చలికాలంలో జుట్టు రాలుతోందా? - నిపుణులు సూచిస్తున్న జాగ్రత్తలివే!
ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే - శీతాకాలం జుట్టు ఊడకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చంటున్న నిపుణులు!
Published : January 16, 2026 at 3:50 PM IST
Hair Care Tips in Winter : శీతాకాలంలో ఉండే చల్లగాలుల వల్ల కేవలం శరీరంలోనే కాదు, శిరోజాల్లో కూడా తేమ శాతం బాగా తగ్గిపోతుంది. ఫలితంగా, జుట్టంతా అట్టకట్టినట్లు పొడిగా మారిపోతుంది. అంతేకాకుండా, కుదుళ్లు బలహీనపడి జుట్టు రాలిపోయే సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి, చలి బారి నుంచి జుట్టును కూడా సంరక్షించుకుంటూ, కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
తరచూ తలస్నానం వద్దు : కొంతమంది ఏ సీజన్లో అయినా రోజూ తలస్నానం చేస్తుంటారు. ఇంకొందరు, వారానికి మూడు లేదా నాలుగుసార్లు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ క్రమంలో చలికాలంలో తలస్నానం మరీ ఎక్కువగా లేదా తక్కువగా కాకుండా వారానికి రెండుసార్లు చేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, తలస్నానానికి ఉపయోగించే షాంపూ కూడా జుట్టుకు సరిపడినదై ఉండాలి. వారంలో తలస్నానం ఎన్నిసార్లు చేయాలి అనేది జుట్టు రకం, ఆకృతిని బట్టి ఉంటుందని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.
కండిషనింగ్ కూడా : తలస్నానానికి ముందు జుట్టుకు ప్రీవాష్ కండిషనర్స్ (కండిషనర్) తప్పకుండా అప్లై చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కుదుళ్లు దృఢంగా ఉంటాయి. అలాగే, షాంపూలో ఉండే రసాయనాల ప్రభావం కూడా జుట్టుపై అంతగా ఉండదు.
చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా ఉండాలా? - ఆహారం విషయంలో ఈ పొరపాట్లు వద్దంటున్న నిపుణులు!
అతి వేడి వద్దు : చలికాలంలో వాతావరణం చల్లగా ఉండి, వేడినీటితో స్నానం చేయాలనిపించడం సర్వసాధారణం. అయితే, స్నానానికి బాగా వేడిగా ఉన్న నీళ్లను ఉపయోగించకూడదంటున్నారు నిపుణులు. గోరువెచ్చని నీటిని ఉపయోగించాలట. దీంతో కుదుళ్లు బాగా శుభ్రపడి రక్తప్రసరణ బాగా జరుగుతుందని, దీంతో జుట్టు రాలడం కూడా తగ్గుముఖం పడుతుంది. ఎక్కువ వేడిగా ఉన్న నీటిని ఉపయోగిస్తే చర్మం, జుట్టులోని సహజనూనెల శాతం తగ్గిపోయి పొడిగా, నిర్జీవంగా మారిపోతాయి.
డ్రయర్స్ వద్దు! : శిరోజాలకు సంబంధించి ఎక్కువ వేడిని ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులు కూడా వాడకపోవడం ఉత్తమం. అంటే, తలను ఆరబెట్టుకోవడానికి డ్రయర్స్, బ్లోయర్స్, స్ట్రయిటనర్స్, కర్లర్స్ వంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను వాడకం కూడా వీలైనంత తగ్గించుకోవాలి. టవల్తో తుడుచుకుని ఆరబెట్టుకునే విధానానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. అలాగే, కండిషనర్ పెట్టుకున్న తర్వాత వేడి నీళ్లలో ముంచిన టవల్ను తలకు చుట్టుకున్నా కుదుళ్లకు మంచి పోషణ అంది బలం చేకూరుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో హెయిర్ డ్రైయర్ లేకుండా జుట్టును ఆరబెట్టుకోవడం వల్ల జుట్టు ఉపరితలాలు బాగా రక్షించబడతాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
నూనె కూడా : ఈ కాలంలో శిరోజాలకు ఎంత తరచుగా నూనె పెడితే అంత మేలు. ఇది జుట్టులోని తేమ శాతం ఎక్కువ సమయం నిలిచి ఉండటానికి బాగా ఉపకరిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, తల దువ్వుకోవడానికి ఉపయోగించే దువ్వెన కూడా సరైనది ఎంపిక చేసుకోవాలి. పళ్లు కాస్త దూరంగా, వెడల్పుగా ఉన్నవైతే మేలు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
చలికాలంలో మొక్కలు ఆరోగ్యంగా ఉండి ఏపుగా పెరగాలా? - ఈ టిప్స్ మేలు చేస్తాయట!
విటమిన్ 'సి'తో అందంగా ఉంటారట! - సౌందర్య లేపనాల కన్నా ఇదే మేలంటున్న నిపుణులు!!