సీసంతో "కుంకుమ కల్తీ"! - పిల్లలకు, పెద్దలకు ముప్పు! - నకిలీది ఇలా కనిపెట్టండి!
-మహిళల సౌభాగ్యానికి చిహ్నమైన కుంకుమను కూడా కల్తీ చేస్తున్న కేటుగాళ్లు - ఈ టిప్స్ ద్వారా కల్తీని కనిపెట్టవచ్చని నిపుణుల సూచన!
Published : October 29, 2026 at 2:52 PM IST
How to Identify Adulterated Kumkum: హిందూ సంప్రదాయంలో కుంకుమకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. పూజలు, వ్రతాల సమయంలో విరివిగా ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇక ఇది సౌభాగ్యానికి చిహ్నం కూడా. అందుకే పెళ్లైన స్త్రీలు నుదిటి మీద ధరించడంతో పాటు పాపిట్లో పెట్టుకుంటుంటారు. కేవలం వారు మాత్రమే కాకుండా, పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ధరిస్తారు. అయితే ఇంత ప్రత్యేకత కలిగిన కుంకుమ కూడా కల్తీకి గురవుతుంది. ఇక ఇలాంటి సింధూరం కొంటే ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అందుకే కొనేముందే కుంకుమ నాణ్యతను చెక్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి అని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కల్తీ కుంకుమతో ఎదురయ్యే సమస్యలు ఇవే: సహజంగా తయారుచేసిన కుంకుమ ముదురు ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది. లేదంటే కాస్త ఆరెంజ్ షేడ్లో దొరుకుతుంది. అయితే కొంతమంది వీటికి ఆర్టిఫిషియల్ కలర్స్, మెరిసేలా చేయడానికి కొన్ని కెమికల్స్.. ముఖ్యంగా సీసం కలుపుతుంటారని చెబుతున్నారు. ఇలాంటి కల్తీ కుంకుమ వాడటం వల్ల చాలా మందిలో చర్మ సంబంధిత అలర్జీలు, ర్యాషెస్, దురద, ఆ ప్రదేశంలో చర్మం ఎరుపెక్కడం.. వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయంటున్నారు. మరికొందరిలో ఆ చర్మ భాగం నల్లగానూ మారుతుంటుందంటున్నారు. అలాగే కల్తీ కుంకుమను దీర్ఘకాలం పాటు వాడితే.. పిల్లల్లో చిరాకు, నేర్చుకునే సామర్థ్యం తగ్గడం, వినికిడి లోపం, ఏకాగ్రత లోపించడం వంటి సమస్యలు వస్తాయని న్యూజెర్సీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హెల్త్ వెల్లడించింది. ఇక పెద్దవారికి హైబీపీ, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గడం సహా పురుషులలో వీర్యకణాల సంఖ్య, వాటి నాణ్యత తగ్గడం, మహిళల్లో గర్భస్రావం లేదా నెలలు నిండకుండానే కాన్పు జరగడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయని స్పష్టం చేసింది.
కల్తీ కుంకుమను ఎలా గుర్తించాలి: అటు ఆరోగ్యపరంగా, ఇటు సౌందర్య పరంగా ఆయా సమస్యలు రాకుండా నివారించాలంటే.. కొనే ముందే కుంకుమలోని కల్తీని కనిపెట్టడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం కొన్ని చిట్కాలు మేలు చేస్తాయని చెబుతున్నారు.
- కుంకుమ సహజ రంగులో కాకుండా గులాబీ, కాషాయం, మరీ ముదురుగా.. ఇలా విభిన్న రంగుల్లో దొరుకుతుందని.. ఇలాంటి కుంకుమ.. కృత్రిమ రంగులు ఉపయోగించి తయారుచేసిందే అని విషయాన్ని గుర్తించాలంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే ఇలాంటి రంగుల్లో ఉన్న కుంకుమ కొనకపోవడమే మంచిదంటున్నారు.
- నేచురల్గా తయారుచేసిన కుంకుమ చేతికి అంటుకుంటే నీరు లేదా సబ్బుతో కడిగితే తేలికగా తొలగిపోతుందని చెబుతున్నారు. అలా కాకుండా సబ్బుతో రుద్దినా కుంకుమ రంగు పోకపోతే అందులో కెమికల్స్ కలిపినట్లు అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు.
- కొన్ని కుంకుమలు చూడ్డానికి సాధారణ పొడిలా కాకుండా.. ప్రకాశవంతంగా మెరుస్తూ కనిపిస్తాయని.. హానికారక డైలు, రసాయనాలు కలపడం వల్లే వీటికి ఈ లుక్ వస్తుందని చెబుతున్నారు. అందుకే ఇలాంటి వాటిని కొనుగోలు చేయడం మానుకోవాలంటున్నారు. అలాగే సాధారణ కుంకుమకే మెరుపులు కలిపిన సింధూరం కూడా మార్కెట్లో దొరుకుతుందని.. అదీ వద్దంటున్నారు.
- సహజసిద్ధంగా తయారుచేసిన కుంకుమ ఒక రకమైన సువాసనను కలిగి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అయితే మీరు కొనుగోలు చేసిన కుంకుమ మంచి స్మెల్ కాకుండా గాఢమైన వాసన వచ్చినా, ఒక రకమైన లోహపు వాసన వచ్చినా కల్తీ కుంకుమగా పరిగణించి, దానిని దూరం పెట్టాలంటున్నారు.
- ఫుడ్ సహా కొనుగోలు చేసే చాలా వస్తువులపై ఉండే లేబుల్ని పరిశీలిస్తాం. కానీ కుంకుమ ప్యాకెట్/బాక్స్పై ఉన్న దానిని అంతగా పరిశీలించరు. కానీ ఈ నిర్లక్ష్యం మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. దీని తయారీలో ఏమేం వాడారో చెక్ చేసుకున్నాకే కొనడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అలాగే సరైన సర్టిఫికేషన్ ఉన్న బ్రాండెడ్ కుంకుమను కొనడం, కొనేముందు ఆ లేబుల్నీ పరిశీలించడం ముఖ్యమంటున్నారు.
పరిశోధనలు:
https://www.nj.gov/health/ceohs/documents/food-drug-safety/sindoor_fact_sheet.pdf
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5607663/
https://hero.epa.gov/reference/7120089/
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