జాబ్లో చేరడానికి 'టైం' తీసుకుంటున్నారా? - ఆ విరామాన్ని వాడేయండిలా!
మహిళల కెరీర్ బిల్డింగ్ కోసం - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న ఎక్స్పర్ట్స్!
Published : May 18, 2026 at 4:47 PM IST
Career gap Pay After Placement Job : ఈ తరం అమ్మాయిల్లో చదువుల్లోనే కాదు, కొలువులు తెచ్చుకోవడంలోనూ ముందున్నారు. కానీ, జాబ్లో చేరడానికి కాస్త టైం తీసుకునే వారు ఎక్కువ మందే ఉన్నారు. ఈ టైంలో విశ్రాంతి కోసమే కాకుండా, కొన్ని విషయాలపై అవగాహన తెచ్చుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా, భవిష్యత్తు సంతోషంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఖాళీగా ఉండకుండా ఎలాంటి అంశాలపై దృష్టి పెట్టాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఆరోగ్యం : 'ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం' అంటుంటారు పెద్దలు. ఈ క్రమంలో కార్బొరేట్ ఉద్యోగాల్లో ఒత్తిడి మాములే. దాన్ని అధిగమించాలంటే ఇప్పుడి నుంచే శారీరక శ్రమను అలవాటు చేసుకోవాలి. రోజుకు కనీసం 30 నిమిషాల పాటు వాకింగ్, సైక్లింగ్, యోగా వంటివి చేయాలి. అలాగే, రోజుకు తగినంత నీరు తాగడం, సరైన భంగిమలో కూర్చోవడం వంటి మార్పులు చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ అలవాట్లు దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యాల నుంచి కాపాడతాయట.
ఆర్థిక స్పృహ ఉండాలి : చదువుకునే రోజుల్లో అమ్మానాన్నలు ఇచ్చే డబ్బును ఖర్చు చేసినట్లుగా, జాబ్ వచ్చాక చేయకూడదు. సంపాదన ప్రారంభించక ముందే పొదుపు విలువ తెలుసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అనవసర వస్తువులు, ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలట. బదులుగా ఆర్డీలు, షేర్ మార్కెట్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వంటి పొదుపు, మదుపు మార్గాలపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. ఈ క్రమంలో చిన్న వయసులోనే పొదుపు అలవరుచుకుంటే భవిష్యత్తులో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండవు.
కెరియర్ ప్రణాళిక ఉండాలి : చదువు ముగిసిన తర్వాత ఎక్కువ కాలం ఖాళీగా ఉండటం మంచిది కాదట. ముఖ్యంగా, కార్పొరేట్ సంస్థలు కెరియర్ గ్యాప్ను ప్రతికూలంగా చూస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ జాబ్ రావడానికి సమయం పడితే, ఆ విరామ సమయంలో కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), జనరేటివ్ AI, క్వాంటం కంప్యూటింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ వంటి కొత్త టెక్నాలజీలపై అవగాహన పెంచుకోవడం ఎంతో అవసరం.
బంధాలూ ముఖ్యమే : వారంలో ఒక్క రోజైనా మొబైల్, టీవీ, లాప్టాప్ లాంటి గ్యాడ్జెట్లకు దూరంగా ఉండాలి. ఇలాంటప్పుడు కుటుంబ సభ్యులతో, స్నేహితులతో సమయం గడపాలి. ఈ అలవాటు ఒత్తిడిని దూరం చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. మానసిక ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మన ఆలోచనలను మార్చుకుంటూ, క్రమశిక్షణతో ముందడుగు వేస్తే వృత్తిపరంగానే కాదు, వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ విజయం సాధించవచ్చట.
టూర్లకు : కొత్త జాబ్లో చేరేముందు టూర్కు ప్లాన్ చేయడం మంచిది. ఇది మానసిక ప్రశాంతతకు, కొత్త బాధ్యతలను ఉత్సాహంగా స్వీకరించడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశమంటున్నారు నిపుణులు. చదువు పూర్తి చేసుకుని కొత్త కొలువులో చేరే మధ్య కాలాన్ని చాలామంది ప్రయాణాల కోసం ఉపయోగించుకుంటారు.
