ETV Bharat / lifestyle

ఎండ నుంచి రక్షణ పొందాలంటే - ఎలాంటి రంగు దుస్తులు ధరించాలి?

- పాతబడిన దుస్తులు ధరించవచ్చా? - UPF క్లాతింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసా?

Sun Protective Clothing
Sun Protective Clothing (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 29, 2026 at 3:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sun Protective Clothing : ఓ వైపు ఎండలు మండిపోతున్నాయి. మరోవైపు వేడి, ఉక్కపోతతో సతమతమవుతున్నాం. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బయటికి వెళ్లినప్పుడు ఎండ తీవ్రత చర్మంపై పడకుండా సన్​స్క్రీన్ లోషన్లు రాసుకుంటాం. అయితే, ఇదొక్కటే సరిపోదంటున్నారు నిపుణులు. అతినీలలోహిత కిరణాల ప్రభావం చర్మంపై పడకుండా ఉండాలంటే వేసుకునే దుస్తులు కూడా ముఖ్యమేనంటున్నారు. ఈ క్రమంలో సరైన ఫ్యాబ్రిక్, ఎంచుకునే రంగులను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, ఎండ నుంచి రక్షణ పొందాలంటే ఎలాంటి దుస్తులు ధరించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

UPF క్లాతింగ్ అంటే? : సూర్యకాంతి నుంచి అతినీలలోహిత కిరణాలు (UV-Rays) చర్మంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, చర్మం కందిపోవడం, నల్ల మచ్చలు, ముడతలు లాంటి సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, వీటన్నింటి నుంచి రక్షణ పొందాలంటే.. సరైన దుస్తులు ధరించాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో యూవీ కిరణాల నుంచి రక్షణ ఇచ్చే 'యూపీఎఫ్ క్లాతింగ్'ని ఎంచుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

అంటే, మనం ఎండ నుంచి రక్షణ పొందడానికి SPF 30+ రేటింగ్ ఉన్న సన్​స్క్రీన్ లోషన్లు ఎలా ఎంచుకుంటామో.. అదే విధంగా UPF+50 రేటింగ్ ఉన్న ఫ్యాబ్రిక్స్ ధరించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ తరహా దుస్తులు మార్కెట్లో దొరకుతాయట. ఇవి 98 శాతం UV కిరణాలు చర్మానికి తాకకుండా అడ్డుకుంటాయని పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది. ఇవి సింథటిక్ మైక్రో పాలియెస్టర్, నైలాన్, వెదురు, కాటన్, లినెన్ వంటి ఫ్యాబ్రిక్స్​తో తయారవుతాయంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, వీటిలోనూ అతినీల లోహిత కిరణాల్ని బ్లాక్ చేసే డై లతోనూ రంగులద్దినవి దొరుకుతాయని తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి, ఎక్కువగా ఎండలో గడిపేవారు ఈ తరహా దుస్తుల్ని ఎంచుకుంటే ఎండ నుంచి రక్షణ పొందవచ్చని వివరిస్తున్నారు.

భాగస్వామి అలవాట్లతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా డీల్​ చేస్తే ప్రాబ్లమ్​ సాల్వ్​!

దుస్తులు ఇలా : ఎండ, UV నుంచి రక్షణ పొందాలంటే.. మనం డ్రస్సింగ్ చేసుకొనే క్రమంలోనూ పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

పొడవాటి డ్రస్సులు : చాలామంది ఉక్కపోతగా ఉందని పల్చటి దుస్తులు ధరిస్తుంటారు. కానీ, అతినీలలోహిత కిరణాల నుంచి రక్షణ పొందాలంటే కాస్త మందంగా ఉన్న దుస్తులు ధరించడం, శరీరమంతా కవరయ్యేలా పొడవాటి డ్రస్సులు ఎంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అవసరమైతే చేతులు పూర్తిగా కవరయ్యేలా పొడవాటి చేతులున్న జాకెట్ వేసుకోవడం, హై-కాలర్ డ్రస్సులు వంటివి ఎంచుకోవాలంటున్నారు.

ఓవర్​సైజ్డ్ : ప్రస్తుతం ఓవర్​సైజ్డ్​ ట్రెండ్ నడుస్తోంది. కాబట్టి, మీరు స్లీవ్​లెస్ వేసుకున్నా, పై నుంచి ఓవర్​సైజ్డ్​ షర్ట్స్, ష్రగ్స్ వంటివి జతచేస్తే ఎండ నుంచి రక్షణ పొందవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, శరీరానికి గాలి కూడా తగులుతుందని అంటున్నారు.

పాతబడిన దుస్తులు : కొంతమంది పాతబడిన, రంగు వెలిసిపోయిన దుస్తుల్ని పదేపదే ధరిస్తుంటారు. ఇలాంటిటి వాటిని పక్కన పెట్టేయాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, ఎక్కువ సార్లు ధరించడం వల్ల వీటి నాణ్యత తగ్గిపోతుందని, తద్వారా యూవీ కిరణాలు పరివర్తనం చేయలేవని పేర్కొంటున్నారు.

ముదురు రంగులే కానీ : UV కిరణాలు చర్మంపై పడకుండా చేయడంలో దుస్తుల రంగులు కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయంటున్నారు. అయితే, చాలామంది ముదురు రంగు దుస్తులు ఎండను గ్రహించి చర్మానికి చేటు చేస్తాయని చెబుతున్నారు. కానీ, ముదురు రంగుల వల్లే ఎండ నుంచి రక్షణ పొందవచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. అదెలాగంటే, ముదురు రంగులు UV కిరణాల్ని శోషించుకొని.. అవి చర్మంపై పడకుండా అడ్డుకుంటాయని పేర్కొంటున్నారు. అందుకే, నలుపు, ముదురు నీలం, ముదురు ఎరుపు వంటి రంగులు ఈ కాలానికి చక్కగా నప్పుతాయంటున్నారు. అలాగే, ఇందులోనూ కాస్త మందంగా ఉన్న కాటన్, సింథటిక్ దుస్తులు ఎంచుకోవడం మేలట. సూర్యరశ్మి నుంచి లేత రంగుల కంటే ముదురు రంగులు ఎక్కువ రక్షణను అందిస్తాయని American Academy of Dermatology Association పేర్కొంది.

వీటితో పాటు నిడివి ఎక్కువగా ఉన్న మందపాటి టోపీలు, సన్​గ్లాసెస్ వంటివి ఈ కాలంలో UV కిరణాల నుంచి రక్షణ కల్పిస్తాయని World Health Organization పేర్కొంది. కాబట్టి, డ్రస్సింగ్, యాక్సెసరీస్ విషయాల్లో జాగ్రత్తాలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా ఎండ వల్ల చర్మంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడకుండా జాగ్రత్త పడచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

జుట్టు ఎక్కువగా రాలిపోతోందా? - ఈ ఆయుర్వేద చిట్కాలు​ మేలు చేస్తాయట!

వంట నూనెను తగ్గిద్దామిలా! - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న ఎక్స్​పర్ట్స్​!!

TAGGED:

WEAR TO PROTECT YOUR SKIN
SKIN PROTECTION FROM SUNLIGHT
SHADE CLOTHING SUNSCREEN
SUN PROTECTION TIPS
SUN PROTECTIVE CLOTHING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.