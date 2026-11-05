ఆడవాళ్లు ఎక్కువసేపు 'షాపింగ్' ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా? - దీని వెనుకున్న 'సీక్రెట్' ఇదే!
Retail Therapy Shopping : లేడీస్కు షాపింగ్ అంటే ఎందుకంత ఇష్టం? - అందుకు కారణం రిటైల్ థెరపీనే అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 4:17 PM IST
షాపింగ్ మాల్లోకి అడుగుపెడితే చాలు గంటలు నిమిషాల్లా కరిగిపోతాయి. ముఖ్యంగా ఆడవాళ్లు 'ఇది బాగుందా? అది బాగుందా?' అంటూ రకరకాల దుస్తులు, వస్తువులు పరిశీలిస్తూ ఉంటే, వెంట వచ్చిన వారికి ఓపిక నశించిపోతుంది. అసలు వీళ్లకు షాపింగ్ అంటే ఎందుకంత పిచ్చి? అని విసుక్కునేవారూ ఎందరో! కానీ, ఇది కేవలం వస్తువులు కొనే ముచ్చట మాత్రమే కాదు సుమా! దీని వెనుక ఒక అద్భుతమైన సైకాలజికల్ సీక్రెట్ దాగి ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అదే, 'రిటైల్ థెరపీ'. ఇంతకీ, అసలేంటి ఈ థెరపీ? దీనివల్ల కలిగే లాభాలేంటి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
రోజంతా ఇల్లు, ఆఫీసు పనులతో సతమతమయ్యే మనసుకి షాపింగ్ ఒక అద్భుతమైన బ్రేక్. రంగురంగుల వస్తువులను చూడటం, నచ్చింది తాకడం, కేవలం తనకోసం ఒక వస్తువును ఎంచుకోవడం మహిళలకు దైనందిన ఒత్తిడి నుంచి స్వేచ్ఛను ఇస్తుంది. ఈ చిన్న అనుభూతి వారి విచారాన్ని తగ్గించి తక్షణ ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. దీన్నే సైన్స్ భాషలో 'రిటైల్ థెరపీ' అంటారని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
కొత్త డ్రెస్, చిన్న ఇయర్ రింగ్ లేదా ఒక లిప్స్టిక్ ఇలా ఏదైనా కొత్త వస్తువు కొనాలని డిసైడ్ అవ్వడమే ఆలస్యం, మన మెదడులో డోపమైన్ అనే హ్యాపీ హార్మోన్ విడుదలవుతుందట. నిజానికి వస్తువును చేతిలోకి తీసుకోవడం కంటే, దాన్ని ఎలా కొనాలి అని ఊహించుకుంటూ, మార్కెట్లో వెతికి ఎంచుకునే ఆ ప్రాసెస్ ఉందే అదే మనకు ఎక్కువ ఆనందాన్ని, ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుందని న్యూరో సైన్స్ చెబుతోంది. అందుకే ఒత్తిడి, బాధలో ఉన్నప్పుడు చిన్న షాపింగ్తో మనసు తేలికపడి రోజంతా ఉత్సాహంగా అనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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మహిళలు ఒత్తిడి లేదా ఆందోళనలో ఉన్నప్పుడు జీవితం తమ చేతుల్లో లేదనే ఒక రకమైన నిస్సహాయత ఆవహిస్తుంది. అలాంటప్పుడు మార్కెట్కు వెళ్లి తనకు నచ్చిన రంగు, సైజు, బ్రాండ్ను తానే ఎంచుకుని కాస్త బేరం ఆడి కొనుగోలు చేసినప్పుడు వచ్చే చిన్న గెలుపు భావన 'నా సంతోషం నా చేతుల్లోనే ఉంది' అనే నమ్మకాన్ని తిరిగి ఇస్తుంది. ఎప్పుడూ అందరి కోసం ఆలోచించే ఆడవారికి 'ఇది నాకు బాగుంటుందా?' అని అద్దం ముందు నిలబడి చూసుకునే ఆ ఐదు నిమిషాలు తమను తాము ప్రేమించుకునే అద్భుతమైన సమయం. అది వారి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుందంటున్నారు.
షాపింగ్ మాల్స్లో నచ్చిన రంగులు, సరికొత్త డిజైన్లు చూడటం, మ్యాచింగ్ చేయడం మెదడును చురుగ్గా ఉంచి క్రియేటివిటీని పెంచుతుందంటున్నారు. ఒంటరిగా వెళ్లడం కంటే ఫ్రెండ్స్తో, అమ్మతో కలిసి వెళ్తే ఆ టైమ్ సరదాగా గడిచిపోతుంది. దీనివల్ల ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునే అవకాశం దొరికి బంధాలు కూడా బలపడతాయి. అన్నింటికీ మించి ఆన్లైన్ కన్నా బయటికి వెళ్లి కొనడం వల్ల కాస్త నడక, వ్యాయామం కూడా అవుతుందని చెబుతున్నారు.
ఎప్పుడూ ఆనందం కోసం విలువైనవే కొనుగోలు చేయాల్సిన పని లేదు. రూ.100 గాజులు, 50 రూపాయల క్లిప్పు, పుస్తకం, చిన్న మొక్క వంటి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన వస్తువులూ అదే సంతోషాన్ని ఇస్తాయంటున్నారు. అందుకే నెల బడ్జెట్లో 'నా కోసం' అని కొద్దిగా మొత్తాన్ని కేటాయించుకుని, లిస్ట్ రాసుకొని వెళ్లాలి. అలాగని షాపింగ్ పేరుతో డబ్బు వృథా చేయకుండా ఆలోచించి కొనుక్కోవాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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