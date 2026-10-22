స్ట్రెచ్మార్క్స్తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఈ చిట్కాలతో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్!
-గర్భదారణతో పాటు వివిధ కారణాల వల్ల శరీరంపై స్ట్రెచ్మార్క్స్ - వీటిని పోగొట్టుకునేందుకు పలు రకాల టిప్స్ సూచిస్తోన్న నిపుణులు!
Published : October 22, 2026 at 3:07 PM IST
Natural Remedies to Reduce Stretch Marks : ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత మెజార్టీ మహిళలు ఇబ్బంది పడే సమస్య స్ట్రెచ్మార్క్స్. అయితే ఈ సమస్య కేవలం డెలివరీ అయిన వాళ్లకే వస్తుందనుకుంటే పొరపాటే. ఎందుకంటే బరువులో హెచ్చుతగ్గులు, పని ఒత్తిడి వంటి కారణాల వల్ల కూడా ఇది ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందంటున్నారు. ఇక ఈ స్ట్రెచ్మార్క్స్ వల్ల నచ్చినట్లు డ్రస్సింగ్ కూడా చేసుకోలేరు. అందుకే ఎక్కువ మంది స్ట్రెచ్మార్క్స్ని మాయం చేసుకోవడానికి వైద్యుల సూచనల ప్రకారం మార్కెట్లో దొరికే వివిధ రకాల క్రీమ్లు, లోషన్లను వాడుతుంటారు. అయితే వీటితో పాటు చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటించడం వల్ల కూడా ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మాయిశ్చరైజర్తో మేలు!: చర్మం పొడిబారకుండా ఉండటానికి, చర్మంపై వచ్చే దురద, మంట, ఎరుపుదనం వంటి సమస్యలను ఉపశమనం పొందేందకు మెజార్టీ ప్రజలు మాయిశ్చరైజర్ రాసుకుంటుంటారు. అయితే కేవలం ఇలా మాత్రమే కాకుండా రోజూ మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవడం వల్ల చర్మం సాగే గుణాన్ని కోల్పోకుండా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల బరువు పెరిగినా లేదా తగ్గినా చారలు ఏర్పడకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ స్ట్రెచ్మార్క్స్ ఏర్పడ్డా.. ఆ ప్రదేశంలో క్రమం తప్పకుండా మాయిశ్చరైజర్ రాసుకోవడం వల్ల చక్కటి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
కలబంద: కలబంద గురింతి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. దాదాపు కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచే ఆయుర్వేదంలో దీనిని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఎందుకంటే దీనిలో ఉండే ఔషధ గుణాలు కొన్ని రకాల చర్మ, జుట్టు సంబంధిత సమస్యలకూ చక్కటి పరిష్కారం. అయితే కలబంద గుజ్జుని ఉపయోగించి స్ట్రెచ్మార్క్స్ను తొలగించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కలబంద జెల్ను ఈ మచ్చలు ఉన్న చోట రాసి మసాజ్ చేసుకుని, ఆ తర్వాత నీళ్లతో శుభ్రం చేసుకోవాలని.. ఇలా చేయడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
బంగాళాదుంప: వంటలు, చిప్స్ కోసం ఉపయోగించే బంగాళాదుంపలతో స్ట్రెచ్మార్క్స్ని తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ముందుగా ఒక పెద్ద బంగాళాదుంపని తీసుకుని పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అందులో ఒక ముక్క తీసుకుని స్ట్రెచ్మార్క్స్ ఉన్న చోట 10 నిమిషాల పాటు మసాజ్ చేసి.. ఆ తర్వాత నీళ్లతో కడిగేసుకోవాలంటున్నారు. ఇలా రోజూ చేయడం వల్ల బంగాళాదుంప రసంలో ఉండే విటమిన్లు, ఖనిజాలు చర్మకణాల ఉత్పత్తిని పెంచి.. స్ట్రెచ్మార్క్స్ని తగ్గించడానికి సహాయం చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ నూనెలతో: ఇంట్లో మనకు లభించే ఆముదం, కొబ్బరి నూనె, ఆలివ్ ఆయిల్ వంటి వాటిని ఉపయోగించి కూడా స్ట్రెచ్మార్క్స్ ను తగ్గించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వీటిలో ఏదో ఒకటి ఎంచుకొని రోజూ పది నిమిషాల పాటు అవి ఉన్న చోట మర్దన చేసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
చివరగా, చర్మంలో వచ్చే మార్పుల వల్ల ఒకసారి స్ట్రెచ్మార్క్స్ ఏర్పడితే అవి పూర్తిగా పోవడం అసాధ్యం అంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, పైన పేర్కొన్న సహజ పద్ధతులను క్రమం తప్పకుండా పాటించడం ద్వారా వాటి రంగును తేలికపరిచి, అవి చర్మంతో కలిసిపోయేలా చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
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