తప్పనిసరి: చలికాలం అనే కాదు, సమయంతో పనిలేకుండా చాలా మంది పదే పదే ముఖం కడుక్కుంటారు. ఈ క్రమంలోనే కొంతమంది "డబుల్ క్లెన్సింగ్" పద్ధతిని పాటిస్తుంటారు. అంటే, ఒకే సమయంలో రెండుసార్లు ముఖం శుభ్రం చేసుకోవడం. ఇందులో భాగంగానే తొలుత చర్మంపై ఉన్న జిడ్డును తొలగించుకోవడానికి ఆయిల్ ఆధారిత క్లెన్సర్తో ముఖం కడుక్కోవడం, ఆపై నీటి ఆధారిత క్లెన్సర్తో చర్మంపై ఉండే చెమట, ఇతర మలినాలను తొలగించడం. అయితే దీనివల్ల చర్మం మరింతగా పొడిబారిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. అయితే తమ చర్మతత్వాన్ని బట్టి సరైన ఫేస్వాష్ని ఎంచుకొని, నిపుణుల సలహా మేరకు నిర్ణీత వ్యవధుల్లో ముఖాన్ని శుభ్రం చేసుకోవడం అన్ని విధాలా ఉత్తమం అని సూచిస్తున్నారు.
'అతి' అనర్థమే!: ముఖంపై పేరుకున్న మృతకణాలను తొలగించుకునే క్రమంలో ‘ఎక్స్ఫోలియేషన్’ ప్రక్రియను పాటించడం మనకు తెలిసిందే. అయితే ముఖం మరింత మృదువుగా మారాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ పద్ధతిని ఎక్కువసార్లు పాటించినా చర్మ ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. మరీ ముఖ్యంగా చలికాలంలో ఈ ప్రక్రియ మితిమీరితే మృతకణాలు తొలగిపోవడం మాటేమో గానీ, చర్మం మరింతగా పొడిబారిపోతుందంటున్నారు.
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- ముఖం క్లీన్ చేసుకోవడానికి వేడి నీళ్లు కాకుండా, చల్లటి నీళ్లు, గోరువెచ్చటి నీళ్లు వాడితే చర్మం పొడిబారిపోకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని చెబుతున్నారు.
- మేకప్ను తొలగించుకోవడానికి మిసెల్లార్ వాటర్ని ఉపయోగించడం మనకు తెలిసిందే. అయితే చలికాలంలో రోజుకొక్కసారైనా వీటితో ముఖాన్ని శుభ్రం చేసుకోవడం వల్ల చర్మం పొడిబారకుండానే పూర్తిగా శుభ్రపడుతుందంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఉదయం లేవగానే, జిమ్ నుంచి వచ్చాక, ఇలా పలు సందర్భాల్లో చర్మం అలసటను దూరం చేసి ముఖాన్ని మెరిపిస్తుంది అని సూచిస్తున్నారు.
- చలికాలంలో చర్మం పొడిబారకుండా ఉండాలంటే, తేమ చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఇది చర్మం తేమను కోల్పోకుండా నివారిస్తుందంటున్నారు. చర్మాన్ని మృదువుగా కూడా మారుస్తుందని.. ఇంకా పొడి వాతావరణంలో చర్మాన్ని హైడ్రేట్గా ఉంచుతుందంటున్నారు. అయితే మార్కెట్లో లభించే ఏదో ఒకటి కాకుండా, తేమను లాక్ చేసే క్రీమ్ను ఎంచుకోవాలంటున్నారు.
- చలికాలం అనగానే సూర్యుడి ప్రభావం తక్కువ అనుకుంటారు అందరూ! కానీ చర్మం విషయంలో ఆ ఎఫెక్ట్ తక్కువేం కాదంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, స్కిన్ డ్యామేజ్ నుంచి బయటపడేందుకు తప్పనిసరిగా సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేసుకోవాలంటున్నారు. ఎండ ఎక్కువగా తగిలే మొహం, మెడ, చేతులు, పాదాలకు సన్ స్క్రీన్ రాసుకోవాలంటున్నారు. ఇది హానికరమైన UV కిరణాల నుంచి చర్మాన్ని రక్షించడంలో ప్రభావవంతంగా పని చేస్తుందంటున్నారు.
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