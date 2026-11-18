ముక్కుపై "కళ్లజోడు" మచ్చలతో ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతున్నారా? - ఈ సహజ చిట్కాలు పాటిస్తే సరి!
Ways to Remove Spectacle Marks on Nose: కళ్లజోడు మచ్చలు పోవడం లేదా? - నేచురల్ టిప్స్తో చక్కటి పరిష్కారం!
Published : November 18, 2026 at 2:31 PM IST
సైట్, ఫ్యాషన్, సూర్యకిరణాల నుంచి రక్షణ.. ఇలా కారణం ఏమైతేనేమి కళ్లద్దాలు ధరించే వారి సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా మెజార్టీ పీపుల్ రకరకాల డిజైన్లు కలిగిన కళ్లజోళ్లను ధరిస్తున్నారు. ఇంతవరకు బానే ఉన్నా, అదేపనిగా కళ్లజోడు పెట్టుకోవడం వల్ల కొద్దిమందికి ముక్కు మీద మచ్చలు పడుతుంటాయి. ఇక వీటి కారణంగా నలుగురిలో ఉండాలంటే ఇబ్బందిపడుతుంటారు. అయితే ఇకపై ఆ ఆందోళన లేకుండా ఇంట్లో సహజసిద్ధంగా లభించే కొన్ని పదార్థాలను ఉపయోగించి ఈ మచ్చలను తగ్గించుకోవచ్చని సౌందర్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కలబంద: అందరికీ అందుబాటులో ఉండే సహజమైన పదార్థాల్లో కలబంద ఒకటి. ఎందుకంటే దాదాపు అందరి ఇళ్లల్లో ఈ మొక్క ఉంటుంది. కలబందలో ఉండే పోషకాలు చర్మ ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. ఇవి మాత్రమే కాకుండా కళ్లద్దాల వల్ల ముక్కు మీద ఏర్పడే మచ్చలను తగ్గించడానికి కూడా అలోవెరా ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కలబంద రసం లేదా అందులో ఉండే జిగురు లాంటి పదార్థాన్ని (జెల్) తీసుకుని మచ్చలు ఉన్న చోట అప్లై చేయడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
కీరా దోస: వాటర్ కంటెంట్ అధికంగా ఉన్న కీరాదోస వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి అందరికీ తెలిసిందే. అలాగే కళ్లు విశ్రాంతి పొందడానికి, చల్లగా ఉండటానికి కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయి. అయితే కేవలం ఈ ప్రయోజనాలు మాత్రమే కాకుండా కీరా వల్ల ముక్కు మీద ఏర్పడిన మచ్చలను కూడా తగ్గించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే ముక్కలను నేరుగా మచ్చలు ఉన్న చోట అప్లై చేసుకోవడం లేదా కీరా రసానికి బంగాళాదుంప, టమాటా రసం కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని మచ్చలు ఉన్న చోట రాయాలంటున్నారు. కాసేపటి వరకు ఆరనిచ్చి, ఆ తర్వాత చల్లని నీటితో ఫేస్వాష్ చేసుకోవడం వల్ల చక్కటి ఫలితం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
అయితే సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉన్నవారికి టమాటా రసం ఉపయోగించడం వల్ల మంటగా అనిపిస్తే దానిని వదిలేసి, కేవలం కీరా, బంగాళాదుంప రసాలతో పాటు కొంచెం తేనె కలిపి వాడుకుంటే సరిపోతుందని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే ఇవి సహజసిద్ధ పదార్థాలే అయినప్పటికీ చర్మతత్వానికి సరిపడతాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి ముందు ఓసారి ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
నిమ్మరసం, రోజ్వాటర్: నిమ్మరసంతో కూడా ముక్కుపై ఉన్న మచ్చలను తొలగించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొద్దిగా నిమ్మరసం తీసుకుని, అందులో కొంచెం రోజ్వాటర్ మిక్స్ చేసి, ఆ మిశ్రమాన్ని మచ్చలు ఉన్న చోట అప్లై చేసి.. 15 నిమిషాల పాటు ఆరనిచ్చి, అనంతరం చల్లని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలంటున్నారు. ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేయడం వల్ల నల్లమచ్చలు తగ్గుతాయని పేర్కొంటున్నారు.
రోజ్వాటర్, వెనిగర్: రోజ్వాటర్తో కూడా ఈ సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రోజ్వాటర్, వెనిగర్ను మిక్స్ చేసి మచ్చలు ఉన్న చోట రోజూ మర్దన చేసుకుంటే అతి తక్కువ సమయంలోనే మచ్చలు మాయమైపోతాయని సూచిస్తున్నారు.
బాదం నూనె: బాదంనూనెలో ఉండే విటమిన్ "ఇ" ముక్కు మీద మచ్చలను తగ్గించడంలో ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రోజూ బాదంనూనెతో మచ్చలు ఉన్నచోట మర్దన చేసుకుంటే చక్కని ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
పాలు, తేనె, ఓట్స్: ఒక గిన్నెలో తేనె, పాలు, ఓట్స్ తగినంత తీసుకుని బాగా కలిపి.. ఈ మిశ్రమాన్ని మచ్చలు ఉన్న చోట రోజూ మసాజ్ చేయడం వల్ల మచ్చలు తగ్గిపోతాయని తెలుపుతున్నారు. అంతే కాకుండా, ఇలా చేయడం వల్ల చర్మం తాజాగా మారి మృదుత్వాన్ని సంతరించుకుంటుందని వివరిస్తున్నారు.
ఇవి కూడా: పైన చెప్పిన వాటితో పాటు పాలు, పెరుగు, టమాటా, బంగాళాదుంప, నారింజ తొక్కల పొడి పదార్థాలను ఉపయోగించి కూడా కళ్లజోడు మచ్చలను తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.
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