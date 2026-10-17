దాండియా నైట్స్కు వెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే "పాదాలు" అందంగా, ఆరోగ్యంగా!
-దాండియా నృత్యం వల్ల అటు శారీరకంగా, ఇటు మానసికంగా ఎన్నో ప్రయోజనాలు - అయితే ఈ నృత్యం తర్వాత వచ్చే సమస్యలను అరికట్టాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
Published : October 17, 2026 at 12:36 PM IST
Tips To Prevent Foot Pain After Dandiya: దేశవ్యాప్తంగా దేవీ నవరాత్రుల ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సాయంత్రం అయ్యిందంటే అతివలంతా అందంగా ముస్తాబై ఆటపాటల్లో నిమగ్నమవుతారు. ముఖ్యంగా నవరాత్రుల స్పెషల్గా ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీతో కలిసి దాండియా, గర్బా నృత్యాలను వేస్తూ సరదాగా, ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఇంతవరకు బానే ఉన్నా ఈ డ్యాన్సులు వేసిన తర్వాత పాదాల్లో నొప్పి రావడం, బొబ్బలెక్కడం సర్వసాధారణం. ఇక ఈ సమస్యల కారణంగా మరుసటి రోజు నృత్యం చేయడం ఇబ్బందిగా అనిపించచ్చు. అయితే కొన్ని ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల ఇలా జరగకుండా చూసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- దాండియా, గర్బా కోసం స్పెషల్ డ్రెస్సెస్ డిజైన్ చేయించుకుంటుంటారు. ఇక వీటికి మ్యాచింగ్గా జ్యూతీస్, మోజారీస్.. వంటి ట్రెడిషనల్ ఫుట్వేర్ని ఎంచుకుంటారు. అయితే ఇవి కొత్తవి కాకుండా, ముందు నుంచి వాడుతున్నవి వేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే డ్యాన్స్ చేసే క్రమంలో కొత్తవి స్టిఫ్గా ఉండి పాదాలకు అసౌకర్యం కలిగిస్తాయని, దానివల్ల పాదాలపై బొబ్బలొచ్చే అవకాశం ఎక్కువని చెబుతున్నారు. అదే పాతవి అయితే పాదాలకు సౌకర్యంగా ఉంటుందని, ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవంటున్నారు.
- ఈ ఫుట్వేర్ అడుగు భాగం గట్టిగా ఉండడం వల్ల కూడా డ్యాన్స్ చేసే క్రమంలో అసౌకర్యం కలగవచ్చని, రాళ్లు గుచ్చుకోవచ్చంటున్నారు. కాబట్టి అడుగున సోల్ కుషన్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం, వేళ్లకు రక్షణగా టో ప్రొటెక్టర్స్ ధరించడం వల్ల సౌకర్యంగా ఉంటుందంటుని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా పాదాల్లో నొప్పి రాకుండానూ జాగ్రత్తపడచ్చని చెబుతున్నారు.
- కొంతమంది చెప్పులు వేసుకోకుండా దాండియా, గర్బా చేస్తుంటారు. దీని వల్ల పాదాల్లో నొప్పి రావడం, రాళ్లు గుచ్చుకుని పాదాలకు గాయాలవడం వంటి సమస్యలొస్తాయి. ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే ప్యాడెడ్ సాక్సులు ధరించమంటున్నారు నిపుణులు. వీటి అడుగుభాగంలో ఉండే కుషన్ లాంటి మెటీరియల్ పాదాలకు సౌకర్యాన్నిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి చెప్పులు వేసుకోలేనివారు వీటిని ధరించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
- దాండియా, గర్బా ఆడే క్రమంలో పాదాలపై దుమ్ము-ధూళి చేరడం కామన్. ఇక డ్యాన్స్ చేసే క్రమంలో పాదాల చర్మం చెప్పుల అంచులు, సాక్సులతో పదే పదే రాపిడికి గురవుతుందంటున్నారు. అయితే ఇలా జరగకుండా పెట్రోలియం జెల్లీ, కొబ్బరి నూనె.. రక్షణ కల్పిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే దాండియా నైట్స్కు వెళ్లేముందుకు కాళ్లకు వీటిని అప్లై చేసుకోవడం వల్ల బొబ్బల నుంచి రక్షణ పొందడంతో పాటు దుమ్ము-ధూళి ప్రభావం చర్మంపై పడకుండానూ జాగ్రత్తపడవచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఇప్పటికే బొబ్బలుంటే అక్కడ బ్లిస్టర్ టేప్ అతికిస్తే వాటిపై ఒత్తిడి పడకుండా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
- గంటల తరబడి దాండియా, గర్బా ఆడటం వల్ల పాదాల్లో చెమట చేరుతుందని, ఫలితంగా ఆ భాగంలో ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుందంటున్నారు. కాబట్టి చెమటను పీల్చుకొనే గుణాలున్న డస్టింగ్ పౌడర్ని ఉపయోగించమని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇవి ఫుట్వేర్, సాక్సుల వల్ల చర్మంపై రాపిడిని తగ్గించడంలోనూ సహకరిస్తాయని చెబుతున్నారు.
- కొత్తగా దాండియా, గర్బా డ్యాన్సులు చేసేవారికి పాదాల్లో నొప్పి రావడం సాధారణం. కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్లు డ్యాన్స్ ప్రారంభానికి ముందు ఐదు పది నిమిషాల పాటు పాదాల్ని గుండ్రంగా తిప్పడం, మోకాళ్లు-మడమల్ని వంచడం వంటి వార్మప్ చేయమంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల శరీరం ఫ్లెక్సిబుల్గా మారుతుందని, ఫలితంగా నొప్పి రాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని చెబుతున్నారు.
- డీహైడ్రేషన్ వల్ల కూడా పాదాలు, కీళ్లలో నొప్పి వస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు నిపుణులు. కాబట్టి డ్యాన్స్ మధ్యలో కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు సిప్ చేయడం, కొబ్బరి నీళ్లు, పండ్ల రసాలు కొద్ది మొత్తాల్లో తీసుకోవడం వల్ల ఫలితం ఉంటుందని, శరీరానికి శక్తి కూడా లభిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
- కాలి వేళ్ల గోళ్లను కూడా ఎప్పటికప్పుడు కట్ చేసుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే డ్యాన్స్ చేస్తున్న క్రమంలో అవి మరో కాలి చర్మానికి, పాదానికి తగిలి గాయపడే అవకాశం ఉందని, అంతేకాకుండా షూస్ లోపల ఒత్తిడికి గురై నొప్పి కూడా కలగవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఇవి కూడా: డ్యాన్స్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే కాకుండా.. అది పూర్తయ్యాక కూడా పాదాల సంరక్షణ కోసం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అప్పుడే వాటి ఆరోగ్యాన్ని, అక్కడి చర్మాన్ని కాపాడుకోవచ్చంటున్నారు. అవేంటంటే..
- ముందుగా పాదాలను గోరువెచ్చటి నీళ్లు, సబ్బుతో శుభ్రం చేసుకుంటే దుమ్ము-ధూళి తొలగిపోతాయని, ఆపై మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవడం వల్ల అక్కడి చర్మం పొడిబారకుండా జాగ్రత్తపడచ్చంటున్నారు.
- గోరువెచ్చటి నీళ్లలో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి, అందులో పాదాలు ఉంచి పావు గంట నాననివ్వాలని.. ఇలా చేయడం వల్ల పాదాల చర్మంపై చేరిన దుమ్ము-ధూళి తొలగిపోతాయంటున్నారు. పైగా నొప్పులు, వాపు వంటివి దూరమవుతాయని చెబుతున్నారు.
- ఈ డ్యాన్సుల వల్ల కొంతమందికి పాదాల్లో వాపు రావడం కామన్. అయితే ఇలాంటి వారు పడుకొనేటప్పుడు పాదాల కింద దిండు పెట్టుకోవడం వల్ల రిలాక్సేషన్ లభిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.అదే విధంగా రాత్రి పడుకొనే ముందు పది నిమిషాల పాటు గోరువెచ్చటి నూనెతో పాదాలను మసాజ్ చేయడం వల్ల చేయడం వల్ల పాదాల్లో వాపు, నొప్పి తగ్గుతాయంటుని చెబుతున్నారు.
- ఐస్ప్యాక్తో కూడా పాదాల్లో నొప్పి, వాపు తగ్గించచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం పావుగంట పాటు ఐస్ప్యాక్తో నెమ్మదిగా పాదాలు, మడమల్ని మర్దన చేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు.