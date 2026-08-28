మీరు భోజనానికి ఏ 'పాత్రలు' వాడుతున్నారు? - వీటిల్లో తినడం మంచిదికాదట!
ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఏ పాత్రల్లో తినాలి? - వేటిల్లో తింటే ఎలాంటి ఫలితాలుంటాయో వివరిస్తున్న ఆయుర్వేద నిపుణులు!
Published : August 28, 2026 at 2:43 PM IST
Which Plate is Good for Health to Eat : ఆధునిక జీవితంలో ప్లాస్టిక్, ఫైబర్, సిరామిక్ ప్లేట్లలో భోజనం చేయడం అలవాటుగా మారిపోయింది. వంటకాలు రుచిగా ఉన్నాయా? ఆరోగ్యకరమైనవి తింటున్నామా? అనే దానిపై పెట్టే శ్రద్ధ, ఏ పాత్రలో తింటున్నాం అనే దానిపై పెట్టడం లేదు. కానీ, పూర్వీకులు వండిన ఆహారానికే కాదు, వడ్డించే పాత్రలకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఇచ్చేవారు. ఒక్కో లోహానికి ఒక్కో ప్రత్యేక గుణం ఉంటుందని, ఆయా పాత్రల్లో భోజనం చేస్తే శరీరంలోని ముఖ్య దేహ గుణాలు సమతుల్యమవుతాయని ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెబుతోంది. ఇత్తడి, కంచు నుంచి మొదలుకొని పచ్చని విస్తరాకుల వరకు, ఏ పాత్రలో భోజనం చేస్తే ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలు జరుగుతుందో తిరుపతిలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయం వీసీ రాణి సదాశివమూర్తి ఇలా వివరిస్తున్నారు.
బంగారు పాత్రలు : బంగారు పాత్రల్లో ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలోని ముఖ్య దేహ గుణాలు (వాత, పిత్త, కఫ) అదుపులో ఉంటాయి. మెదడుకు సంబంధించిన సమస్యలకు ఇది చెక్ పెడుతుంది. సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని, స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుందని చెబుతున్నారు.
వెండి పాత్రలు : వెండి కంచంలో తినడం వల్ల కంటి చూపు మెరుగుపడుతుంది. శరీరంలోని అధిక వేడిని ఇది లాగేసుకుంటుంది. కఫ, వాత గుణాలను సమతుల్యంగా ఉంచుతుంది.
కంచు పాత్రలు : కంచు పాత్రల్లో భోజనం చేయడం జ్ఞాపకశక్తికి ఎంతో మంచిది. ఇది ఆహారానికి రుచిని అద్దడంతో పాటు శరీరంలో రక్త ప్రసరణను, ఉష్ణోగ్రతను క్రమబద్ధీకరిస్తుంది.
ఇత్తడి పాత్రలు : ఈ పాత్రల్లో భోజనం చేయడం వల్ల వాత గుణం, శరీరంలో వేడి కాస్త పెరుగుతాయి. ఇది ఉదరంలోని క్రిములను, కఫాన్ని నాశనం చేయడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
ఇనుము, ఉక్కు పాత్రలు : వీటిలో ఆహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి మేలు చేకూరుస్తుంది. శరీరంలో వాపులు, తెల్ల మచ్చలు, కామెర్లు వంటి వ్యాధుల నివారణకు దోహదపడుతుంది.
ఆకులు/విస్తరాకులు : అరటి లేదా ఇతర విస్తరాకుల్లో భోజనం చేయడం అత్యుత్తమ సహజ పద్ధతి. ఇది ఆహారానికి రుచిని, తినాలనే కోరికను పెంచుతుంది. అన్నిటి కంటే ముఖ్యంగా ఆహారంలోని విషతుల్యాలను, మలినాలను లాగేసుకుంటుందని చెబుతున్నారు ఆయుర్వేద నిపుణులు.
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ఈ పాత్రలు వద్దట! :
రాతి, మట్టి పాత్రలు : భోజనం చేయడానికి రాతి, మట్టి పాత్రలు వాడటం ఆరోగ్యానికి శ్రేయస్కరం కాదని ఆయుర్వేదం సూచిస్తోంది.
చెక్క పాత్రలు : ఈ పాత్రల్లో తింటే ఆహారం రుచిగా అనిపించినప్పటికీ, శరీరంలో కఫాన్ని వృద్ధి చేస్తాయి.
దేహ తత్వాలు! :
వాతం : రక్త ప్రసరణ, శ్వాసక్రియ, నరాల ప్రసారాలు, నాడీ వ్యవస్థ కదలికలను నియంత్రిస్తుంది.
పిత్తం : జీర్ణక్రియ, ఆహారాన్ని శక్తిగా మార్చడం (మెటబాలిజం), శరీర ఉష్ణోగ్రతను క్రమబద్ధీకరించడం దీని బాధ్యత.
కఫం : శరీరానికి బలాన్ని, స్థిరత్వాన్ని ఇవ్వడం, కీళ్లకు తేమను అందించడం రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడం.
తాగునీటికి ఏది మేలు? : నీరు తాగడానికి పైన పేర్కొన్న లోహ పాత్రలన్నీ మంచివే. అవి అందుబాటులో లేనప్పుడు మట్టి కుండలు అత్యుత్తమం. ఇక స్ఫటికం, గాజు, వైఢూర్యం లాంటి వాటితో చేసిన పాత్రలు చలవ చేసే గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయి.
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