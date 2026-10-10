కజిన్స్ మధ్య "అనుబంధం" పెరగాలా? - ఈ టిప్స్ యూజ్ అవుతాయని సలహా!
-ప్రస్తుత రోజుల్లో కనుమరుగవుతున్న ఉమ్మడి కుటుంబాలు - అయితే కజిన్స్ మధ్య బంధం బలపడేందుకు ఈ టిప్స్ పాటించాలని సూచన!
Published : October 10, 2026 at 5:08 PM IST
Simple Ways to Improve Bond With Cousins: ఉమ్మడి కుటుంబాల్లో ఉండే ప్రేమలు, ఆప్యాయతలు, పలకరింపులు వేరే లెవల్. విడిగా ఉండే కుటుంబాలలో ఇవి కనిపించవు. ఇక జాయింట్ ఫ్యామిలీలలో కజిన్స్ మధ్య ఉండే అనుబంధం మరింత ప్రత్యేకం. పెద్దమ్మ-పెదనాన్న, పిన్ని-బాబాయిల పిల్లలతో కలిసి ఆడుకోవడం, ఒకరినొకరు సరదాగా ఆటపట్టించుకోవడం వంటి మూమెంట్స్ ఎప్పటికీ మదిలో అలా నిలిచిపోతాయి. కానీ ఉమ్మడి కుటుంబాలు కనుమరుగవుతున్న ఈ కాలంలో కజిన్స్ మధ్య ప్రేమలు కూడా దూరమవుతున్నాయి. పెళ్లిళ్లు, కెరీర్ దృష్ట్యా ఊళ్లు, రాష్ట్రాలే కాదు.. దేశాలు కూడా దాటేస్తున్నారు. అయితే దీన్ని ఇలానే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా.. కజిన్స్తో అనుబంధాన్ని పెంచుకునే మార్గాల్ని అన్వేషించాలంటున్నారు రిలేషన్షిప్ నిపుణులు. అప్పుడే ఎంత దూరంగా ఉన్నా.. దగ్గరగా ఉన్న భావన కలగడంతో పాటు.. ఒకరినొకరు మిస్సవకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఒక టైం ఉండాలి: ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో మొబైల్ ఫోన్ ఉండటం కామన్ అయ్యింది. అయితే కజిన్స్ మధ్య బాండింగ్ను పెంచుకోవడానికి ఫోన్స్ సూపర్ ఆప్షన్ అంటున్నారు. ఎందుకంటే ప్రేమగా ఓ నాలుగు మాటలు మాట్లాడుకోవడం, వీడియో కాల్స్లో ఒకరినొకరు చూసుకోవడం వంటి పనుల వల్ల ఎంత దూరంగా ఉన్నా దగ్గరగానే ఉన్న భావన కలుగుతుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అందరికీ కుదిరేలా ఒక టైం సెట్ చేసుకోమంటున్నారు. ఇక ఒక్కొక్కరికీ వేర్వేరుగా కాకుండా.. గ్రూప్ కాల్ చేస్తే.. అందరూ ఒకే చోట ఉన్న భావన కలుగుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఇక వాట్సప్ గ్రూప్లో ఒకరిపై ఒకరు చేసే టీజింగ్, వేసే సెటైర్లు..అవన్నీ సరే సరి. నిజానికి ఇలాంటి విషయాలు చాలా చిన్నగా అనిపించవచ్చు.. కానీ కజిన్స్తో మనకున్న అనుబంధాన్ని శాశ్వతం చేస్తాయని, ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలను అందిస్తాయని చెబుతున్నారు.
గెట్-టు-గెదర్: పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లు.. వంటి స్పెషల్ అకేషన్స్ అప్పుడు అందరూ ఒక్క చోట చేరితే ఆ సందడే వేరుగా ఉంటుంది. ఇక ఒకే ఊర్లో ఉండే వారైతే.. పండగలప్పుడు కలిసి గోల గోల చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇలానే కాకుండా కేవలం కజిన్స్ మాత్రమే గెట్-టు-గెదర్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసుకునేలా ప్లాన్ చేసుకోమంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అందరికీ సూట్ అయ్యేలా ఒక ప్లేస్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని, గేమ్స్, యాక్టివిటీలు, టీజింగ్లు, ఆట పట్టించుకోవడాలు వంటి పనులతో చిన్నప్పుడు ఎంత సరదాగా ఉండేవాళ్లో.. ఈ పార్టీనీ అంతే సరదాగా ఎంజాయ్ చేయమంటున్నారు. ఇవన్నీ పాత జ్ఞాపకాల్ని మరోసారి మీ ముందుకు తీసుకొస్తాయని, బాండ్ను రెట్టింపు చేస్తాయని చెబుతున్నారు. మరోసారి కలుసుకునే వరకు ఈ జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకుంటూ కజిన్స్తో దగ్గరగా ఉన్న అనుభూతిని పొందచ్చని చెబుతున్నారు.
కష్టాల్లోనూ తోడుగా: సుఖాల్లో అందరూ తోడుంటారు.. కానీ కష్టాలొచ్చేసరికి చాలా మంది వ్యక్తిత్వాలు బయటపడతాయి. అయితే సుఖాల్లో ఎలా ఉన్నా, కష్టాల్లో తోడు ఉన్నప్పుడే బాండ్ స్ట్రాంగ్ అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కజిన్స్తో బంధం పెంచుకోవడానికి ఇదీ ఓ మార్గమే అని సూచిస్తున్నారు. వారితో ఎప్పుడూ టచ్లోనే ఉండడం వల్ల ఇద్దరి మధ్య అనుబంధం పెరుగుతుందని.. ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చినా నిస్సంకోచంగా ఒకరితో ఒకరు పంచుకోగలుగుతారంటున్నారు. అలాగే సహాయసహకారాలు అందించుకోగలుగుతారని వివరిస్తున్నారు. ఒకవేళ వారు మీతో నేరుగా చెప్పలేకపోయినా.. మూడో వ్యక్తి ద్వారా వారి సమస్యలు తెలిస్తే వెంటనే స్పందించి వారికి సహాయపడడం, కష్టాల్లో నుంచి గట్టెక్కేలా సలహాలు ఇవ్వడం వంటివి చేయమంటున్నారు. ఇలా ఒకరికొకరు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడే.. ఎంత దూరంగా ఉన్నా ఇద్దరి మధ్య అనుబంధం శాశ్వతమవుతుందని సలహా ఇస్తున్నారు.
అలాగే ఆయా ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఎంత బిజీగా ఉన్నా.. రిమైండర్ పెట్టుకొని విష్ చేయడం, గిఫ్ట్లు ఇచ్చి సర్ప్రైజ్ చేయడం, వీలుంటే అందరూ కలిసి బయటికి వెళ్లడం, పార్టీ చేసుకోవడం.. ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ అన్ని కజిన్స్ మధ్య అనుబంధాన్ని పెంచేవే అంటున్నారు రిలేషిన్షిప్ నిపుణులు.
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