కొత్త లైఫ్స్టైల్ ఫుడ్ 'సౌర్డో బ్రెడ్' - ఎందుకంత స్పెషల్?
సాధారణ బ్రెడ్కు, ట్రెండింగ్ 'సౌర్డో' బ్రెడ్కు ఉన్న తేడా ఏంటి?
Published : September 29, 2026 at 5:35 PM IST
Sourdough Bread Benefits : ఆధునిక జీవనశైలిలో ఆహారపు అలవాట్లు వేగంగా మారిపోతున్నాయి. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి కోరుకునేవారు, ఫిట్నెస్ ప్రేమికులు ఉదయాన్నే బ్రెడ్ టోస్ట్, సాండ్విచ్లను అల్పాహారంగా తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పటి వరకు మిల్క్, బ్రౌన్ బ్రెడ్, మల్టీ గ్రెయిన్ బ్రెడ్లే అందరికీ తెలుసు. మైదాతో చేసిన బ్రెడ్ ఆరోగ్యానికి మంచిది కాకపోవడంతో, దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్రెండ్ అవుతున్నదే సౌర్డో బ్రెడ్. సాధారణంగా బ్రెడ్లను కృత్రిమ ఈస్ట్ను ఉపయోగించి 2-3 గంటల వ్యవధిలో తయారుచేస్తారు. అయితే, సౌర్డోను ఏళ్ల నాటి ప్రాచీన పద్ధతిలో కొన్ని రోజుల పాటు సహజసిద్ధంగా పులియబెట్టి చేయడం, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలూ ఉండటంతో ఇప్పుడిది లైఫ్స్టైల్ ఫుడ్గా మారిపోయింది.
ఈ బ్రెడ్ ఇప్పుడు నయా ట్రెండ్ : గోధుమ పిండిని నీటితో కలిపి గాలిలోని సహజసిద్ధ బ్యాక్టీరియా, ఈస్ట్తో పులిసేలా చేస్తారు. దీన్నే స్టార్టర్ అంటారు. దీనికి కొన్ని రోజుల పాటు కొత్త పిండి, ఉప్పు, నీటిని కలుపుతూ సాగే గుణం వచ్చే దాకా ఫెర్మెంటేషన్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత కావాల్సిన ఆకారంలో మలిచి ఫ్రిజ్లో కొన్ని గంటల పాటు పెడతారు. అనంతరం దాన్ని 230 డిగ్రీల సెల్సియస్ వద్ద ఒవెన్లో వేడి చేస్తారు. ఈ సహజసిద్ధమైన ప్రక్రియతోనే సౌర్డో బ్రెడ్కు ప్రత్యేక రుచి, వాసన వస్తుంది. ఇది సాధారణ బ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంటుంది.
డైట్గా : సౌర్డో బ్రెడ్కు ఆలివ్ ఆయిల్, టమోటా ముక్కలు, వెల్లుల్లి చేర్చి బ్రుషెట్టాలా, అవకాడో పేస్టు రాసి టోస్ట్గా తింటున్నారు. అలాగే వెన్న, చీజ్, సూప్తో సాండ్విచ్గానూ తీసుకుంటున్నారు. ఈ బ్రెడ్లలో గోధుమ, మల్టీగ్రెయిన్, సీడెడ్, ఆలివ్, వాల్నట్, క్రాన్బెర్రీతో తయారు చేసిన రకాలు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. ఈ బ్రెడ్ 400-500 గ్రాముల ధర రూ. 150-400 మధ్య ఉంటుంది.
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ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు :
- సాధారణ బ్రెడ్తో పోలిస్తే అది సులభంగా జీర్ణం అవుతుంది.
- సహజసిద్ధంగా ఎక్కువ రోజులు పిండిని పులియబెట్టడంతో గ్లూటెన్ గుణాలు విచ్ఛిన్నమవుతాయి. దీని గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ (GI) చాలా తక్కువ.
- ఇది తిన్న తర్వాత రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగవు. కాబట్టి, మధుమేహం ఉన్నవారికి సౌర్డో మంచి ఎంపిక.
- దీన్ని పులియబెట్టే ప్రక్రియలో పిండిలోని ఫైటిక్ యాసిడ్ నశిస్తుంది. దీనివల్ల శరీరం జింక్, మెగ్నీషియం, ఐరన్ లాంటి ఖనిజాలను సులభంగా గ్రహిస్తుంది.
- ఈ బ్రెడ్లోని మంచి బ్యాక్టీరియా జీర్ణాశయం, పేగు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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