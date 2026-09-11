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ఆకలి వేస్తే 'కోపం' ఎందుకు వస్తుందో తెలుసా? - పరిశోధనలు ఏం చెబుతున్నాయంటే?

వెంటనే తినలేకపోతే ఏం చేయాలి? - ఆకలి చిరాకుగా మారకుండా కొన్ని టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Hungry Make You Irritable
ఆకలి (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 11, 2026 at 5:50 PM IST

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Why Does Hungry Make You Irritable : కడుపు నకనకలాడుతున్నప్పుడు మనసులో చిరాకుగా అనిపిస్తుంటుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలు వస్తుంటాయి. ఈ అనుభవాన్ని 'హ్యాంగ్రీ(ఆకలి కోపం)' అని పిలుస్తారు. ఇంతకీ ఆకలేసినప్పుడు చిరాకుగా/కోపంగా ఎందుకు అనిపిస్తుంది? అందుకు గల ముఖ్య కారణాలేంటి? అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయి? ఆకలి చిరాకుగా మారకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఆకలేసినప్పుడు చిరాకుగా ఎందుకు అనిపిస్తుందో తెలుసుకోవడానికి మనస్తత్వ వేత్తలు పలు అధ్యయనాలు చేశారు. ఆకలి వంటి శారీరక స్థితులు మనలోని భావోద్వేగాల్ని, ఆలోచనా విధానాన్ని బాగా ప్రభావితం చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. నాడీ వ్యవస్థ, హార్మోన్ల వంటి అనేక శారీరక వ్యవస్థలపై ఆకలి ప్రభావం చూపుతుందని కనుగొన్నారు. ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు మన శరీరం ఒత్తిడితో సంబంధం కలిగిన కార్టిసాల్, అడ్రినలిన్ సహా అనేక హార్మోన్లను రిలీజ్ చేస్తుంది. అవి కలిగించే అనుభూతి కారణంగా, బాగా ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు, మనం మరింత ఉద్రిక్తంగా, అసౌకర్యంగా తయారవుతామని గుర్తించారు నిపుణులు.

ఇదొక్కటే కారణమా?

  • చిరాకు కేవలం ఆకలి కలిగినప్పుడే వస్తుందా? లేక ఇంకా ఏమైనా కారణం ఉందా? అనే దానిపై అమెరికాలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నార్త్ కరోలినా క్రిస్టెన్ లిండ్​క్విస్ట్ తదితర మనస్తత్వవేత్తలు అధ్యయనం చేశారు. మనచుట్టూ ఉండే ప్రతికూల పరిస్థితులు సైతం ఆకలి కోపానికి దారితీస్తాయని గుర్తించారు.
  • మనస్తత్వ శాస్త్రంలో 'అఫెక్ట్- యాజ్-ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ' అని పిలిచే సిద్ధాంతం ప్రకారం, మనం ప్రపంచాన్ని చూసే విధానాన్ని మానసిక స్థితి తాత్కాలికంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ప్రజలు తమ అంతర్గత భావాలపై చురుగ్గా దృష్టి పెట్టకుండా-ఎదుటి వ్యక్తుల అమర్యాదకరమైన వ్యాఖ్యలకు ప్రభావితం అయినపుడు ఆకలి కోపం(హ్యాంగ్రీ) రావొచ్చని చెబుతున్నారు.

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ప్రతికూలతల ప్రభావం ఎంత?

మనం సానుకూల లేదా తటస్థ పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు 'హ్యాంగ్రీ బయాస్'(ఆకలి కోపం వల్ల కలిగే పక్షపాతం) ఏర్పడదని తేల్చారు. ప్రతికూల ఉద్దీపనలు లేదా పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు మాత్రమే ఆకలికి ప్రాముఖ్యత వస్తుందని కొందరు విద్యార్థులపై జరిపిన పరిశోధనల్లో అధ్యయనకర్తలు కనుగొన్నారు. ఎందుకంటే ఆకలి సహజంగానే అప్రియమైన భావాలను కలగజేస్తుంది. వాటికి కారణం చుట్టూ ఉన్న ప్రతికూల విషయాలే అని పొరపాటుగా భావించే అవకాశం ఎక్కువ. ఉదాహరణకు మీరు అప్పటికే బాగా ఆకలితో ఉన్నారు. సరిగ్గా అప్పుడే ఓ వ్యక్తి రోడ్డుపై మిమ్మల్ని అడ్డగిస్తే, అతనే మీకు కోపం తెప్పించాడు అనుకుంటారు. ఇది చాలా యాదృచ్ఛికంగా జరిగిపోతుంది. తాము అలా ఆపాదించుకున్నామన్న విషయాన్ని కూడా ప్రజలు గ్రహించరు.

ఎలా నివారించొచ్చు?

  • ఆకలి తీవ్రమైన చిరాకుగా మారకుండా నిరోధించడానికి 3 చిట్కాలు సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
  • నెమ్మదిగా విడుదలయ్యే పోషకాలతో నిండిన ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. ఇవి మనల్ని సంతృప్తిగా ఉంచి, ఆకలి చిరాకుకు లొంగకుండా చేస్తాయి.
  • ఆకలిపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టాలి. బాగా ఆకలి వేసే వరకు మనం ఆకలితో ఉన్నామనే విష యాన్ని కూడా కొన్నిసార్లు గమనించలేకపోవచ్చు. అందుకే ఆకలి, ఇతర శారీరక సంకేతాల్ని సునిశితంగా గమనిస్తుండాలి.
  • ఎక్కువ సేపు శక్తిని అందించడానికి ప్రొటీన్​తో నిండిన టిఫెన్ లేదా మధ్యాహ్న భోజనం తినాలి. ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్స్​ను దగ్గర ఉంచుకోవాలి. క్రమం తప్పకుండా తినడం కోసం మనకు మనమే రిమైండర్లను పెట్టుకోవాలి.
  • వీటితో పాటు దీర్ఘకాలిక డైటింగ్, మధుమేహం, ఆహార సంబంధిత రుగ్మతల వంటి పరిస్థితుల్లో ఆకలికోపం మరింత పెరగొచ్చు. దాన్ని నివారించాలంటే క్రమం తప్పని ఆహార నియమాలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

వెంటనే తినలేకపోతే ఏం చేయాలి?

ఏ పనిలోనో నిమగ్నమై, లేదా ట్రాఫిక్​లో చిక్కుకుపోయి టైమ్​కు తినలేదనుకోండి. అప్పుడు ఆకలి ప్రభావానికి ఎక్కువగా లోనవుతారు. అలాంటపుడు మన పరిసరాల్ని మరింత ఆహ్లాదంగా మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వినోదాత్మకమైన పాడ్ కాస్ట్ వినాలి. పని చేస్తున్నప్పుడు ఆహ్లాదకరమైన సంగీతాన్ని పెట్టుకోవాలి. మన అనుభవంలో సానుకూలతను నింపడానికి ఏదైనా చేయొచ్చు. ఎన్ని ఒత్తిళ్లలో, చికాకుల్లో ఉన్నా సరే, కడుపు పెట్టే ఆకలి కేకల్ని వినాలి. మన కలతకు ఆకలి కూడా కారణమన్న విషయాన్ని గుర్తించాలంటున్నారు నిపుణులు.

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TAGGED:

HUNGER IRRITABILITY
FOOD AND MOOD CONNECTION
HOW TO PREVENT GETTING HANGRY
ఆకలితో ఉన్నప్పుడు చిరాకుకు కారణాలు
WHY DOES HUNGER CAUSE IRRITABILITY

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