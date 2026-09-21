సాధారణ సబ్బు vs ఆర్గానిక్ సబ్బు - మీ చర్మానికి ఏది సురక్షితం?
సేంద్రియ సబ్బులు నిజమేనా? - సాధారణ సోపులకు, ఆర్గానిక్ కోల్డ్ ప్రాసెస్డ్ సబ్బులకు తేడాలివే!
Published : September 21, 2026 at 7:25 PM IST
Organic Soap vs Ordinary Soap : నిమ్మలోని తాజాదనం, గంధపు చెక్కలోని సుగంధం మా హెర్బల్, ఆర్గానిక్ సబ్బుల్లో ఉన్నాయని కంపెనీలు చెబుతుంటాయి. ఈ మధ్య సీరం సోప్లు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. మరోవైపు అప్పుడప్పుడూ ఎగ్జిబిషన్లలో దర్శనమిచ్చే సేంద్రియ సబ్బులు ఇప్పుడు ప్రతి దుకాణంలో కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, అవన్నీ సేంద్రియ, హెర్బల్ సబ్బులైనా? వాటిలో ఎంత TFM ఉంటుంది. సాధారణ సబ్బులకు, వాటికి తేడాలేంటి?
ఆర్గానిక్ కోల్డ్ ప్రాసెస్డ్ సబ్బులు, సాధారణమైన వాటికి మధ్య చాలా తేడా ఉంది. పదార్థాల నుంచి తయారీ దాకా వేటికవే ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. అందువల్లే చర్మంపై రెండూ వేర్వేరు ప్రభావాలు చూపుతాయి.
ఆ ప్రక్రియ ఇలా :
- సబ్బు తయారీలో వాడే నూనెలు, కొవ్వుల శాతాన్ని కొలవడానికి TFM (టోటల్ ఫ్యాటీ మ్యాటర్) ప్రామాణికం. సేంద్రియంగా తయారు చేసిన వాటిలో 70 నుంచి 85 శాతం కంటే ఎక్కువ TFM ఉంటుంది. సీరం సబ్బులో అత్యధిక TFM ఉంటుంది.
- 'హెర్బల్', 'ఆర్గానిక్' సబ్బులు కొనే ముందు ప్యాక్ లేబుల్, TFM చూడాలి. లేబుల్పై రసాయనాల పేర్లు ఉండవు. సహజమైన వాసన వస్తాయి.
- కోల్డ్ ప్రాసెస్డ్ సబ్బులు కంపెనీలో తయారు చేసినట్లు ఆకర్షణీయంగా ఉండవు. వీటిలో సోడియం లారైల్ సల్ఫేట్ (SLS) వాడకపోవడం వల్ల నురగ ఎక్కువ రావు.
- ఆయుర్వేదం, సిద్ధ, యునాని ప్రమాణాల ప్రకారం తయారైన వాటికి ఆయుష్ మంత్రిత్వశాఖ హెర్బల్ గుర్తింపునిస్తుంది.
- సబ్బులు నిజమైన సేంద్రియ పదార్థాలతో తయారయ్యాయని భావిస్తే ఇండియా ఆర్గానిక్ లేదా జైవిక్ భారత్ లోగోలను ప్రభుత్వమే మంజూరు చేస్తుంది.
- చాలా వరకు స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు చిన్న మొత్తంలో చేతితో సబ్బులను తయారు చేస్తుండటం వల్ల ప్యాకింగ్పై TFM సూచికను ముద్రించడం లేదు.
సాధారణ సబ్బులు :
- వీటిలో ప్రధాన పదార్థం జంతువుల కొవ్వు లేదా పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు.
- సువాసనల కోసం సింథటిక్ సుగంధ ద్రవ్యాలు, రంగులు వేస్తారు.
- సబ్బు తయారీ కోసం ముడి పదార్థాలను వేడి చేస్తారు.
- వీటి నుంచి వచ్చే గ్లిజరిన్, ఇతర సహజ నూనెలను మాయిశ్చరైజర్లు, చర్మ రక్షణకు ఉపయోగించే క్రీమ్లు తయారీకి వాడతారు.
- వీటిలో పారాబెన్స్ (మిథైల్ పారాబెన్, ప్రొఫైల్ పారాబెన్), సల్ఫేట్లు తక్కువగా ఉన్నవి ఎంచుకోవాలి.
సీరం సోప్స్ :
- విటమిన్ సి, నియాసినమైడ్, మొక్కల సంబంధిత పదార్థాలతో తయారుచేస్తారు.
- వీటిలో సింథటిక్, రసాయనాలు వాడవద్దని నేషనల్ ప్రొగ్రాం ఫర్ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్షన్ (NPOP) సూచిస్తోంది.
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ముఖం కడుక్కొని తుడుచుకున్న అరగంటకు చర్మం బిగుతుగా అనిపిస్తే అది పొడి చర్మంగా భావించాలి. అలాంటి వాళ్లు 80 శాతం అంత కంటే ఎక్కువ TFM ఉన్న సబ్బులు వాడాలి. ముఖం కడుక్కున్న అర గంటకే చర్మంపై నూనెలా పేరుకొనిపోతే ఇలాంటి వారు 70 - 75 శాతం TFM ఉన్న సబ్బులు ఎంచుకోవాలి. అదే, నుదురు, గడ్డం వద్ద మాత్రమే జిడ్డుగా, చెంపలు పొడిగా ఉండే మిశ్రమ చర్మం గల వారికి 75-78 శాతం TFM సబ్బులు మేలు. ఇక సాధారణ సబ్బుకు చెక్కిళ్లు ఎరుపెక్కే సున్నిత చర్మం గలవారు రసాయనాలు, సువాసనలు, రంగులు లేని 'హైపోఎలర్జెనిక్' లేదా బేబీ సోప్స్, సీరం సబ్బులు వాడొచ్చు. - భూమేష్కుమార్, చర్మ వ్యాధుల విభాగాధిపతి, ఉస్మానియా ప్రభుత్వ వైద్యశాల
సేంద్రియ, హెర్బల్ సబ్బులు : ఆర్గానిక్ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులతో చేసినవి సేంద్రియ సబ్బులు. మొక్కల సంబంధ పదార్థాలతో చేసినవి హెర్బల్ సోప్స్
- ఉష్ణోగ్రత జోలికి పోకుండా కోల్డ్ ప్రాసెస్డ్ చేసి నూనెలు, ఇతర ముడి పదార్థాలు సహజంగా గట్టిపడేలా చేస్తారు.
- కోల్డ్ప్రెస్ సబ్బుల్లో నూనెలు బయటికి రావు. ఇవి చర్మం పొడిబారకుండా చేస్తాయి.
- కొబ్బరి నూనె, ఆలివ్ నూనె, బాదం నూనె, ఆముదం, కోకో నుంచి తీసిన వెన్నలాంటి పదార్థాన్ని వీటి తయారీకి ఉపయోగిస్తారు.
- రంగు కోసం పసుపు, చందనం పొడి, సముద్రపు నాచు, ముల్తాని మట్టి, కాఫీ పౌడర్ వాడుతారు.
- మృదువుగా ఉండేందుకు మేక పాలు, అలోవెరా, తేనె ప్రత్యేకతను బట్టి మొక్కల సంబంధిత పదార్థాలు ఉపయోగిస్తారు.
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