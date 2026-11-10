పిల్లలను ఇంట్లో ఒంటరిగా వదిలి వెళ్తున్నారా? - తల్లిదండ్రులుగా ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందే!
Safety Tips for Kids Home Alone : ఆఫీస్ పనిపై బయటకు వెళ్తున్నారా? - ఇంట్లో ఉన్న పిల్లల రక్షణకు నిపుణుల కీలక సూచనలు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 5:04 PM IST
ఉద్యోగ బాధ్యతలు లేదా అత్యవసర పనుల వల్ల తల్లిదండ్రులిద్దరూ పిల్లలను ఇంట్లో ఒంటరిగా వదిలి వెళ్లాల్సి రావడం ఈరోజుల్లో సహజం. అయితే ఇలాంటప్పుడు పిల్లలు ఒంటరితనం, ఆందోళనతో పాటు భద్రతా పరమైన సమస్యలను కూడా ఎదుర్కొనే ఛాన్స్ ఉంది. పిల్లల వయస్సును బట్టి వారు ఎదుర్కొనే సవాళ్లు మారుతుంటాయి కాబట్టి, వారు ఇంట్లో సురక్షితంగా ఉండేందుకు తల్లిదండ్రులు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అందులో పోస్ట్ చేయొద్దు :
కొందరికి తాము చేసే ప్రతి పనిని ఇతరులకు తెలియజేయాలనే ఆత్రుతతో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్లు పెడుతుంటారు. ఒక్కోసారి ఇవే ప్రమాదకరంగా మారుతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇదే విషయాన్ని మీ పిల్లలకు తెలియజేయాలంటున్నారు. మీరు మీ పిల్లలను ఇంట్లో ఉంచి బయటకు వెళ్లినప్పుడు, వారు ఒంటరిగా ఉన్నారని తెలియజేసే విధంగా సోషల్ మీడియాలో ఎలాంటి పోస్టులు పెట్టొద్దని తెలియజేయాలి. ఇలాంటి పోస్టులు పెట్టడం వల్ల కలిగే ప్రమాదాన్ని వారికి అర్థమయ్యేలా వివరించాలి.
వారొస్తే డోర్ తీయవద్దు :
సాధారణంగా మనం బయటకు వెళ్లినప్పుడు అపరిచితులకు(తెలియని వారికి) దూరంగా ఉండాలని, వారు ఏది ఇచ్చినా తీసుకోవద్దని పిల్లలకు చెబుతుంటాం. మీరు(తల్లిదండ్రులు) ఇంట్లో లేని సమయంలోనూ అదే పద్ధతిని ఫాలో అవ్వమని చెప్పాలి. అలాగే తెలియని వారెవరైనా ఇంటికొచ్చి డోర్ కొడితే తీయవద్దని చెప్పాలి. ఇందుకోసం మీ ఇంటి చుట్టూ సెక్యూరిటీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల ఎవరు డోర్ బెల్ కొట్టారో పిల్లలు ఈజీగా తెలుసుకోవడానికి వీలుంటుంది. అలాగే మీరు ఎక్కడున్నా సరే మధ్యమధ్యలో ఈ కెమెరాల ద్వారా వాళ్లను ఓ కంట కనిపెట్టడం మర్చిపోవద్దని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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ఆ ప్రయోగాలు వద్దు!
కొంతమంది పిల్లలు అమ్మానాన్న ఇంట్లో లేని సమయాన్ని చూసి, తామే పెద్దవాళ్లమైపోయామనే సరదాలో వంటగదిలోకి దూరి రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా సొంతంగా వంట చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటారు. ఇది అస్సలు మంచిది కాదంటున్నారు. మీరు బయటకు వెళ్లినప్పుడు గ్యాస్ స్టవ్ పూర్తిగా ఆఫ్ చేసి వెళ్లాలి. అదేవిధంగా ఇలాంటి మంట వచ్చే వస్తువులకు దూరంగా ఉండమని పిల్లలకు చెప్పాలి. దానివల్ల వచ్చే అనర్థాలను వారికి వివరించి చెప్పాలంటున్నారు.
ఎమర్జెన్సీ నంబర్లు :
పేరెంట్స్ ఇంట్లో లేనప్పుడు ఏదైనా ఊహించని అత్యవసర పరిస్థితి వస్తే, పిల్లలు ఎవరిని సంప్రదించాలో ముందే స్పష్టమైన అవగాహన కల్పించాలి. ఆపద సమయంలో భయపడకుండా వెంటనే స్పందించేలా పిల్లలను సిద్ధం చేయడం చాలా ముఖ్యం. అత్యవసర సేవలకు సంబంధించిన నంబర్లు వారి మొబైల్లో సేవ్ చేయాలి. అలాగే, మీ సన్నిహితులు, ఇంటి పక్కన ఉన్నవారి నంబర్లను కూడా పిల్లలకు ఇవ్వాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ఇవి కూడా పాటించండి!
- ఇంట్లో ఎమర్జెన్సీ లైట్లకు ఎప్పుడూ ఛార్జింగ్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. పిల్లలకు దానిని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలియజేయాలి. ఎప్పుడైనా కరెంట్ లేనప్పుడు, ఇన్వర్టర్ పని చేయనప్పుడు ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది.
- ఇంటర్నెట్ వాడకానికి సంబంధించిన జాగ్రత్తలను పిల్లలకు వివరించాలి. మొబైల్లో లొకేషన్ను ఆఫ్ చేయడం, సోషల్ మీడియాలో వ్యక్తిగత విషయాలను పంచుకోకుండా ఉండడం వంటివి ఇందులో భాగమే అంటున్నారు.
- పిల్లలు ఆడుకుంటున్న టైమ్లో దెబ్బలు తగిలించుకోవడం మామూలే. ఒకవేళ మీరు ఇంట్లో లేనప్పుడు అలా జరిగితే వారే సొంతంగా ప్రథమ చికిత్స చేసుకునేలా శిక్షణ ఇవ్వడం మంచిది. ఇది వివిధ సందర్భాల్లో వారికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
- ఇంట్లో ఉండే మందులను వారికి దూరంగా పెట్టాలి.
- పిల్లలకు ఈ జాగ్రత్తలన్నిటినీ కేవలం మాటల్లో చెప్పడమే కాదు, వారు నిజంగా ఆపద టైమ్లో ఎలా ఆచరిస్తారో మీ పర్యవేక్షణలోనే ఒకసారి స్వయంగా పరీక్షించి చూడడం ఎంతో ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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