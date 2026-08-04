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గ్లోయింగ్ స్కిన్​ కావాలా? - ఇవి ట్రై చేస్తే 'నేచురల్​ బ్యూటీ' మీ సొంతం!

-ప్రకాశవంతమైన చర్మం కోసం చూస్తున్నారా? - పార్లర్​కు వెళ్లే పనిలేకుండా ఇలా చేస్తే ముఖం మెరిసిపోతుంది!

Skincare Remedies
Skincare Remedies (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 4, 2026 at 4:42 PM IST

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Glowing Skincare Tips: ప్రతి ఒక్కరూ సహజంగా మెరిసే, ఆరోగ్యకరమైన చర్మాన్ని కోరుకుంటారు. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా, కాంతివంతంగా, యవ్వనంగా ఉండటానికి ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. మచ్చలేని చర్మాన్ని పొందడానికి ఖరీదైన బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ నుంచి ఫేషియల్స్, స్కిన్ కేర్ ట్రీట్​మెంట్ల వరకు ఎన్నో పద్ధతులను పాటిస్తుంటారు. అయితే, ఇంట్లో ఉండే కొన్ని పదార్థాలతో ముఖాన్ని మళ్లీ కాంతులనీనేలా చేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

రోజ్ వాటర్ : రోజ్​వాటర్​ మంచి క్లెన్సర్​గా కూడా పని చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ముఖంపై ఉన్న జిడ్డుని, పేరుకుపోయిన మురికిని తొలగించి చర్మాన్ని తాజాగా మార్చుతుందట. గులాబీ రేకుల్లోని సహజసిద్ధమైన నూనెలు చర్మాన్ని తేమగా ఉంచేందుకు సహకరిస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో స్నానం చేసే నీటిలో కొద్దిగా రోజ్​వాటర్​ లేదా కొన్ని గులాబీ రేకులను వేసుకుంటే చర్మం మెరుపును సంతరించుకుంటుందని వివరిస్తున్నారు. రోజ్​లో విటమిన్లు, ముఖ్యంగా విటమిన్ సి తో పాటు ఫినోలిక్ సమ్మేళనాలు, కెరోటినాయిడ్లు, టోకోఫెరోల్, బయోఫ్లేవనాయిడ్లు, టానిన్లు, అస్థిర నూనెల, పెక్టిన్‌లను సమృద్ధిగా కలిగి ఉంటాయని National Library of Medicine పేర్కొంది.

పెరుగు : పెరుగులో చర్మ సౌందర్యాన్ని పెంచే చాలా పదార్థాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులో ఉండే లాక్టిక్ యాసిడ్ చర్మాన్ని మృదువుగా చేస్తుందని చెబుతున్నారు. అలాగే మృత కణాలను తొలగించి చర్మం ప్రకాశంతంగా మెరవడానికి సహాయపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు. దీంతో పాటు చర్మంపై ముడతలు, మచ్చలు రాకుండా కూడా పెరుగులో ఉండే గుణాలు కాపాడతాయని తెలియజేస్తున్నారు. రోజూ పెరుగు తీసుకుంటే ముఖం తాజాగా మెరుస్తూ ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.

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శనగపిండి, తేనె : ఇవి చర్మాన్ని శుభ్రపరచడం, మృతకణాలను తొలగించడం, హైడ్రేషన్​ల సమతుల్య కలయిక అంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, శనగపిండి చర్మంపై ఉన్న మృత కణాలను తొలగించి చర్మాన్ని కాంతివంతంగా చేస్తుందని World Journal of Pharmaceutical Research పేర్కొంది.

అరటిపండు, తేనె : పొడి చర్మం ఉన్నవారికి ఇవి మంచి ఎంపిక అంటున్నారు నిపుణులు. సగం అరటిపండు, టీస్పూన్ తేనెను మిశ్రమంగా చేసి ముఖానికి రాసుకుని, కొద్దిసేపు ఆగి శుభ్రం చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అరటి, తేనె మాయిశ్చరైజర్​గా పనిచేసి చర్మం తాజాగా, మృదువుగా ఉండేలా చేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. చర్మ మరమ్మత్తు, చర్మ సంబంధిత చికిత్సల్లో తేనె కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.

సబ్జా గింజలు : చర్మ సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలాంటివారు క్రమం తప్పకుండా సబ్జా గింజలను ఆహారంగా తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులోని యాంటీ బయోటిక్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ మైక్రోబియల్ లక్షణాలు చర్మ ఇన్ఫెక్షన్లకు కారణమయ్యే బ్యాక్టీరియా, ఇతర సూక్ష్మజీవుల పెరుగుదలను నిరోధించడంలో సహాయపడుతాయని International Journal of Pharmaceutical Sciences పేర్కొంది.

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