చిన్న వయసులోనే వృద్ధాప్య ఛాయలా? - ఈ ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలట!
Which Foods are Avoid to Prevent Premature Aging: వృద్ధాప్య ఛాయలు కనిపిస్తున్నాయా? - ఇలా చేస్తే చర్మం మెరుస్తుందట!
Published : November 28, 2026 at 5:13 PM IST
వృద్ధాప్యం అందరికీ సహజం. ఎందుకంటే వయసునూ, కాలాన్నీ ఎవరూ ఆపలేరు. ఈ రెండూ పెరుగుతూనే ఉంటాయి. అయితే ఒకప్పుడు 60 ఏళ్లు దాటిన వారిలో కూడా వృద్ధాప్య ఛాయలు సరిగ్గా కనపడేవి కావు. కానీ ప్రస్తుతం పరిస్థితి మారింది. 30, 40 ఏళ్లకే ముసలివారిలాగా కనిపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు వివిధ రకాల ప్రొడక్టులు వాడుతుంటారు. అయితే చిన్నవయసులోనే వచ్చే వృద్ధాప్య ఛాయలు పోగొట్టుకోవడంతో పాటు చర్మ ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకోవాలంటే మనం తీసుకునే ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
చక్కెరలు తగ్గించాలి: బయట దొరికే జ్యూస్లు, మిల్క్షేక్స్ వంటి చక్కెర అధికంగా ఉండే పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల హార్మోన్ల అసమతుల్యత, చర్మం ముడతలు పడటం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయని.. ఫలితంగా యవ్వనంలోనే వయసు పైబడిన ఛాయలు కనిపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, బయట దొరికే వాటికి బదులు ఇంట్లోనే వీటిని ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో తయారుచేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
పాల సంబంధిత ఉత్పత్తులు: పాలు, పాల సంబంధిత ఉత్పత్తుల నుంచి ప్రొటీన్లు బాగా అందుతాయి. అవి ఆరోగ్యానికి కూడా మంచివే. అయితే చీజ్, ఐస్క్రీమ్.. మొదలైనవి కొందరిలో మొటిమలు రావడానికి కారణమవుతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. వాటిని తింటున్నప్పుడు మొటిమలు వచ్చినా, చర్మంలో మార్పులు కనిపించినా దూరంగా ఉండటం మంచిదంటున్నారు.
వీటికి దూరంగా: డీప్ ఫ్రై చేసిన పదార్థాలు, చిప్స్, జంక్ఫుడ్ మొదలైన వాటికి పూర్తిగా దూరంగా ఉండడమే శ్రేయస్కరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక క్యాన్డ్ లేదా ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్ జోలికి అస్సలు పోకూడదని వివరిస్తున్నారు. ఒకవేళ తప్పనిసరిగా అటువంటి పదార్థాలు తీసుకోవాల్సి వస్తే అందులో సోడియం స్థాయులు తక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ఈ పదార్థాలు కూడా వద్దు: ఉప్పు ఎంత తక్కువగా తీసుకుంటే అంత మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. లేదంటే ముఖం ఉబ్బినట్లుగా కనిపించడం, కళ్ల కింద వాపు వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అదే విధంగా చక్కెర, సోడా.. మొదలైన వాటికి కూడా దూరంగా ఉండాలని.. సరిపడినన్ని నీళ్లు తాగడమే కాకుండా ఆ నీరు పరిశుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ఈ జాగ్రత్తలు కూడా: చిన్న వయసులోనే వృద్ధాప్య ఛాయలు రాకూడదంటే ఆహారంతో పాటు పలు విషయాల్లో కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- డిజిటల్ డిటాక్స్ పాటించాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రతిరోజూ కొన్ని గంటల పాటు స్క్రీన్లకు దూరంగా ఉండాలని.. అలాగే, బ్లూ లైట్ ఫిల్టర్ గ్లాసెస్ ఉపయోగించాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఒత్తిడితో కూడా చిన్న వయసులోనే వృద్ధాప్య ఛాయలు వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే దీని నుంచి బయటపడేందుకు ప్రతిరోజూ ధ్యానం, యోగా వంటివి క్రమం తప్పకుండా చేయాలంటున్నారు.
- ప్రతిరోజూ ఒకటే టైమ్కు పడుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలంటున్నారు. అలాగే రోజూ 7 -8 గంటల పాటు నిద్రపోవాలని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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