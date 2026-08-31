పిల్లలను బలవంతం చేస్తున్నారా? - జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు!
పేరెంట్స్ పిల్లలను ఎలా డీల్ చేయాలి - నిపుణుల సూచనలివీ!
Published : August 31, 2026 at 5:14 PM IST
Why Parents Should not Force their Choices on Children : పిల్లలు వివిధ అంశాల్లో ప్రావీణ్యం సంపాదించాలన్న ఆతృత పేరెంట్స్లో ఉంటుంది. ఈ అత్యుత్యాహంతోనే వారి ఇష్టాయిష్టాల్ని ప్రోత్సహించకుండా, తమకు నచ్చిందే చేయాలంటూ వాళ్లను బలవంత పెడుతుంటారు. అయితే, ఇలాంటి ప్రవర్తన పిల్లల మనసుపై నెగెటివ్ ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, బలవంతం చేయడం కంటే, వారికి ఆసక్తి ఉన్న అంశాల్లో ప్రోత్సహిస్తేనే, వ్యక్తిగతంగా, కెరీర్ పరంగా వారు ఉన్నతి సాధించగలరని పేర్కొంటున్నారు.
చదువు విషయంలో ఒత్తిడి : పిల్లలు బాగా చదువుకొని ప్రయోజకులు అయితే ఫస్ట్ సంతోషపడేది పేరెంట్స్! అయితే, వారు నిరంతరం చదువుతూ ఉండడం వల్లే ఇది సాధ్యపడుతుందన్న ఆలోచనలో కొంతమంది తల్లిదండ్రులు ఉంటారు. అందుకే, పదేపదే 'చదువు, చదువు' అంటూ వారిపై ఒత్తిడి తీసుకువస్తుంటారు. అయితే, చదువు విషయంలో ఇలా పిల్లల్ని బలవంతం పెట్టడం వల్ల అది వారి మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా, చదవాలన్న ఆసక్తి కూడా క్రమంగా తగ్గుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
అందుకే పిల్లలు చదువులో మెరుగ్గా ఉండాలంటే, వారికో చక్కని ప్రణాళిక రూపొందించాలి. అందులో వారికి నచ్చిన అలవాట్లు/హాబీలకు కూడా తగిన సమయం కేటాయించేలా శ్రద్ధ చూపాలి. అప్పుడే వారు శారీరకంగా, మానసికంగా ఉత్సాహంగా ఉండగలుగుతారు. చదువుపై ఆసక్తి పెంచుకోగలుగుతారు. ఇక పిల్లల్లో పుస్తకాలు చదివే ఆసక్తిని పెంచాలంటే, చిన్న వయసు నుంచే ఆ అలవాటు చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అది కూడా మీరు చదువుతూ, వారికి చెప్పడం వల్ల పిల్లలకు పుస్తకాల విలువ తెలుస్తుందని చెబుతున్నారు.
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నచ్చినా, నచ్చకపోయినా అదే చేయాలి : పిల్లల విషయంలో ఈ మొండి పట్టుదలే వద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వారికి ఇష్టమా? కాదా? అన్నది తెలుసుకోకుండా, 'నువ్వు డాక్టర్/ఐఏఎస్ అవ్వాలి', 'సంగీతం నేర్చుకుంటే నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది' అంటూ తమ ఇష్టాయిష్టాల్ని పిల్లలపై రుద్దాలని కొంతమంది పేరెంట్స్ చూస్తుంటారు. ఇలా మీ బలవంతం వల్ల నచ్చని రంగాన్ని ఎంచుకుంటే వారు అందులో రాణించలేరు. అటు తమకు నచ్చిన అంశంపైనా దృష్టి పెట్టే అవకాశం కోల్పోతారు. దీనివల్ల వారి భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మీ ఇష్టాయిష్టాలను పక్కన పెట్టి, చిన్నారులకు ఏ అంశంపై ఆసక్తి ఉందో ముందుగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. అది మీకు నచ్చకపోయినా నిరుత్సాహపరచకుండా, వారిని ప్రోత్సహించే ప్రయత్నం చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా తప్పకుండా వారు అందులో రాణించగలుగుతారని చెబుతున్నారు. ఇలా నచ్చిన రంగాన్ని ఎంచుకొని విజయం సాధించిన వారి స్ఫూర్తి గాథలు చాలానే ఉన్నాయి.
ఆ పొరపాటు వద్దు! : ఇంటికి ఎవరైనా బంధువులు వచ్చినప్పుడు చాలామంది తల్లిదండ్రులు పిల్లన్ని వారికి తోడుగా ఉండమని చెబుతుంటారు. ఇంకా వాళ్ల పనుల్లో బిజీ అవుతారు. ఇంకొందరైతే అక్కడితో ఆగకుండా, బలవంతంగా వారికి షేక్హ్యాండ్ ఇవ్వమనడం, ముద్దు పెట్టమనడం, వారు పిల్లలకు పెట్టేంత చొరవనివ్వడం వంటివి చేస్తుంటారు. వాస్తవానికి, వీటిపై పిల్లలకు అంత ఆసక్తి చూపరు. అయినా, పిల్లలను బలవంతం చేయడం వల్ల అవతలి వారు వారిపై అసభ్యంగా ప్రవర్తించేందుకు, లైంగిక వేధింపులకు గురి చేసేందుకు మీకు మీరే అవకాశం కల్పించినట్లవుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, ఇలాంటి ప్రోత్సహించకూడదని అంటున్నారు. అలాగే, పిల్లలు వాళ్లతో దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, ఓ కన్నేసి ఉంచడం మంచిది.
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